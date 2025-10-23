FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

राशिफल

Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Oct 23, 2025, 09:42 PM IST

Rashifal 24 October 2025: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन (24 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.मूत्राशय में जलन की शिकायत रहेगी.पैतृक कारणों से आपको यात्रा पर जाने की आवश्यकता होगी.स्वभाव मनमौजी रहेगा .धन लाभ की सम्भवना आज दिन भर बनी रहेगी.आज आप अपनी वाणी के प्रभाव से लोगो का ध्यान आकर्षित करने में सफ़ल होंगे लेकिन इसका कोई आर्थिक लाभ नही मिल पाने का मलाल भी रहेगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला असर रहेगा.शारीरिक कष्ट संभव है.पेट संबंधी परेशानी हो सकते है.धन की आमद ना के बराबर ही रहेगी. नए या पुराने कार्य मे निवेश आज ना करे धन लंबे समय के लिये फंस सकता है. घर मे पति-पत्नी का स्वास्थ्य भी नरम रहने से अतिरिक्त भाग दौड़ के साथ धन व्यय होगा.संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल रहेगा .जमीन संबंधित कार्यो में निवेश संध्या बाद करे आगे लाभ देगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन बीते कुछ दिनों की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा .आज आप अधिक बोलने और दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचे किसी से कलह हो सकती है.शारीरिक दृष्टिकोण से आपको आज कुछ अच्छा महसूस होगा .सरकारी कार्य आरंभ में उलझते हुए प्रतीत होंगे लेकिन थोड़ा प्रयास करने पर ले देकर काम बन सकता है. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा भक्ति भावो में डूबे रहेंगे.स्वभाव आज थोड़ा रूखा रहेगा अपने कार्य मे किसी का दखल देना या किसी का ज्ञान देना तुरंत अखरेगा शब्दो पर नियंत्रण रखें अन्यथा बैठे बिठाये झगड़ा हो सकता है. संतान अथवा ननिहाल पक्ष से कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है.शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें .

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपकी धार्मिक भावनाए प्रबल रहेंगी.धार्मिक यात्रा के योग रहेगा आज .दिन के आरंभ में पूजा पाठ के लिये समय देंगे .कार्य क्षेत्र पर उदासी रहेगी जिसके कारण मेहनत भी अन्य दिनों की तुलना में अधिक नही रहेगी लेकिन मध्यान बाद अकस्मात कार्य आने पर व्यस्तता बढ़ेगी फिर भी परिश्रम का उचित लाभ आज मिलना संभव नही होगा .

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे. दिन के आरम्भ में थोड़ी सुस्ती रहेगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें .कार्य क्षेत्र पर लाभ के अवसर मिलते रहेंगे धन लाभ भी अवश्य होगा लेकिन आज धन आते ही कही न कही लग भी जाएगा बचत नही कर पाएंगे.सरकारी कार्यो में आज ढील ना दें अन्यथा बाद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे.नौकरी में पदान्नति के अवसर प्राप्त होंगे.जोड़ो में दर्द एवं मुख गले संबंधित समस्या हो सकती है.

🌹-तुला राशि
आज का दिन सामान्य से उत्तम रहेगा. दिन के आरम्भ से ही आध्यात्म में रुचि रहेगी घरेलू पूजा पाठ के साथ धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के अवसर भी मिलेंगे.कार्य व्यावसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे .नौकरी पेशा जातक अथवा भागीदारी के कार्यो में जिद बहस को छोड़ कार्य करे तो शीघ्र ही सफलता मिल सकती है.विदेश संबंधित कार्यो से लाभ ही मिलेगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपको लाभ के अवसर मिलेंगे.धन की आमद और खर्च बराबर रहेंगे फिजूल खर्च से बचे नही तो आर्थिक संतुलन गड़बड़ायेगा .संतान का व्यवहार जिद्दी रहेगा फिर भी किसी न किसी रूप में सुख सहयोग भी मिलेगा.अकस्मात आने वाले क्रोध पर नियंत्रण रखें वरना स्वयं को ही मुश्किल होगी.ठंडी वस्तु के सेवन से बचे खांसी कफ हो सकता है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आप प्रत्येक कार्य मे बुद्धि विवेक का परिचय देंगे लेकिन आज व्यक्तिगत स्वार्थ को एक समय नजरअंदाज भी कर लेंगे.सरकारी कार्य में सफलता मिलेगी .घर अथवा बाहर के लोगो की भली बाते भी अहम के साथ जोड़ने पर बुरी ही लगती है.माता की सेवा करने से अवश्य कुछ न कुछ सकारत्मक परिणाम मिल सकते है. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके स्वभाव स्वयं के दृष्टिकोण से ठीक लेकिन अन्य लोगो की नजर में अटपटा सा लगेगा.भाई बंधुओ से आज स्वार्थ के व्यवहार रहेंगे.मधुमेह के शिकायत से परेशान हो सकते है आज.माता पिता से लाभ होने की संभावना है लेकिन अंत समय मे किसी के टांग अड़ाने पर निरस्त भी हो सकता है.व्यावसायिक यात्रा से धन की जगह प्रतिष्ठा अधिक मिलेगी.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन बीते दिन की तुलना में ठीक रहेगा.पुरानी बीमारी से परेशान रह सकते है.पुरानी कटु यादे मन मे चुभेगी.दिनचार्य सामान्य बन पाएगी आज मेहनत करने से भी दूर भागेंगे जिससे कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी एवं अधिकारी वर्ग को असंतोष होगा अपने कार्य अथवा गलतियों का बोझ अन्य के सर डालने का प्रयास झगड़ा कराएगा इसका

🌹-मीन राशि
आज का दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा.यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.लेन देन में सावधानी रखें .पति-पत्नी से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है लेकिन इसके लिये स्वभाव में नरमी रखनी पड़ेगी.नसों में कमजोरी के कारण शारीरिक शिथिलता अनुभव करेंगे.

