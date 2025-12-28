FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  

मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी

उस्मान हादी के हत्यारे भारत में घुसे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF का आया जवाब

उस्मान हादी के हत्यारे भारत में घुसे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF का आया जवाब

विकेट तो मिलते रहेंगे, पहले 160 की रफ्तार लाओ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से मची हलचल; गेंदबाजों पर आया दवाब

विकेट तो मिलते रहेंगे, पहले 160 की रफ्तार लाओ, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के बयान से मची हलचल; गेंदबाजों पर आया दवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

Homeराशिफल

राशिफल

Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आया है. कहीं लाभ के योग बन रहे हैं तो कहीं सावधानी जरूरी है. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बता रही हैं सोमवार का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 28, 2025, 09:41 PM IST

Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज का राशिफल बताता है कि दिन मिला-जुला रहेगा. कुछ राशियों को धन, करियर और पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं कुछ को कोर्ट-कचहरी, स्वास्थ्य और खर्चों में सावधानी रखनी होगी. सूझबूझ से लिए गए फैसले सफलता दिला सकते हैं और तनाव से बचा सकते हैं.

🌹-मेष राशि-आज के दिन आपके लिए मिश्रित रहने वाला हैं.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.सेहत का ध्यान रखें.विरोधी उलझाने का प्रयास कर सकते हैं, मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी, पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, नये लोगो से मुलाकात होगी.

🌹-वृषभ राशि-आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.भूमि भवन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.जोखिम उठाने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें .संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों में व्यस्तता रहेगी,पारिवारिक जवाबदारी बढे़गी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.

🌹-मिथुन राशि-आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला हैं.कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिल सकते है लेकिन आपको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है.तनाव की स्थिति में परिवार का साथ खुशी देगा, रोजगार के इच्छित अवसर मिल सकते हैं, पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी, अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें.

🌹-कर्क राशि-आज का दिन आपके लिए समान्य रहने वाला हैं.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी प्राप्त होगी .राजकीय मामले में पक्ष मजबूत होगा, प्रापर्टी खरीदने का मन बनेगा, अत्याधिक व्यस्तता होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, निजी मामलों में एक रूपता रहेगी.

🌹-सिंह राशि-आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग प्राप्त होंगे जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी .मामूली बात को लेकर कार्य स्थल पर परेशानी होगी, अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, श्रम एवं प्रयास करने से विरोधियों का शमन होगा, भाग्यवर्धक समाचार मिलेगा.

🌹-कन्या राशि-आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला हैं.भूमि और भवन के निर्माण में सफलता मिलेगी और आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी .युवाओं को केरिअर में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तय कार्यक्रम में बदलाव से परेशानी होगी, प्रिय व्यक्ति के आगमन से प्रसन्नता रहेगी. खानपान पर ध्यान दें.

🌹-तुला राशि-आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला हैं.परिजनों के साथ समय व्यतीत करेंगे.भाग्य आपके साथ रहेगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी, लोगों की बातों से मन परेशान रहेगा, दिनचर्या नियमित रहेगी, व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होगी.

🌹-वृश्चिक राशि-कोई दिनों से अधूरे काम आज पूरे होंगे .धन की स्थिति में सुधार होगा.आज के दिन आपके लिए सूझबूझ से फैसला लेने में सफलता मिलेगी, जिद में आकर अपना नुकसान न करें, आकस्मिक खर्च में वृद्धि होगी, दैनिक कार्यों में परिवर्तन होगा.शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे जिससे आप प्रसन्न रहेंगे .

🌹-धनु राशि-आज के दिन आपके लिए आशापूर्ण रहने वाला हैं.किसी की भी भावनाओं को आज आप नजरअंदाज न करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा.योजनओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, इच्छानुसार सभी कामकाज पूर्ण होंगे, आज का दिन सुखद एवं लाभदायक रहेगा,आत्म विश्वास में वृद्धि होगी.

🌹-मकर राशि-आज के दिन साझेदारी में धन जा निवेश करने से बचें अन्यथा आपको हानि होने की संभावना रहेगी.आज का दिन आपके लिए पारिवारिक आयोजन में शामिल होकर खुशी मिलेगी, राजकीय उलझनें दूर होंगी, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नई जवाबदारी आ सकती है.

🌹-कुम्भ राशि-आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार प्राप्त होगा लेखा जोखा के कार्य में विशेष सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.आज आपके लिए नए सौदे हाथ में आने से अच्छा लाभ होगा, व्यापार की चर्चाओं में सफलता मिलेगी, भाग्यवर्धक प्रयास पूर्ण होंगे, निजी मामलों में सामंजस्य बना रहेगा.

🌹-मीन राशि-आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.संतान की उन्नति होगी .घर परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य की योजना बनेगी.संतान के वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे.सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढे़गी, मेहनत के बावजूद सफलता मिलना मुश्किल है, आर्थिक समस्या का समाधान होगा,पारिवारिक विवादों को टालें.नौकरी में पदोन्नति के आसार रहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी
भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी
दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
दुनिया का सबसे ताकतवर क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
दिल से बादशाह लेकिन गुस्से में आपा खो देते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, प्यार में इस वजह से होते हैं असफल
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
MORE
Advertisement