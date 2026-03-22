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Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

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Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Mar 22, 2026, 09:30 PM IST

Horoscope 22 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए सोमवार का दिन, यहां पढ़ें आज का राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 23 मार्च सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए विशेष लाभ की प्राप्ति संभव हो सकती हैं. संपत्ति के कार्य लाभ देंगे. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. प्रसन्नता बनी रहेगी. नए विचार, योजना पर चर्चा होगी. धन लाभ के योग हैं. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. प्रयास सफल रहेंगे. सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी.

वृष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा. शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी. स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त होगा. विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा. कारोबार में वृद्धि के योग हैं. व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य प्रभावित होगा. धन प्राप्ति सुगम होगी.

मिथुन राशि 
आज के दिन लाभदायक रहेगा. दूर से शुभ समाचार मिल सकता है. भूमि संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी. किसी अपने ही व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है. थकान व कमजोरी रह सकती है. स्वास्थ्य पर खर्च होगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा. भागदौड़ रहेगी. कर्ज़ की वसूली होगी.

कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कानूनी अड़चन दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा. निवेश में जल्दबाजी न करें. नौकरी में शांति रहेगी. धन प्राप्ति सुगम होगी. मित्रों का सहयोग रहेगा.

सिंह राशि 
आज के दिन राजकीय सहयोग प्राप्त होगा. अनुकूल समाचार मिलेंगे. पुराना रोग उभर सकता है. किसी व्यक्ति के व्यवहार से अप्रसन्नता रहेगी. अपेक्षित कार्य विलंब से होंगे. प्रयास अधिक करना पड़ेंगे. किसी व्यक्ति विशेष की नाराजी झेलना पड़ेगी.

कन्या राशि 
आज के दिन परिजनों के सेहत और सुविधाओं की और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. कोई समस्या खड़ी हो सकती है. शरीर शिथिल हो सकता है. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. भूमि व भवन इत्यादि की खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी. नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा.

तुला राशि 
आज के दिन अल्प परिश्रम से ही लाभ होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी. किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. विवाद से बचें. बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे. यात्रा लाभदायक रहेगी. व्यापार मनोनुकूल चलेगा.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे. वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. बात बढ़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. पुराना रोग उभर सकता है. किसी भी व्यक्ति की बातों में न आएं.

धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. खर्चों में कमी करने की कोशिश करें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा. दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. अप्रत्याशित लाभ हो सकता है. व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा. निवेश मनोनुकूल लाभ देगा.

मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. धन प्राप्ति सुगम तरीके से होगी. नई योजना बनेगी. कार्यप्रणाली में सुधार होगा. सामाजिक कार्य करने में रुझान रहेगा. मान-सम्मान मिलेगा. शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड इत्यादि से मनोनुकूल लाभ होगा.

कुंभ राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. पूजा-पाठ में मन लगेगा. किसी साधु-संत का आशीर्वाद मिल सकता है. कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे. व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेंगे. नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी. मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा. लंबित कार्य पूर्ण होंगे.

मीन राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. थकान और कमजोरी महसूस करेंगे. वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. घर में अतिथियों का आगमन होगा. व्यय होगा. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा. नौकरी में संतोष रहेगा. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. विरोध होगा. विवाद से क्लेश होगा, इससे बचें.

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