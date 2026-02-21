FacebookTwitterYoutubeInstagram
PM मोदी की तारीफ में बोले सीएम योगी पीएम मोदी के नेतृत्व में समग्र विकास हो रहा. भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का काम. 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी पर निर्भर.

राशिफल

राशिफल

Today Horoscope 22 February 2026: करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

22 फरवरी 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार आज ग्रहों की स्थिति करियर में बदलाव,धन के नए स्रोत और पारिवारिक रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव का संकेत दे रही है.कुछ राशियों के लिए दिन शुभ तो कुछ को सोच-समझकर फैसले लेने होंगे.

Ritu Singh

Updated : Feb 21, 2026, 07:39 PM IST

Today Horoscope 22 February 2026: करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार 

आज का दिन संतुलन और धैर्य का है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी, हालांकि खर्च बढ़ सकता है. पारिवारिक रिश्तों में बातचीत और समझदारी से समस्याएं सुलझेंगी. भावनाओं पर नियंत्रण और व्यावहारिक सोच आज सफलता की कुंजी रहेगी.

मेष राशि

करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे पहचान बढ़ेगी. पैसा धीरे-धीरे स्थिर होगा, अचानक खर्च भी संभव है. भाग्य मध्यम रहेगा, जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. परिवार में बातचीत से गलतफहमी दूर होगी. धैर्य रखें, सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि

काम में स्थिरता और सीनियर का सहयोग मिलेगा. धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. भाग्य का साथ मिलेगा, आलस्य दुर्भाग्य ला सकता है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर में शुभ समाचार संभव है.

मिथुन राशि

करियर में बदलाव या नई योजना बनेगी. धन के मामले में उतार-चढ़ाव रहेगा. भाग्य तभी साथ देगा जब आप फोकस रखेंगे. गलत निर्णय नुकसान दे सकता है. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत होगी, समझदारी जरूरी है.

कर्क राशि

नौकरी या बिजनेस में ग्रोथ के मौके हैं. पैसा रुके काम को आगे बढ़ाएगा. भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भावुकता हानि दे सकती है. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, किसी करीबी से भावनात्मक बातचीत संभव है.

सिंह राशि

करियर में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. धन लाभ के योग हैं, लेकिन दिखावे में खर्च बढ़ सकता है. भाग्य मजबूत रहेगा, अहंकार दुर्भाग्य बन सकता है. परिवार में सम्मान बढ़ेगा, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

कन्या राशि

काम में मेहनत रंग लाएगी और बॉस प्रभावित होंगे. पैसा धीरे-धीरे बढ़ेगा, बचत जरूरी है. भाग्य सामान्य रहेगा, चिंता नुकसान दे सकती है. परिवार में स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चा हो सकती है, भावनात्मक सपोर्ट दें.

तुला राशि

करियर में नई डील या प्रोजेक्ट मिल सकता है. धन के मामले में संतुलन रहेगा. भाग्य का साथ मिलेगा, निर्णय में देरी नुकसान दे सकती है. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा, पार्टनर से महत्वपूर्ण बात शेयर होगी.

वृश्चिक राशि

नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की संभावना है. पैसा अचानक मिल सकता है. भाग्य मजबूत रहेगा, लेकिन गुस्सा दुर्भाग्य ला सकता है. परिवार में तनाव कम होगा, किसी पुराने विवाद का समाधान मिलेगा.

धनु राशि

करियर में यात्रा या नई जिम्मेदारी के योग हैं. धन लाभ संभव है, खर्च भी बढ़ेगा. भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, रिश्ते मजबूत होंगे.

मकर राशि

काम में स्थिर प्रगति होगी और नई रणनीति बनेगी. पैसा सुरक्षित रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें. भाग्य मध्यम रहेगा, जिद नुकसान दे सकती है. परिवार में बुजुर्गों से सलाह मिलेगी, रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा.

कुंभ राशि

करियर में क्रिएटिव आइडिया सफल हो सकते हैं. धन के नए स्रोत बनेंगे. भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. परिवार में दोस्ताना माहौल रहेगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है.

मीन राशि

नौकरी या बिजनेस में नई शुरुआत संभव है. पैसा धीरे-धीरे बढ़ेगा, उधारी से बचें. भाग्य सामान्य रहेगा, भावनात्मक फैसले नुकसान दे सकते हैं. परिवार में प्रेम और सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों में गहराई बढ़ेगी.

