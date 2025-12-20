FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

राशिफल

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आज 21 दिसंबर दिन रविवार ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर आपके दिन के शुभ-अशुभ संकेत देता है. करियर, धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और भावनाओं से जुड़े उतार-चढ़ाव को पहले जानकर आप अपने फैसले बेहतर ढंग से ले सकते हैं. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल जानें.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 20, 2025, 07:58 PM IST

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

 ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

आज का दिन कई राशियों के लिए अवसरों से भरा है तो कुछ को सावधानी और धैर्य रखने की सलाह दी जाती है. मेहनत, संयम और समझदारी से काम लेने पर सफलता संभव है. स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज सबसे महत्वपूर्ण रहेगा.

🔴 मेष राशि (Aries)

21 दिसंबर 2025 को मेष राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा और चुनौतियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास से परिस्थितियों को संभाल लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, हालांकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें, अनावश्यक खर्च से बचें. पारिवारिक जीवन में हल्की नोकझोंक संभव है, संयम रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और सिरदर्द हो सकता है, पर्याप्त आराम जरूरी है. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें. दिन का अंत सकारात्मक सोच के साथ करें.

🟠 वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह दिन स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. नौकरी और व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, खासकर पुराने संपर्क काम आएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें. मानसिक रूप से आप खुद को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे. दिन का उपयोग भविष्य की योजनाओं पर विचार करने में करें.

🟡 मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लिए 21 दिसंबर का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. आपकी संवाद क्षमता आपको आगे बढ़ाएगी. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता रहेगी, किसी प्रिय से मुलाकात संभव है. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक बेचैनी हो सकती है. ध्यान और योग से लाभ होगा. आज लिया गया कोई फैसला भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकता है.

🟢 कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलने लगेगा, हालांकि धैर्य बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. जीवनसाथी से खुलकर बात करें, रिश्तों में मजबूती आएगी. दिन का उत्तरार्ध अधिक शुभ रहेगा.

🔵 सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए 21 दिसंबर आत्ममंथन का दिन है. कार्यक्षेत्र में दबाव रह सकता है, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता आपको आगे रखेगी. वरिष्ठों से मतभेद से बचें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, जोखिम भरा निवेश टालें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य में हल्की कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. आज अहंकार से दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा. शाम के समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

🟣 कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लिए यह दिन शुभ संकेत लेकर आया है. नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं. आपकी योजना और अनुशासन आपको सफलता दिलाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी शुभ समाचार की संभावना है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन काम का बोझ बढ़ सकता है. समय प्रबंधन जरूरी है. आज आप अपने व्यवहार और सोच से दूसरों को प्रभावित करेंगे. दिन के अंत में आत्मसंतोष का अनुभव होगा.

⚖️ तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय लेते समय असमंजस रह सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है. मानसिक संतुलन बनाए रखें. आज संतुलित सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

🦂 वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए 21 दिसंबर परिवर्तन का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिल सकती है. गोपनीय योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक मामलों में लाभ संभव है, लेकिन लालच से बचें. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से दूरी बनाएं. आज आपकी अंतर्दृष्टि मजबूत रहेगी, सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है.

🏹 धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों के लिए यह दिन सीख और अनुभव का है. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन लापरवाही न करें. आज धैर्य और विवेक से काम लेने पर सफलता मिलेगी. आध्यात्मिक या सकारात्मक विचारों की ओर झुकाव बढ़ेगा.

🐐 मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लिए 21 दिसंबर उन्नति का दिन है. कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. आपकी मेहनत और अनुशासन रंग लाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में सुख-शांति रहेगी. संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों में लाभ संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आज आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहेंगे. वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने की संभावना है. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

🌊 कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन व्यस्तता भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. आपकी सोच और नवाचार आपको अलग पहचान दिलाएंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन रहेगा. परिवार में हल्का तनाव संभव है, संवाद बनाए रखें. स्वास्थ्य में थकान या अनिद्रा हो सकती है. आज दूसरों की बातों में ज्यादा उलझने से बचें. अपने कार्यों पर फोकस रखें, सफलता मिलेगी.

🐟 मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लिए 21 दिसंबर भावनात्मक और रचनात्मक दिन है. कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता सराही जाएगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है. आज आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आप हर स्थिति को बेहतर बना पाएंगे. दिन का अंत संतोष और शांति के साथ होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

