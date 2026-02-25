FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'अहमदाबाद में हर बार पिच अलग...' वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले केशव महाराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर दिया बयान

'अहमदाबाद में हर बार पिच अलग...' वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले केशव महाराज ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर दिया बयान

Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

एंडोमेट्रियल कैंसर में नई उम्मीद, डॉक्टर ने बताया कैसे कंट्रोल हो रही ये जानलेवा बीमारी, एडवांस स्टेज मरीजों के लिए बड़ी राहत

एंडोमेट्रियल कैंसर में नई उम्मीद, डॉक्टर ने बताया कैसे कंट्रोल हो रही ये जानलेवा बीमारी, एडवांस स्टेज मरीजों के लिए बड़ी राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 25, 2026, 09:44 PM IST

Horoscope 26 February: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज 26 फरवरी गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिये अनुकूल रहेगा.छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.नौकरी पेशा जातको को आज थोडा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा इसका उचित लाभ भी मिलेगा.पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति पर खर्च करेंगे. थोड़ी नौक झोंक के बाद दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.मिश्रित फलदायक रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.कार्य क्षेत्र पर जिस कार्य मे अधिक परिश्रम करेंगे उसकी जगह किसी अन्य मार्ग से धन लाभ होने पर अचंभित होंगे.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.पुराने मित्रों से मुलाकात होगी.कार्य क्षेत्र पर आज पूरा ध्यान देंगे थोड़े परिश्रम से नए अनुबंध मिल सकते है मध्यान के बाद जहां से उम्मीद नही होगी वहां से आकस्मिक लाभ होगा.महिला मित्र से सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.घर के बुजुर्ग लोगों के सेहत पर विशेष सावधानी बरतें.दोपहर बाद आपकी आलसी प्रवृति के कारण किसी महत्त्वपूर्ण कार्य अनुबंध के आज हाथ आते आते निकलने की संभावना है. शारीरिक एवं मानसिक विकारों के कारण बेचैनी रहेगी.किसी मित्र का सहयोग मिलने से लाभ होगा. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.कई नए किसी निकटस्थ के सहयोग से भाग्योदय होगा.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.नौकरी पेशा जातको को परिश्रम का उचित लाभ मिलेगा अधिकारी वर्ग आप के ऊपर विश्वास करेंगे.उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा मित्रों के साथ रमणीक स्थल पर घूमने का अवसर मिलेगा.

🌹-कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. प्रातःकाल से ही किसी न किसी पारिवारिक अथवा सामाजिक कार्यो में व्यस्त रहने से कार्य क्षेत्र पर कम योगदान दे पाएंगे.नौकरी पेशा जातको को आज परिश्रम का उचित फल पाने के लिये अधिक मेहनत और नाराजगी का सामना करना पड़ेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा.सेहत में थोड़ी नरमी  रहेगी. रुके हुए काम पूर्ण करने में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा सहयोग की कमी रहने से मामूली कार्य भी पहाड़ जैसा लगेगा फिर भी मेहनत से पीछे ना हटे.मन मे चंचलता भी आने से निर्णय लेने में परेशानी होगी फिर भी मानसिक रूप से राहत मिलेगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर रहेगा.भूमि संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी.कार्य क्षेत्र एवं घर मे किसी न किसी बात पर तकरार की स्थिति बनेगी कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करें. किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले अनुभवियों की सलाह लेना हितकर रहेगा. भावनाओ में बहकर अनुचित कार्य से बचे. 

🌹-धनु राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा.आज का दिन शुभ है देनदारी को भी तुरंत निपटाने के प्रयास करें अथवा कहा सुनी हो सकती है.व्यवसाय में अतिरिक्त आय होने से आय के मार्ग बनेंगे लेकिन खर्च भी आज अनियंत्रित रहने के कारण बचत नही कर पाएंगे.सरकारी कार्यो में आज विलम्ब होगा.सगे संबंधियों के मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे. 

🌹-मकर राशि
आज का दिन आपको शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा.किसी भी कार्य अथवा निर्णय लेने से पहले भविष्य में मिलने वाले परिणाम के बारे में सोच कर निर्णय लें.यात्रा के कारण कार्य व्यवसाय में ठीक से समय नही दे  पाएंगे फिर भी सहकर्मी एवं अधीनस्थों के सहयोग से काम चलता रहेगा .

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन नौकरी अथवा स्थान परिवर्तन के भी योग है. आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. महिला वर्ग विशेष कर स्थिति को भापकर ही कुछ बोले बेतुकी बातो से आस पास का वातावरण खराब हो सकता है.नौकरी पेशाओ को आज पदान्नति की योग है .

🌹-मीन राशि
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.कार्य क्षेत्र पर लाभ हानि की परवाह किये बिना लेदेकर काम करेंगे.दुपहर के बाद परिस्थिति बदलने से कार्यो में  विलम्ब एवं असफलता मिलने से मानसिक चिंता के कारण परेशान रहेंगे .सेहत में सुधार होगा.खर्चे यथावत रहने से धन की कमी अनुभव होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितनी रशियन महिलाओं संग था Bill Gates का अफेयर? एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद खुद खोला राज
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में रनों का पीछा करते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
MORE
Advertisement
धर्म
Holika Dahan Upay: होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
होलिका दहन की राख बदल सकती है आपकी किस्मत, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कर लें सिर्फ ये उपाय
Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chandra Grahan 2026: चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम 
चंद्र ग्रहण में मृत्यु होने पर क्या तुरंत कर सकते हैं अंतिम संस्कार, जानें क्या कहता है गरुड़ पुराण का नियम
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
MORE
Advertisement