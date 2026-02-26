FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

राशिफल

Horoscope 27 February: कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Nitin Sharma

Updated : Feb 26, 2026, 09:58 PM IST

Horoscope 27 February: कर्क और ​कन्या वालों को​ निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

आज 27 फरवरी शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .आर्थिक अथवा सरकारी कार्यों में आज ढील न दें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा.जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.घर में मेहमानों का आगमन होगा.यात्रा न करें .आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे.व्यापार में लाभ होगा.संतान पक्ष से आरोग्य व अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेंगे.जल्दबाजी में बिना विचारे कोई भी कार्य न करें.स्वास्थ कुछ नरम गरम रहेगा.रुका हुआ पैसा वापस मिल सकते हैं.मनपसंद भोजन का आनंद प्राप्त होगा.तीर्थयात्रा संभव है अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा.विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा.व्यापार में वृद्धि के योग हैं.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज आपको मौन धारण करके बिताने का प्रयास करें.व्ययवृद्धि से तनाव रहेगा. बजट बिगड़ेगा.दूर से शुभ सूचना मिल सकता है.किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.भागदौड़ रहेगी. बोलचाल में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें. पुराना रोग उभर सकता है.व्यापार में अधिक ध्यान देना पड़ेगा. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए समान्य रहेगा.कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी.कष्ट, भय, चिंता व तनाव का वातावरण बन सकता है.जीवनसाथी पर अधिक मेहरबान होंगे. कोर्ट व कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी.लाभ में वृद्धि होगी.पारिवारिक प्रसन्नता तथा संतुष्टि रहेगी.निवेश शुभ रहेगा.मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.हड्डी और जोड़ो में दर्द की शिकायत रहेगी.तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे.भूमि व भवन संबंधी बाधा दूर होगी.आय में वृद्धि होगी. मित्रों के साथ बाहर जाने की योजना बनेगी. रोजगार प्राप्ति के योग हैं.परिवार व स्नेहीजनों के साथ विवाद हो सकता है.अज्ञात भय रहेगा.थकान महसूस होगी. व्यवसाय ठीक चलेगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन परिवार के वातावरण शांत रहेगा.शेयर सट्टे में निवेश करने से बचें अन्यथा नुकसान संभव है.यात्रा सफल रहेगी.आय में बढ़ोतरी होगी.शारीरिक कष्ट हो सकता है. बेचैनी रहेगी. नई योजना बनेगी. लोगों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. काफी समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे .अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे.कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है.पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है.अपेक्षित कार्यों में विलंब हो सकता है.चिंता तथा तनाव रहेंगे.प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें. प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी.व्ययसाय लाभप्रद रहेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन परिजनों के साथ यात्रा पर जाने की योजना बनेगी.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.कोई राजकीय बाधा हो सकती है.जल्दबाजी में कोई भी गलत कार्य न करें.विवाद से बचें. काफी समय से अटका हुआ पैसा मिलने का योग है, प्रयास करें.आर्थिक स्थिति मजबूत और लाभदायक रहेगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे.किसी की बातों में न आएं.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.नवीन वस्त्राभूषण पर व्यय होगा.अचानक लाभ के योग हैं.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.व्यापार में वृद्धि से संतुष्टि रहेगी. नौकरी में जवाबदारी बढ़ सकती है. पारिवारिक सहयोग मिलेगा.धन खर्च बढ़ेगा.उत्साह से काम कर पाएंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.नौकरी में स्थानांतरण की संभावना है.परिवार की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ तथा व्यय की अधिकता रहेगी.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता है.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें. कार्य की गति धीमी रहेगी.निवेश करने का समय नहीं है. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.शारीरिक कष्ट संभव है.व्यवसाय धीमा चलेगा.नौकरी में उच्चाधिकारी की नाराजी झेलनी पड़ सकती है.सुख के साधनों पर व्यय सोच-समझकर करें.व्यापार ठीक चलेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आय के स्रोत बढ़ेंगे.संतान पक्ष की चिंता रहेगी.सेहत का विशेष सावधानी रखें.किसी अपरिचित की बातों में न आएं.थोड़े प्रयास से ही काम सफल रहेंगे.मित्रों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

