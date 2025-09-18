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Horoscope 8 April 2026: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

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Horoscope 8 April 2026: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : Apr 08, 2026, 12:40 AM IST

Horoscope 8 April 2026: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 8 अप्रैल बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज के दिन आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. संतान के कार्य पर विशेष नजर रखें अन्यथा कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है. वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें. आज आप किसी महिला के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति है. नौकरी व व्यवसाय में सहयोग से सफलता हासिल करेंगे.

वृषभ राशि
आज के दिन आपको प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी. घर परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. किसी आनंद उत्सव में शामिल होने के योग बनेंगे. आप नौकरी व व्यवसाय में परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. किसी महिला के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं. संतान के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है. आज आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. व्यापारी आज ज्यादा मुनाफा कमाएंगे. अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होगी. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. किसी महिला का सहयोग प्राप्त हो सकता है. निवेश के लिए समय उपयुक्त है. आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.

कर्क राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. मेहनत का फल प्राप्त होगा. प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शत्रु परास्त होंगे. आज मन को नकारात्मक विचारों से दूर कर सकारात्मक विचारों की तरफ केंद्रित करें. आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या या विकार हो सकते हैं. वाणी में मधुरता के कारण कोई महिला आपके प्रति आकर्षित हो सकती है.

सिंह राशि
आज के दिन जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा. आज परिवार के साथ समय व्यतीत हो सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. आज आपको अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे आपको निराशा हो सकती है. किसी खास मकसद से यात्रा के योग हैं.

कन्या राशि
आज के दिन यात्रा, नौकरी में निवेश मनोनुकूल रहेगा. आज नौकरी तथा व्यवसाय में परिश्रम से लाभ के योग हैं. कोई नया कार्य आरंभ करने की योजना बना सकते हैं. आप अपने भविष्य के लिए सकारात्मक होकर निर्णय लें. परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

तुला राशि
आज नौकरी व व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी. अपनी वस्तुएं संभालकर रखें अन्यथा चोरी की घटनाएं हो सकती हैं. मन में तरह-तरह के विचार आ सकते हैं. आज आपको कड़ी मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होगी. आज किसी रिश्तेदार से मिलने जा सकते हैं. कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी. पारिवारिक व मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है. आज आपको परिवार से सहयोग प्राप्त होगा. प्रयास सफल रहेंगे. नौकरी व व्यवसाय में तरक्की की संभावनाएं हैं.

धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. आपको शैक्षिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आज आपके शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं. अपनी रणनीति किसी के साथ साझा न करें. सेहत संबंधी दिक्कत आ सकती है. किसी व्यक्ति पर अधिक विश्वास न करें.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें. आपका मन शांत तथा प्रसन्न रह सकता है. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं. परिश्रम से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूर्ण करना लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. आप दूसरों की भलाई करने के लिए आगे आएंगे. नौकरी में बदलाव हो सकता है. बना हुआ काम बिगड़ सकता है. प्रियजन की सलाह मानें. मन को शांत तथा प्रसन्न रखें. संतान पक्ष की चिंता रहेगी. आज आपका झुकाव धार्मिक कार्यों के प्रति अधिक रहेगा. किसी नई योजना पर कार्य करने का मन बनेगा.

मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. नई योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकते हैं. आप नौकरी व व्यवसायिक कार्यों में परिश्रम से सफलता प्राप्त करेंगे. स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो सकती है. स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है. खान-पान पर नियंत्रण रखें अन्यथा नुकसान हो सकता है. कोर्ट-कचहरी के काम निपटेंगे.

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