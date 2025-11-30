Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन (1 December 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. दिखावे की वृत्ति के कारण आज आप जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे, ये खर्च आपको परेशान कर सकते हैं. मनोकामना पूर्ण होने पर आपको अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. नौकरी वाले जातक आज अतिरिक्त काम आने से कुछ समय के लिए असहज और क्रोध से भरे रहेंगे.

वृष राशि

आज का दिन आपके किसी नादानी का फल घर के सदस्यों को भुगतना पड़ सकता हैं, इसलिए मान सम्मान को ध्यान में रखकर ही कार्य करें. धार्मिक क्षेत्र की यात्रा देवदर्शन के योग बनने से मानसिक शांति मिलेगी. आज आप अपने मन की बातों को खुल कर कह सकेंगे जिससे लोगो से आपसी संबंध ज्यादा प्रगाढ़ बनेंगे.

मिथुन राशि

आज के दिन भी आपको सुख शांति की अनुभूति होगी. धार्मिक क्षेत्र की यात्रा देवदर्शन के योग बनने से मानसिक शांति मिलेगी. नौकरी पेशा जातक आज निश्चिन्त होकर आराम में समय बिताएंगे. रात के समय बाहर घूमने फिरने मनोरंजन में व्यतीत होगा. घरेलू आवश्यकताओं पर धन खर्च भी आज अधिक रहेगा. आज आपके कोई मनोकामना पूर्ण हो सकतें हैं .

कर्क राशि

आज का दिन शारीरिक अस्वस्थता के कारण किसी भी कार्य मे मन नहीं लगेगा. परिजनों के साथ अधिक समय व्यतीत करने की कोशिश करें. हाथ पैरों में शिथिलता रहेगी पेट संबंधित अथवा जुखाम बुखार आदि से कष्ट संभव है. संतान संबंधित समस्याओं का निवारण होगा. आज किसी भी कार्य में जोर जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें अन्यथा परिणाम निराशाजनक ही रहेंगे.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को समय दें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशान होना पड़ेगा. रिश्तेदारो का सहयोग प्राप्त होगा. व्यवसायी वर्ग भी आज अधूरे कार्य को जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन तालमेल बना रहेगा.

कन्या राशि

आज के दिन बुज़ुर्ग मार्गदर्शन मिलेगा जो आपको मानसिक तनाव से बचाएगा. नौकरी और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी. सहकर्मियों से तालमेल की कमी रहेगी. आय में बढ़ोतरी होगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. घरेलू सामानों की खरीददारी के साथ ही सुख सुविधा बढ़ाने पर खर्च होगा. घर मे रिश्तेदारों के आगमन से चहल पहल रहेगी.

तुला राशि

आज के दिन पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे, इसलिए परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. घर के बुज़ुर्ग के सेहत पर विशेष सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान भी संभव है. नौकरी पेशा जातकों को आज शुभ समाचार मिल सकता है. आप घरेलू कार्यो में ज्यादा व्यस्त रहेंगे प्रातः काल से ही कही बाहर पर्यटन अथवा रिश्तेदारी में जाने की तैयारी रहेगी.

वृश्चिक राशि

आज किसी ना किसी के द्वारा आपकी आलोचना अवश्य की जाएगी. व्यवहार में नरमी रखना अति आवश्यक है, अन्यथा लाभ के अवसरों से दूरी बनेगी. आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य रहेगा खर्चो पर नियंत्रण रखें तो धन संबधित परेशानी नहीं रहेगी अन्यथा बजट गड़बड़ हो सकता है.

धनु राशि

आज के दिन आपका स्वभाव कुछ रूखा रहेगा. नौकरी पेशा लोगों को अपने जीवनसाथी के साथ कुछ अच्छा समय व्यतीत करना पड़ सकते है. कार्य क्षेत्र पर भी जल्दबाजी अथवा मनमानी के कारण होने वाले लाभ में कमी आ सकती है. धन सम्बंधित कार्यों को आज ना करें तो ही बेहतर रहेगा.

मकर राशि

आज के दिन आपमे संतोषी वृति रहने से मानसिक रूप से शांत रहेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान होगा. कार्य क्षेत्र पर आज अधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी प्रतिस्पर्धा एवं व्यस्तता अधिक रहेगी, जिससे चोरी चकारी का भय है. धन लाभ के लिए आज परिश्रम अधिक करना पड़ेगा आवश्यकता अनुसार हो जाएगा.

कुंभ राशि

आज के दिन आप काल्पनिक दुनिया मे खोए रहेंगे. धन संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिलेगा जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. आज आपके विचार जितने बड़े होंगे उनकी अपेक्षा कर्म नही करेंगे. व्यावसायिक क्षेत्र पर विलम्ब से उपस्थिति देने पर कार्य भी विलम्ब से ही चलेंगे.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी. किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको कोई भी कार्य पूर्ण होने में बहुत अधिक परेशानी आ सकती हैं. हर किसी के बातों पर विश्वास न करें. आज पुराने कार्यो से ही थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है नए कार्य अभी हाथ मे ना लें नई परेशानी में पड़ सकते है.

