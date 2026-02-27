Horoscope 28 February: आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 28 फरवरी शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज के दिन लेट लतीफी के कारण कार्य प्रभावित हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र पर अधूरे कार्य को लेकर परेशानी में पड़ सकते हैं. मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. सेहत का ध्यान रखें. इसके साथ ही सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. व्यापार को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

वृषभ राशि

आज के दिन मित्रों से मुलाकात होगी. सेहत में कुछ परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं. पार्टी और पिकनिक का आनंद प्राप्त होगा. पैसों का लेन-देन ध्यान से करें अन्यथा नुकसान संभव है. अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं. कार्यालय में दिन आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है. मित्रों से मुलाकात हो सकती है. इतना ही नहीं समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें अन्यथा विवाद संभव है. भाग्य का समर्थन मिलेगा. परिश्रम से कार्यों के परिणाम और बेहतर हो सकते हैं. नकारात्मक विचार आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. दृढ़ता दिखानी होगी.

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा. संतान पक्ष से अच्छा और शुभ समाचार मिलेगा. आय से अधिक व्यय होने से आपको परेशानी का अनुभव होगा. लेन-देन में लापरवाही न करें. आज वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जा रही है. कार्यालय में कोई भी कार्य करते हुए आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

सिंह राशि

आज के दिन धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की संभावना रहेगी. सेहत में सुधार आएगा. परिवार और दोस्तों की सहायता प्राप्त होगी जिससे धन लाभ की संभावनाएं होंगी. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है तो वहीं नौकरीपेशा लोगों के सोचे हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार में सफलता मिलती दिख रही है. दिन अच्छा बीतने वाला है.

कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है. अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको वहां संभलकर रहने की जरूरत है. सेहत के लिहाज से भी आपको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी. वाणी पर संयम रखें. भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार के साथ मौज-मस्ती में दिन बीतेगा. सरकारी नौकरी के चांस दिख रहे हैं. व्यापारिक दृष्टि से भी दिन अच्छा बीतेगा. मानसिक रूप से आपका दिन अच्छा रहेगा.

वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. परिवार में किसी अविवाहित जातक की विवाह संबंधी योजना बनेगी. परिजनों के साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है. सेहत ठीक रहेगी. लेकिन खानपान का ध्यान रखने की जरूरत है. पैसों का लेन-देन ध्यान से करें.

धनु राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. माता या किसी अन्य वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. संतान के व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं. सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. अगर आप कोई व्यापार करने का सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है. घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है.

मकर राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कमर और पीठ संबंधी समस्याओं से परेशान हो सकते हैं. धन प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते दिख रहे हैं. कार्य स्थल पर किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी. नौकरी संबंधी शुभ समाचार भी मिल सकता है. मकर राशि के जातकों की मित्रों से मुलाकात हो सकती है.

कुंभ राशि

आज के दिन नौकरीपेशा जातकों के लिए वेतन वृद्धि हो सकती है. आर्थिक मामलों में जल्दी से किसी पर विश्वास न करें अन्यथा आपको हानि होगी. किसी कामना के पूर्ण होने की संभावना रहेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें. सरकारी लाभ यानी किसी योजना का लाभ मिल सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. लेखक और कला के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी. वाणी पर नियंत्रण रखें. सेहत में उतार-चढ़ाव आ सकता है. आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

