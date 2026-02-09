Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन हमारे जीवन पर असर डालती है. आज का दिन कुछ राशियों के लिए लाभ, सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को सावधानी और संयम बरतने की जरूरत होगी. आज 10 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत के अनुसार कैसा रहने वाला है? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से..

मेष राशि

लाभ की दृष्टि से आज का दिन शुभ रहेगा. परिवार में भाई-बहनों के साथ खुशनुमा पल बिताने का अवसर प्राप्त होगा. मन चंचल रहेगा, जिस कारण विचार बदलते रहेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यापार-व्यवसाय उत्तम रहेगा. निजी समस्या का समाधान होगा. मेहमानों का आवागमन बना रहेगा.

वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण व उत्साह आपको महत्वपूर्ण पद दिलवा सकता है. रियल एस्टेट और वित्तीय लेन-देन के लिए अच्छा दिन है. आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे. व्यापार में नई योजनाओं से लाभ होगा.

मिथुन राशि

आज विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज वाणी पर नियंत्रण रखें. सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग बनेंगे. अगर आप विशेषज्ञ की सलाह के बिना निवेश करेंगे तो नुकसान मुमकिन है. कार्यपद्धति में बदलाव होगा. नौकरी में आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो सकता है.

कर्क राशि

आज का दिन शारीरिक और मानसिक तौर पर कुछ हद तक ठीक रहेगा. अचानक धन खर्च होने के आसार हैं. आजीविका में नए प्रस्ताव मिलेंगे, जो आपके लिए शुभ रहेंगे. मित्रों में वर्चस्व बढ़ेगा. साहस और पराक्रम में वृद्धि संभव है. व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ की संभावना बनती है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. दोस्तों के साथ मिलने-जुलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा. किसी विशेष कार्य के होने से ईश्वर पर आस्था बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. पूर्व में किए कार्यों के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे.

कन्या राशि

आज भेंट-उपहार आदि की प्राप्ति के योग बन रहे हैं. सेहत अच्छी रहने वाली है. अपनी आदतों के कारण जीवनसाथी से तालमेल स्थापित नहीं हो सकेगा. कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं. प्रसन्नता व आशाजनक वातावरण के कारण प्रयास सार्थक होंगे.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. वाहन सुख मिलेगा. आर्थिक निवेश में सावधानी रखें. आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए, जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है. मौसमी संबंधी विकार हो सकते हैं. कार्यस्थल पर सही निर्णय ले पाएंगे. मित्रों से आर्थिक मदद प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशि

आज आपके प्रयासों से आजीविका में परिवर्तन अथवा नवीन अवसर प्राप्त हो सकेंगे. दिन उत्तम रहेगा. नए रोमांचक हालात आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे. जोखिम भरे कार्यों से दूर रहना चाहिए. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रशासनिक लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा.

धनु राशि

आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. घरेलू कार्यों को लेकर चिंता रहेगी. आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है. निजी जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आकस्मिक लाभ होने के योग बन रहे हैं. सत्कर्म में रुचि रहेगी. वित्तीय अनिश्चितता आपको मानसिक तनाव दे सकती है. दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आजीविका के नए साधन मिलेंगे. वाणी पर संयम रखें. आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा. यात्रा संभव है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

कुंभ राशि

आज सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. वाहन सुख का आनंद प्राप्त होगा. मन की बात कहने से शांति मिलेगी. वाहन खरीदने का मन सार्थक होगा. खर्चों में इजाफा होगा. आलस हावी रहेगा. मन में किसी निर्णय को लेकर दुविधा रहेगी. माता-पिता से जरूरी वार्तालाप होगा.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. आज आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. सेहत अच्छी रहेगी. खर्च अधिक रहेगा. धन प्राप्ति के स्रोत स्थापित होने के योग हैं. किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए धैर्य एवं संयम बनाए रखें. कार्यस्थल के विरोधी परास्त होंगे.

