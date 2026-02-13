Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 14 फरवरी 2026, शनिवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से..

मेष राशि

आज के दिन आध्यात्मिकता के प्रति अपने मन में विचार आएगा. भूमि-भवन में निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा. धार्मिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. परिश्रम अधिक और लाभ कम रहेगा. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. आज आपको अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ सकता है.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. बनी-बनाई कार्य योजनाओं को किसी के हस्तक्षेप के कारण बदलने से नुकसान संभव है. कलात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करेंगे. व्यापार में नए लाभदायक संपर्क होंगे. परिजनों और मित्रों के साथ आमोद-प्रमोद का वातावरण रहेगा.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. जिम्मेदारियों को निभाने का दिन है. संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी एवं धन लाभ भी प्राप्त होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य की प्रशंसा होने से उत्साह बढ़ेगा. साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि

आज के दिन आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे. यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं. बुद्धि-विवेक से सफलता आपके कदम चूमेगी. दिन की शुरुआत कार्य-व्यवहार से जुड़ी समस्याओं को हल करने से होगी. मनोरंजन कार्य में समय अधिक बीतेगा. परिजनों के साथ समय आनंदपूर्वक बिता पाएंगे. व्यवसाय में प्रमोशन की संभावना है.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. शारीरिक रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे. आज आपकी वाणी और व्यवहार वाद-विवाद का कारण बन सकता है. लेन-देन में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान संभव है. अनजाने में कही गई सही बात भी आपके लिए गलत साबित हो सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. पारिवारिक वातावरण अनुकूल बना रहेगा. किसी सम्मेलन में भाग लेने के कारण दुविधा में रहेंगे. सभी जगह अनुकूल परिस्थिति निर्मित होगी. सरकारी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे. कोई नया प्रोजेक्ट या योजना आरंभ करना शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुभवी लोगों से सहयोग मिलेगा.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. उपहार और सम्मान प्राप्त हो सकते हैं. धन लाभ के योग हैं. परिश्रम करेंगे और मनोवांछित फल के परिणाम सामने आते जाएंगे. किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें लाभ होगा. व्यापार के क्षेत्र में साझेदारों के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्राभूषणों की खरीदारी से मन आनंदित होगा.

वृश्चिक राशि

आज का दिन नौकरीपेशा जातकों के लिए अच्छा रहेगा. कोर्ट-कचहरी में विशेष सफलता प्राप्त होगी. आय में वृद्धि होगी. भावनात्मक संबंध स्थापित होंगे. परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल रहेगा. सिद्धि प्राप्त होगी. यश-कीर्ति प्राप्त होने में सरलता रहेगी. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद लेंगे.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. पूर्व नियोजित कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ सकता है. आपका मन चंचल रहेगा. अनावश्यक खर्च से बचें. शुभ कार्य आरंभ करने से पहले कुलदेवी और देवता का ध्यान करें. खान-पान और शारीरिक रूप से सावधानी बरतें, अन्यथा परेशानी हो सकती है.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. धन संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. आकस्मिक खर्च अधिक होंगे. कुसंगति से बचें. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. वाणी में संयम रखते हुए कार्य करें. आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग हैं. व्यापार और नौकरी में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

कुंभ राशि

आज आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आएंगे, जो आपको मानसिक रूप से पॉजिटिव रखेंगे. आलस्य से मुक्ति मिलेगी. परिवार समेत धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. अपने इष्ट और देवी-देवताओं के दर्शन से मनोकामना पूर्ण होगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता मिलने से उत्साह में वृद्धि होगी.

मीन राशि

आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक लाभ होगा. भागीदारी अथवा कमीशन के कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा. आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने का श्रेष्ठ योग बन रहा है. घर में कोई मांगलिक कार्य या उसकी तैयारी हो सकती है. व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद रहेगा.

