Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन (30 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन धनलाभ के अवसर हाथ आएंगे.कारोबार में वृद्धि के योग हैं .मित्रों का सहयोग मिलेगा नए कार्यों प्रारंभ करने की योजना बनेगी .कम समय में काम को पूरा करने में लगे रहेंगे.समय का सदुपयोग करें. विशेष महत्व के कार्य पूरा करने का प्रयास करें.सफलता मिलेगी.कारोबारी समस्याओं से सामना होगा.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन नौकरी में आधिकारी प्रसन्न रहेंगे इसलिए आज आप किसी कार्य को पूरा कर सकते है .भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी .समय अनुकूल है.धनलाभ के अवसर प्राप्त होंगे जिससे सफलता मिलेगी .कोई नया काम आरंभ करने में विलंब होगा. किसी अपने के प्रति शुभ भावनाओं का उदय होगा. आशाएं बलवती होंगी.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा.संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा .नौकरी में पदोन्नति के योग हैं.शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड मनोनुकूल लाभ देंगे.समय का सदुपयोग करें दोस्तों के साथ मिल कर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.विशेष लोगों से मुलाकात होगी.मन चाही कार्य सिद्धि होगी. कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ सकते है .

🌹-कर्क राशि

आज के दिन थकान व कमजोरी रह सकती है .स्वस्थ का ध्यान रखें .धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी .अपनों की बातों से मन दुखी होगा.शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा.आश्वासन प्राप्त होंगे. कारोबार में सफलता मिलेगी. सामाजिक संबंधों का लाभ मिलेगा. कानूनी अड़चनें दूर होकर स्तिति मनानुकूल रहेंगी .शुभ कार्यों में व्यय होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन लाभ के अवसर मिलेंगे .सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है .धन प्राप्ति सुगम रहेगी.दिन की शुरुआत व्यस्ततापूर्वक रहेगी. देव दर्शन और निजी कार्यो में समय बीतेगा. कारोबार में सफलता मिलेगी.आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे .भाग्य में प्रबलता रहेगी.दूर स्थान से संदेश प्राप्त होंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है .प्रेम प्रसंग में हड़बड़ी न करें .आय में निश्चितता बनी रहेगी.वाणी पर नियंत्रण रखें.आध्यात्मिक तरक्की होगी.धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. परिजन का सहयोग मिलेगा.अनुबंधों की पूर्ति होगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. न्याय पक्ष उत्तम है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा .घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.कानूनी आढ़चन दूर ही कर लाभ की स्थिति बनेगी .कारोबार का विस्तार के योग बन रहे हे. नई योजना का लाभ मिलेगा.परिजन का व्यवहार कमजोर रहेगा. दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी.हल्की हसी मजाक न करें .धार्मिक यात्रा की योजना बनेगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपके अपमान हो .काम बहूत है आप अच्छे से कार्यनीति तय करें.काम आरंभ न करें.धैर्य से अपने कार्यों को समर्पित रहें.स्तायी संपत्ति मैं वृद्धि होगी .रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे .कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा .आँखो का रोग व चोट से बचें .स्वास्थ का ध्यान रखें.मनरंजक यात्रा का आयोजन हो सकते है .अनुकूल समय का सदुपयोग करें.महत्व के कार्यों को प्राथमिकता दें.मन पसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा .अपनी संगत बदले. बड़ो का आदर करें. संतान सुख सम्भव है. वाहन खरीदने का मन होगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा .भागदौड़ अधिक रहेगी लेकिन अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखें .शासन-प्रशासन का सहयोग न मिलने से कार्य बाधित होंगे.लंबित कार्यों में आशाएं बलवती होंगी.सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.यात्रा सफल रहेगी.शुभ कार्यों में व्यय होगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं .जोखिम उठाने का साहस न करें .साझेदारी में किए कारोबार में तरक्की होगी. धन लाभ होता रहेगा. नया मकान दुकान खरीदने के योग हैं. धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. यात्रा सफल रहेगी.

🌹-मीन राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .कमर और पैरों में परेशानी हो सकती हैं .मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा .किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा .निवेश से बचें.धैर्य से कार्य सम्पादन में लगे रहें. रुके कार्यों की पूर्ति होगी.शुभ कार्यों में मन लगेगा. विदेश जाने के योग.मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय आछा व्यतीत होगा.

