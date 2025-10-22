FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

Rashifal 23 October 2025: इन राशि के जातक आज पैसे की लेन-देन में बरतें सावधानी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Oct 22, 2025, 11:13 PM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन (23 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. भूमि संबंधी मामलों में सफलता मिल सकती है. कई मामलों में आपने जो रुकावट महसूस कर रहे थे, उन्हें तोड़ने की प्रेरणा मिलेगी. हालांकि यह आगामी समय सोच-समझ कर कदम बढ़ाने का भी संकेत देता है. करियर/पढ़ाई के लिए अनुकूल समय है, लेकिन जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति में अनियमितता हो सकती है, बुरा न मानें.

वृषभ राशि
आज के दिन सुबह से ही लाभदायक समाचार प्राप्त हो सकते है. निवेश नौकरी लाभ प्रदान करेगा जेड आज दिनचर्या और आराम आपका मन प्रसन्न रखेंगे. सरल गतिविधियों में संतोष मिलेगा. करियर में नियमित कार्यों में सफलता, योजना अनुसार प्रगति होगी. प्यार/परिवार दोनों के लिए घरेलू समय सुखद रहेगा. आराम और संतुलित भोजन को महत्व देंगे.

मिथुन राशि
आज के दिन पार्टी व पिकनिक का आयोजन कर सकते हैं. आज बौद्धिक सक्रियता और संवाद आपको पहचान दिलाएंगे. राज्य पक्ष से सहयोग के योग हैं. समूह चर्चा और रचनात्मक ब्रेनस्टॉर्म के लिए दिन सर्वोत्तम रहेगा. दोस्तों या सहकर्मियों से अनपेक्षित सकारात्मक संवाद संभव है. हल्की ऑनलाइन एक्टिविटी/नया शौक आज बेहतर लगेगा.

कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. थकान महसूस होगी. घर-परिवार में सुकून महसूस करेंगे. थोड़ी भावनात्मक सेंसिटिविटी भी आएगी. पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. पुरानी यादों से मन को संतुलन मिल सकता है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. घरेलू चर्चा से तनाव दूर होंगे. आराम और रिफ्लेक्शन समय सुखद रहेगा.

सिंह राशि
आज के दिन प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. परिवार में सुख शांति रहेगी. आपकी उपस्थिति आज नोटिस में रहेगी. आपका व्यक्तित्व और विनोद खास आकर्षक रहेगा. टीम मीटिंग्स या सोशल इवेंट्स में तारीफ़ें मिलेंगी. कार्य पद्यत्ती में विश्ससनीयता बनाएं रखें. दोस्त-परिवार से अलग इमोशनल संवाद बन सकता है. स्वास्थ्य को लेकर उत्साहजनक दिन बीतेगा.

कन्या राशि
आज के दिन नई योजनाएं की शुरुआत होगी. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. पूर्व कर्म फलीभूत होगा. संगठित दिन है. डिटेल्स की समझ किसी भी टास्क को बेहतर बनाएगी. वित्तीय योजनाएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी. कार्यभूमि में निपुणता दिखेगी. काम में संतुलन और प्योरिटी मददगार रहेंगे. स्वास्थ्य को लेकर नजरअंदाज करने से बचें.

तुला राशि
आज के दिन आर्थिक मामलों में मजबूत रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलेगा. उपहार की प्राप्ति होगी. रिश्तों में संतुलन और सौहार्द उभरकर सामने आएंगे. सौम्यता और संवादप्रियता बढ़ेगी. नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं. कला, संगीत या फैशन से मन जुड़ सकता है. किसी पुराने मुद्दे में समझौते और मीठी बातें संभव हैं.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. आपका दायरा थोड़ा गहरा और फोकस्ड रहेगा. गुप्त भावनाओं पर काम होगा. निजी बातचीत और सच्चाई का सामना करना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अकेले समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. भरोसेमंद मित्रों से सामना होकर रिश्तों में मजबूती आएगी.

धनु राशि
आज के दिन क़ीमती वस्तुएं संभालकर रखें. विरोधी पक्ष से सावधान रहें अन्यथा किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ेगा. खुले विचार और नई खोज का दिन है. पॉडकास्ट, पढ़ाई या यात्रा के लिए अच्छा समय है. परिवार के साथ बातचीत सुखद रहेगी. कोई नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं. कुछ नया सीखना मन प्रसन्नता देगा. परिवार का ख्याल रखें.

मकर राशि
आज के दिन रुका हुआ धन मिलेगा. धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से सफलता का दिन होगा. महत्वपूर्ण मीटिंग्स या प्रोजेक्ट ड्राफ्ट के लिए दिन अनुकूल है. योजनाबद्ध निवेश या बचत के लिए अच्छा समय है. नियमित गतिविधियों को जारी रखने में लाभ मिलेगा. मेहमान का घर पर आगमन हो सकता है.

कुंभ राशि
आज के दिन भाग्य उन्नति के अवसर आएंगे. संतान के कार्य में सफलता के योग हैं. मस्तिष्क में नवीन विचार और दोस्तों से संवाद सक्रिय रहेगा. टीम वर्क या ऑनलाइन मीटिंग में प्रभावशाली होंगे. व्यापार से जुड़ी बातचीत हो सकती है. अपने ऊपर कार्य करने का प्रयास करें. दिन अच्छा जाएगा.

मीन राशि 
आज के दिन कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य रखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव भी हो सकते है. भावपूर्ण संवेदनशीलता और सपनों का दिन है. संगीत, कला या लिखने से मन को सुकून मिलेगा. दोस्तों या परिवार के साथ अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं. प्राकृतिक स्थानों पर समय बिताएं, दिन को खुशहाली भरा बिताने के लिए शाम का समय धार्मिक स्थानों पर बिता सकते हैं. मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी जिससे आपको प्रसन्नता और उल्लास बना रहेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

