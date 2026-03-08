FacebookTwitterYoutubeInstagram
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Mar 08, 2026, 11:01 PM IST

Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 9 मार्च सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.
 

मेष राशि
आज के दिन धन प्राप्ति के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं. संतान के विवाह के लिए मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनाने के योग बन सकते हैं. किसी से कटु वचन न बोलें. संतान के कारण मन अशांत रहेगा. पारिवारिक कार्यों में भागदौड़ रहेगी. सफलता से आत्मसम्मान बढ़ेगा.

वृषभ राशि 
आज के दिन विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त हो सकती है. पुराने आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी. दोस्तों से मुलाकात होगी. आप जो सोचते हैं, वह करते नहीं हैं. पहले अपने आप को व्यवस्थित करें. छोटी मानसिकता से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.

मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. यात्रा टालना उचित रहेगा. कार्यालय में कोई भी कार्य करते हुए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है. अपनी चिंता के कारण आप दूसरे पर अपना क्रोध क्यों निकालते हैं, शांत रहें. अकारण झंझटों से दूर रहें. चोट व दुर्घटनादि से हानि संभव है.

कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. परिश्रम से कार्यों के परिणाम और बेहतर हो सकते हैं. दिन अनुभवपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद संभव है. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. रिश्तेदार के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे. फालतू खर्च होगा, विवाद न करें. पुराने विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं.

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. अपनी संगत बदलें, आपका संसार बदल जाएगा. अपने आप को सही साबित करने में बड़ी मेहनत करनी होगी. थकान व अस्वस्थता रहेगी. समाज में आपकी छवि को बेहतर करने में मदद मिलेगी. नई व्यावसायिक योजना लागू होगी.

कन्या राशि
आज के दिन कार्यालय में दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. दिन की शुरुआत में रुक-रुक कर कार्य होंगे. पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे. हड्डी और कमर की समस्याएं हो सकती हैं. धर्म-कर्म में रुचि रहेगी.

तुला राशि 
आज के दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा. संतान के विवाह मामलों में जल्दबाजी न करें, गलत निर्णय जीवन बदल सकता है. जोखिम भरे कार्य टालें. वाहन, मशीनरी आदि के प्रयोग में सावधानी रखें. यात्रा के दौरान सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं. किसी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर बनेंगे. घर परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी. राजनीतिक मामलों में आपका विरोध होगा.

धनु राशि
आज के दिन पितृ पक्ष की तरफ से भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं. संतान की जरूरत पूरी करना अच्छी बात है, पर उनकी जिद जायज हो. आपकी निर्णय शक्ति बहुत मजबूत है, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी. इसलिए आप पिछड़ रहे हैं. सेहत का विशेष ध्यान रखें.

मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. दूसरे की मजबूरी को समझें और सहयोग करें. क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे. भाई से मतभेद समाप्त होंगे. नए कारोबार के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही निवेश करें. परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे.

कुंभ राशि 
आज के दिन वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जा रही है. कोई चौंकाने वाले समाचार मिल सकते हैं. यात्रा सफल रहेगी. मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. दूसरों से अपेक्षा न करें. पहनावे में गुलाबी रंग का प्रयोग ज्यादा करें, काम बनेंगे.

मीन राशि
आज के दिन घर बाहर प्रसन्नता रहेगी. नौकरी में पदोन्नति होगी. व्यापार में परिश्रम अधिक और लाभ कम होगा. सेहत अच्छी रहेगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे जो आपके बने-बनाए कार्य बिगाड़ सकते हैं. सूझबूझ से धनलाभ होगा. आय में बढ़ोतरी होगी.

