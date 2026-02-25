Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

आज 26 फरवरी गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज का दिन आपके लिये अनुकूल रहेगा.छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.नौकरी पेशा जातको को आज थोडा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा इसका उचित लाभ भी मिलेगा.पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति पर खर्च करेंगे. थोड़ी नौक झोंक के बाद दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.मिश्रित फलदायक रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.कार्य क्षेत्र पर जिस कार्य मे अधिक परिश्रम करेंगे उसकी जगह किसी अन्य मार्ग से धन लाभ होने पर अचंभित होंगे.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.कार्य क्षेत्र पर आज पूरा ध्यान देंगे थोड़े परिश्रम से नए अनुबंध मिल सकते है मध्यान के बाद जहां से उम्मीद नही होगी वहां से आकस्मिक लाभ होगा.महिला मित्र से सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.घर के बुजुर्ग लोगों के सेहत पर विशेष सावधानी बरतें.दोपहर बाद आपकी आलसी प्रवृति के कारण किसी महत्त्वपूर्ण कार्य अनुबंध के आज हाथ आते आते निकलने की संभावना है. शारीरिक एवं मानसिक विकारों के कारण बेचैनी रहेगी.किसी मित्र का सहयोग मिलने से लाभ होगा.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.कई नए किसी निकटस्थ के सहयोग से भाग्योदय होगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.नौकरी पेशा जातको को परिश्रम का उचित लाभ मिलेगा अधिकारी वर्ग आप के ऊपर विश्वास करेंगे.उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा मित्रों के साथ रमणीक स्थल पर घूमने का अवसर मिलेगा.

🌹-कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. प्रातःकाल से ही किसी न किसी पारिवारिक अथवा सामाजिक कार्यो में व्यस्त रहने से कार्य क्षेत्र पर कम योगदान दे पाएंगे.नौकरी पेशा जातको को आज परिश्रम का उचित फल पाने के लिये अधिक मेहनत और नाराजगी का सामना करना पड़ेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा.सेहत में थोड़ी नरमी रहेगी. रुके हुए काम पूर्ण करने में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा सहयोग की कमी रहने से मामूली कार्य भी पहाड़ जैसा लगेगा फिर भी मेहनत से पीछे ना हटे.मन मे चंचलता भी आने से निर्णय लेने में परेशानी होगी फिर भी मानसिक रूप से राहत मिलेगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर रहेगा.भूमि संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी.कार्य क्षेत्र एवं घर मे किसी न किसी बात पर तकरार की स्थिति बनेगी कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करें. किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले अनुभवियों की सलाह लेना हितकर रहेगा. भावनाओ में बहकर अनुचित कार्य से बचे.

🌹-धनु राशि

आज का दिन अच्छा रहेगा.आज का दिन शुभ है देनदारी को भी तुरंत निपटाने के प्रयास करें अथवा कहा सुनी हो सकती है.व्यवसाय में अतिरिक्त आय होने से आय के मार्ग बनेंगे लेकिन खर्च भी आज अनियंत्रित रहने के कारण बचत नही कर पाएंगे.सरकारी कार्यो में आज विलम्ब होगा.सगे संबंधियों के मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे.

🌹-मकर राशि

आज का दिन आपको शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा.किसी भी कार्य अथवा निर्णय लेने से पहले भविष्य में मिलने वाले परिणाम के बारे में सोच कर निर्णय लें.यात्रा के कारण कार्य व्यवसाय में ठीक से समय नही दे पाएंगे फिर भी सहकर्मी एवं अधीनस्थों के सहयोग से काम चलता रहेगा .

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन नौकरी अथवा स्थान परिवर्तन के भी योग है. आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. महिला वर्ग विशेष कर स्थिति को भापकर ही कुछ बोले बेतुकी बातो से आस पास का वातावरण खराब हो सकता है.नौकरी पेशाओ को आज पदान्नति की योग है .

🌹-मीन राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.कार्य क्षेत्र पर लाभ हानि की परवाह किये बिना लेदेकर काम करेंगे.दुपहर के बाद परिस्थिति बदलने से कार्यो में विलम्ब एवं असफलता मिलने से मानसिक चिंता के कारण परेशान रहेंगे .सेहत में सुधार होगा.खर्चे यथावत रहने से धन की कमी अनुभव होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

