Horoscope 24 February: वृषभ और मिथुन वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

आज 24 फरवरी मंगलवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.



🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए आछा रहेगा.परिजनों के सहयोग से आज आपको सफलता मिलेगी.नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे.मानसिक उलझनों के कारण किसी कार्य में मन नहीं लगेगा.वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.दांपत्‍य जीवन में मधुरता रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन हर प्रकार से लाभदायी रहेगा.रुके हुए कार्यों में गति आएगी.कोई दिनों से रुकी मनचाही यात्रा के अवसर मिलने की संभावना रहेगी.आपका प्रयास रंग लाएगा, शुभ समाचार मिलेगा,नए अवसर जीवन में परिवर्तन आएंगे.धनलाभ मिलेगा.पुराने समय से रुके पड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे.परिवार में एकजुटता का माहौल रहेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए कार्य सिद्धि दायक रहेगा.पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.सेहत लगभग अच्छी रहेगी.मनोकामना पूर्ति होगी और दिन शुभ रहेगा और यात्रा मंगलमय होगी.अचानक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा,अल्प प्रयासों से यश मिलेगा.किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट हो सकती है.

🌹-कर्क राशि

आज परिवार का वातावरण खुशनुमा रहेगा.ठंडी वस्तु के सेवन से बचें अन्यथा आपको परेशानी का अनुभव होगा.लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं.भागीदारी में लाभ न के बराबर है.विवाद से बचना श्रेयस्कर है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं.मित्रों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा.सरकारी काम में बाधाएं आ सकती हैं.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा.दिन के पूर्वार्द्ध में आपके सब कार्य व्यवहार कुशलता के बल पर सरलता से पूर्ण होंगे ,सोच-समझकर ही यात्रा एवं कार्य-व्यवहार करें, साधु-संतों का आशीर्वाद मन में उर्जा का संचार करेगा. विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.पराक्रम में वृद्धि होगी. कार्यों में सफलता, आशानुकूल लाभ, अधिकारी वर्ग से सहायता मिलेगी, विरोधी निर्बल रहेंगे. व्‍यापारियों को निवेश में लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.महिलाओं के लिए भी आज का दिन शुभ है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.दूर से कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं.डॉक्टरों के लिए दिन शुभ रहेगा.रुका धन मिलेगा, प्रयास से सभी कार्य बनने की संभावना है.धन लाभ होगा, यश, मान, सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है.विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिलेगा.आपके किसी सरकारी काम में आ रही बाधाएं समाप्‍त होंगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए बीते कुछ दिनों से चल रहे शारीरिक और भावनात्मक दृष्टि से आछा रहेगा .आज कार्य बनने की खुशी होगी.नए संपर्कों से लाभ होगा.आय का नया मार्ग प्रशस्त होगा, जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि बढ़ेगी, महिला वर्ग के सहयोग से लाभ होगा.परिवार का कोई शख्‍स आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए समान्य रहेगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.लेन देन में सावधानी रखें.सेहत का विशेष ध्यान रखें.धैर्य से काम लें एवं कठिनाइयों का सामना करें, इरादों में मजबूती उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी. दुर्घटना से बचाव अपेक्षित है. वाहन धीरे चलाएं.किसी से मेलजोल बढ़ाने से पहले एक बार सोच लें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए ख़ुशी का माहौल बना रहेगा.यात्रा सुखद रहेगी एवं उन्नति का समाचार मिलेगा, पुरस्कार अथवा भेंट मिलने की खुशी होगी, अनुकूल दिन है.ऑफिस में बॉस से भी आपको प्रशंसा मिल सकती है. मित्रों के साथ दिन भी खुशमय बीतेगा.शाम के वक्‍त कहीं से शुभ समाचार भी मिल सकता है.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.ठंडी चीज़ों का सेवन न करें अन्यथा नुकसान संभव है .अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सुख-समृद्धि के साथ-साथ खर्च में भी वृद्धि होगी.सेहत को लेकर लापरवाही भी आपको भारी पड़ सकती है.बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा .भाग्य का साथ आज सफलता दिलाएगा, विरोधी परास्त होंगे, व्यवहार कुशलता व शान्त रहकर कार्य बना लें, उन्नति का अवसर मिलेगा. सफलता आपका इंतजार कर रही है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

