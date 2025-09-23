Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 24 सितंबर 2025 बुधवार का दिन (24 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि

आज के दिन निराश ही होना पढ़ेगा. नौकरी वाले लोग अतिरिक्त कार्य मिलने से असहज महसूस करेंगे, आज अतिरिक्त आय बनने के चक्कर में न रहें अन्यथा हानि हो सकती है. सेहत संबंधित समस्या दिन भर परेशान करेगी, काम करने का मन करेगा लेकिन शारीरिक शिथिलता के कारण आलस्य आएगा. उधारी को लेकर भी किसी से कहासुनी होगी. यात्रा से यथा संभव बचने का प्रयास करे.

वृष राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा. जीवन में स्थिरता आएगी. परिस्थिति आपके पक्ष में रहेगी घर हो या कार्य क्षेत्र सभी जगह अपनी विजय करवाएंगे भले इसके लिए किसी से बहस या तकरार ही क्यो ना हो अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते है. विशेषकर नौकरी पेशा लोग सामने वाले कि मजबूरी का अधिक फायदा उठाएंगे. जोड़ों में दर्द कमजोरी अनुभव होगी. परिवार का वातावरण स्वारथी और ईर्ष्यालु रहेगा सदस्य आपस मे व्यवहार तो करेंगे लेकिन मतलब से ही.



मिथुन राशि

आपके लिये आज का दिन खर्चीला रहेगा. आज सुबह से ही किसी जिद को लेकर नाराज रहेंगे खर्च करवा कर ही मानेगें. घरेलू सुख के साधनों और व्यवसाय में वृद्धि के लिये अधिक खर्च करना पड़ेगा परिजन व्यवसाय में भी किसी ना किसी कारण से खर्च लगे रहेंगे. मनोरंजन मौज शौक पर आंख बंद कर खर्च करेंगे बाद में आर्थिक समस्या खड़ी होगी. घर मे किसी न किसी की सेहत को लेकर भी खर्च करना पड़ेगा. घर का वातावरण अनुकूल रहेगा .

कर्क राशि

आज के दिन आप हिट शत्रुओं से सावधान रहें. मुंह पर मीठा बोलकर पीट पीछे शत्रुता करने करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. घर में रूखा व्यवहार अशांति ला सकता है. घरेलू आवश्यकता पूर्ति समय पर करने से व्यर्थ विवाद से बचेंगे. कार्य क्षेत्र पर उतार चढ़ाव रहेगा प्रतिस्पर्धा अधिक रहने के कारण लाभ में कमी आएगी फिर भी आवश्यकता अनुसार धन की आमद होने से खर्च निकाल लेंगे भविष्य के लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी किसी से उधार लेने का मन बनाएंगे .

सिंह राशि

आज का दिन कार्य क्षेत्र पर धन लाभ के योग है, इसलिए अपने कार्य में व्यस्त रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. आज स्वभाव खिन्न रहेगा अपनी कमियों या असफलता को अन्य के उपर थोपने से विवाद खड़ा होगा. सार्वजनिक क्षेत्र पर भी आज मान हानि के योग बन रहे हैं अपने काम से काम रखें बिना मांगे किसी को सलाह ना दे खास कर विपरीत लिंगियों से आवश्यकता पड़ने पर ही व्यवहार करें दिन शांति से गुजर सकता है. निवेश करने से पहले अनुभवियों की सलाह अवश्य लें.

कन्या राशि

आज के दिन निवेश के लिए अनुकूल समय है. आवश्यकता अनुसार धनलाभ बैठे बिठाए हो जाएगा लेकिन सब्र नहीं होगा अधिक पाने की लालसा मानसिक रूप से बेचैन रखेगी. दिन भर किसी ना किसी कार्य से व्यस्त रहेंगे कार्य क्षेत्र पर भी भाग दौड़ अधिक रहेगी परन्तु उसके अनुपात में सफलता नहीं मिल सकेगी. पूजा पाठ के आयोजन में धन खर्च होगा. नौकरी वाले लोग जल्दी काम निपटा मनोरंजन की फिराक में रहेंगे लेकिन अतिरिक्त कार्य आने से कामना पूर्ति मन मे ही रह जाएगी.

तुला राशि

आज के दिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी. भूमि संबंधी मामलों में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. स्वभाव में स्थिरता आएगी एक बार सफलता मिलने के बाद अधूरे कार्यो को जल्दबाजी में पूर्ण करेंगे फिर भी कार्यो में सफलता अवश्य मिलेगी. अपने कार्य छोड़ किसी अन्य की समस्या सुलझाने में समय खराब होगा लेकिन सामाजिक क्षेत्र पर सम्मान भी बढ़ेगा. नौकरी वाले लोग नौकरी में तरक्की की उम्मीद कर सकते है लेकिन अपने परिवार को भी समय दे.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपका कोई लक्ष्य नहीं होने से अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं. यात्रा के योजना बनाएंगे. आज शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आप अपने पोर्टफ़ोलियो को चेक करें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो. आज जिस भी कार्य को आरम्भ करे उसे पूर्ण करके ही छोड़े परिणाम आपके पक्ष में ही रहेगा. धन की आमद प्रयास करने पर आशाजनक होगी. स्वभाव में चंचलता अधिक रहेगी कार्य करते समय भी ध्यान अन्य जगह भटकेगा जिससे त्रुटि होने की संभावना भी बनी रहेगी.

धनु राशि

आज के दिन आप जिसके उपर भरोसा कर निवेश अथवा अन्य व्यवहार करेंगे वही अंत समय पर धोका देगा. लोग आपसे अपना हित साधने के लिए बहुत मीठा व्यवहार करेंगे जल्दी से किसी की बातों में ना आए अन्यथा बाद में मन दुखी होगा. कार्य क्षेत्र पर लेन देन में स्पष्टता रखनी आवश्यक है धन को लेकर किसी से तीखी बहस हो सकती है. धन की आमद की तुलना में खर्च अथवा हानि अधिक होगी फिर भी व्यवहारिकता से इसमे कमी ला सकते है. गृहस्थ जीवन में सुख शांति रहेगी.

मकर राशि

आज आपको दैनिक आय के साथ पुराने सौदे अथवा उधार दिया धन मिलने की संभावना भी है इसके लिये थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा. कार्य क्षेत्र पर आप जिस भी कार्य मे हाथ डालेंगे थोड़ी ही देर मे उससे धन लाभ होगा. उधार करने के पक्ष में नही रहेंगे फिर भी स्थिति को देखते हुए करना पड़ेगा. परिजनों की जगह बाहरी लोगों के साथ मनोरंज में बिताना अधिक पसंद करेंगे. परिवार में किसी न किसी से झगड़ा होने की संभावना रहेगी .

कुंभ राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा. सेहत का विशेष सावधानी रखें. आज किसी के जमानती बनने के प्रसंग भी बनेंगे संभव हो तो इससे बचने का प्रयास करें अन्यथा बाद में धन और समय व्यर्थ होगा. कार्य क्षेत्र में मध्यान तक उदासीनता रहेगी लेकिन इसके बाद उछाल आने से बैठने का समय नही मिलेगा आलस्य से बचे अन्यथा कल आज जैसा लाभ नहीं मिल सकेगा. पारिवारिक वातावरण आज गड़बड़ हो सकता है परिजन किसी महंगी वस्तु की जिद कर दुविधा में डालेंगे.

मीन राशि

आज के दिन आप आध्यात्म में भी रुचि रहेगी लेकिन टोन टोटको पर ज्यादा विश्वास करेंगे दिन का कुछ भाग इनमे लगेगा. कार्य व्यवसाय से जितनी आशा लगाए है उससे थोड़ा कम लाभ अवश्य हो जाएगा धन की आमद थोड़े अंतराल के बाद सीमित मात्रा में होती रहने से मन संतुष्ट रहेगा. किसी परिचित के सहयोग से भविष्य में बड़ा लाभ निर्धारित होने से मन प्रसन्न रहेगा. लंबे पर्यटन की योजना बनेगी घरेलू कार्यो में रुचि नहीं रहेगी. जीवनसाथी से संबंध बेहतर होंगे.

