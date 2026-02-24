FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

लॉरेंस की लीगल टीम के वकील की गाड़ी पर फायरिंग, दिल्ली में ISBT के पास फायरिंग, लॉरेंस के वकील की गाड़ी पर फायरिंग

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Nitin Sharma

Updated : Feb 24, 2026, 10:03 PM IST

Horoscope 25 February: कर्क और सिंह वाले लोग स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

आज 25 फरवरी बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज का दिन आपके लिये उत्तम रहेगा.बुद्धि न चतुर्य से अनेक कार्य संपन्न होंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी.जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर बनाए रखें.आय में वृद्धि होगी.धन, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी.शासन सत्ता का सहयोग रहेगा.पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

🌹-वृष राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आज धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.नौकरी में पदोन्नति होगी.पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी. जीवनसाथी का सहयोग एवं सान्निध्य मिलेगा.यात्रा सफल रहेगी.विरोधी परास्त होगा.शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे .सन्तान की इच्छा पूर्ण होगी.नवीन गतिविधियां लाभदायक रहेंगी.ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा.वाहन चलाते समय सावधानी रखें.उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा.संबंध प्रगाढ़ होंगे.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.यात्रा के योग बन रहे हैं.घर में किसी रिश्तेदार के आगमन की संभावना है.अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी .संबंधों में निकटता आएगी, लेकिन मधुमेह के रोगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

🌹-सिंह राशि 
आज के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा .संतान की रूखे व्यवहार से मन विचलित रहेगा.जोखिम व जमानत के कार्य टालें .ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा. रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आय से अधिक खर्च होगा .दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा.ख़ान पान में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं.गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं.चल या अचल संपत्ति में वृद्धि होगी.पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. संबंध प्रगाढ़ होंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा.व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.शासन सत्ता का सहयोग रहेगा.पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.आर्थिक मामलों में प्रगति होगी.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन कोई अनुभवों से युक्त होगा.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.समय का सदुपयोग करें अन्यथा हानि संभव है.किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध और भावुकता में नियंत्रण रखें.पारिवारिक समस्या आ सकती है.

🌹-धनु राशि 
आज के दिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकते हैं .आय से अधिक व्यय होने से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा. उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी.शासन सत्ता का सहयोग रहेगा.

🌹-मकर राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.समय का सदुपयोग करें .गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा.यात्रा सुखद रहेगी.शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति होगी.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान पक्ष से कोई ख़ुशख़बरी प्राप्त होगी.आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी.उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा.

🌹-मीन राशि
रिश्तों में मधुरता आएगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा.जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे. व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.लेन देन में सावधानी रखें अन्यथा विवाद संभव है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

