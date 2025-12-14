FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gujarat: सर्वे के लिए गए अधिकारी उल्टे पांव भागे, धनुष-बाण लेकर गांव वालों ने कर दिया हमला, 47 घायल

Weather Update: दिल्ली-NCR में कान खड़े कर देने वाली ठंड, 16 शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल

14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 

Homemade Hair Dye: व्हाइट हेयर को काला करना है? मेहंदी में मिला लें बस ये 2 चीजे और तैयार हो जाएगा परमानेंट हेयर डाई

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA और 8वां वेतन आयोग का फायदा? वायरल मैसेज ने बढ़ाई चिंता

10000 की नौकरी छोड़कर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 150 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

राशिफल

राशिफल

14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 

आज का राशिफल आपके दिन की दिशा तय करने में मदद करता है. ग्रहों की चाल आपके करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और आर्थिक स्थिति पर असर डालती है. मेष से लेकर मीन राशि तक जानिए आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है और किन बातों में सावधानी जरूरी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 14, 2025, 07:25 AM IST

14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार

आज का दिन कुछ राशियों के लिए सफलता और खुशखबरी लेकर आया है, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है. समझदारी, संयम और सही निर्णय आज आपको नुकसान से बचा सकते हैं. ग्रहों के संकेतों को समझकर दिन की बेहतर शुरुआत करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

🌹-मेष राशि -आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे परंतु किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.विद्यार्थियों के लिए आछा समय रहेगा.मनचाहा जीवनसाथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. कारोबार में बार-बार हो रहे नुकसान से चिंतित रहेंगे. विवाद से हानि संभव है. जोखिम-जमानत के कार्य टालें.भय व चिंता सताएंगे.

🌹-वृषभ राशि -आज के दिन रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.आपकी जो भी इच्छाएँ हैं,जल्द ही पूर्ण होंगी.नए लोगों से संपर्क आगे बढऩे में मददगार साबित होगा.वाहन सुख मिलेगा.घर, परिवार की चिंता रहेगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी.यात्रा सफल रहेगी.

🌹-मिथुन राशि -आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .दूसरों से ख़ुद की तुलना न करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते हैं .परिवार के लोगों की नासमझी की वजह से क्रोधित होंगे. राजनीति में नाम कमाने के लिए अधिक मेहनत करना होगी.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे. व्यवसायिक उन्नति होगी.पेट संबंधित पीड़ा संभव है.फालतू खर्च होगा. 

🌹-कर्क राशि -आज के दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा.आज कोई लापरवाही न बरतें.शेयर बाज़ार में निवेश करने से बचें.शत्रु परास्त होंगे जिससे आपको सफलता मिल सकते हैं .मन में प्रसन्नता रहेगी. समय पर कार्य होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा. 

🌹-सिंह राशि -आज के दिन आपके लिए शुभ समाचार ले कर आ सकते है .आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी.नए वस्त्रों की प्राप्ति संभव है.मेहनत का फल मिलेगा लेकिन किसीको कोई उधार न दे आज.आपनी बात पर अढ़ियाल न हों और नहीं किसी की भी बात न माने .चिंताजनक समाचार मिल सकता है. किसी के निजी झंझटों में न पड़ें.

🌹-कन्या राशि -आज के दिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना बन सकते हैं .परिवार के साथ कुछ आछे यादें इक्ट्ठा कर सकते हैं .जीवनसाथी के साथ मतभेद होगा. आय के नए स्रोत हाथ आएंगे. संतों का सान्निध्य प्राप्त होगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है.धन प्राप्ति सुगम होगी. प्रतिष्ठा वृद्धि होगी.

🌹-तुला राशि -आज के दिन आराम करें और अपने रिश्ते को आत्म निरीक्षण करें .कार्य की अधिकता रहेगी.संतान की उन्नति से खुश होंगे.राजकीय कोप का सामना कर पड़ सकता है, सावधान रहें. वाणी पर नियंत्रण रखें.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे .संतान पक्ष की चिंता रहेगी .शुभ समाचार मिलेंगे, लाभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि -आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आपकी भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.आपने उत्साह और पहचान पर करियर के मामलों को ख़राब न होने दें.सेहत का विशेष सावधानी रखें .धन प्राप्ति सुगम होगी.धर्म से जुड़ी यात्रा सफल रहेगी.विवेक से कार्य करें. सफलता मिलेगी.

🌹-धनु राशि -आज के दिन नौकरी पेशा में पदोन्नति होगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी.शांत वातावरण बना रहेगा .परिवार में किसी समारोह की रूपरेखा बनेगी.विदेश यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी.बड़े खर्च सामने आएंगे.लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे. चिंता, भय व तनाव का वातावरण रहेगा.पिता के साथ मतभेद संभव है.

🌹-मकर राशि -आज के दिन करियर में बढ़े परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं .जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा .व्यावसायिक बकाया वसूली होगी. अस्वस्थता रहेगी. संतान के विवाह कि चिंता बढ़ सकती है. यात्रा सफल रहेगी. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. प्रेम-प्रसंग में टकराव संभव है.

🌹-कुम्भ राशि -आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.वाहन चलाते समय सावधानी बरतें अन्यथा आपको चोट लग सकती है.व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी. जो लाभान्वित करेगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा.शत्रु आप के कार्यों में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे. परिवार में भय व कष्ट का माहौल रहेगा. 

🌹-मीन राशि -आज के दिन आपके मन में सकारात्मक सोच रहेगी .विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं.आज आप की धार्मिक आस्था बढ़ेगी. भवन के निर्माण में आ रही प्रशासनिक बाधा दूर होगी. निवेश-नौकरी मनोनुकूल रहेंगे.भूमि भवन के कार्यों में प्रगति होगी .जीवनसाथी के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा .

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

