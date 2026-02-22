Horoscope 23 February: इन लोगों को मिलेगा आर्थिंक लाभ और सफलता, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

आज 23 फरवरी सोमवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.आज परिजनों के सहयोग से कोई बड़ा कार्य संपन्न होगा .नशीली वस्तुओं का सेवन से बचें अन्यथा आपको शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा.दिन के आरम्भ में मन में आध्यात्मिक भाव रहेगा.आत्मसम्मान में वृद्धि होगी.पारिवारिक कार्य में भागदौड़ रहेगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन हर प्रकार से लभदायी रहेगा.कोई दिनों से रुकी मनचाही यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे.संपत्ति के बड़े सौदे लाभदायक रहेंगे.आप की समझ और अनुभव से भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे.व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी.समय-समय पर घर के बुजुर्गों को समय दें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन किसी को बिना सोचे समझे सलाह न दें अन्यथा नुकसान संभव हैं.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.रिस्तेदारों से मुलाकात होगी .परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकते है.लेन देन में सावधानी रखें.दिन की शुरुआत में स्वभाव गरम रहेगा.मांगलिक आयोजनों की तैयारी में लगे रहेंगे.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा.परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.रुका हुआ धन प्रयास करने पर मिल सकता है.यात्रा, निवेश व नौकरी लाभ देंगे.तबादला हो सकता है.कार्य क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ेगा .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का मन बनेगा लेकिन अभी इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है .वाणी में संयम रखें अन्यथा विवाद हो सकते है.परिजनों का स्वास्थ्य नरम रह सकता है.लंबे समय से चले आ रहे लंबित कार्यों को आज गति मिलेगी.व्यावसायिक कार्यप्रणाली में परिवर्तन से लाभ बढ़ेगा.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन सन्तान अथवा किसी अन्य व्यक्ति से पीड़ा मिल सकती है.अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा.जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होगा.दूसरों की निंदा करने से बचें.धार्मिक लाभ मिल सकता है, राजकीय सहयोग से कार्य सिद्धि होगी.व्यावसायिक यात्रा व भूमि निवेश लाभदायक रहेंगे.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.समय समय पर घर के बुजुर्ग लोगों को समय दें ताकि वे अपनी बात को रख सकें.वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें.व्यापार में वृद्धि होगी जिससे धन प्राप्ति के लिए प्रयास सफल रहेंगे.दुकान-मकान के विवाद आपसी समझौते से हल होंगे.वाहन व प्रयोग में सावधानी रखें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपको लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं .लेन देन से बचें.आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी.समय निकाल कर थोड़ा समय अपने परिवार को दें.प्रेम-प्रसंग में सावधानी रखें, अन्यथा मान सम्मान को ठेस लग सकती है.कारोबार की बाधा दूर होकर कार्य सिद्धि होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.आज मित्रों और रिश्तेदारों के सहयोग प्राप्त होंगे .परिवार के आयोजनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे.जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जाने की योजना बनेगी.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.संपत्ति के बड़े सौदे संभव हैं, भूमि भवन में निवेश करने के योग हैं .दिन की शुरुआत में थोड़ा समय धर्म में दें.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए मध्यम रहेगा .संतान पक्ष की उन्नति होगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी.बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी.दोस्त से मुलाकात होगी.कम समय में काम को पूरा करने की कोशिश कामयाब होगी.दूसरों के झगड़ों में न पड़ें उलझ सकते है.पार्टी-पिकनिक का आनंद मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि

आज दिन की शुरुआत नए संकल्पों से होगी.आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.घर परिवार में शांति बनी रहेगी.अचानक खर्च बढ़ेगा.आय में बढ़ोतरी होगी.परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा.परिवारजनों के साथ किसी आयोजन में शामिल होंगे.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.कार्य में गति आने से धन की आमद बढ़ेगी तथा आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.लेन देन में लापरवाही न करें.अच्छा व्यवहार आप के व्यक्तित्व को और निखार सकता है.आकस्मिक धनलाभ के योग बन सकते है.कारोबार और परिवार में सामंजस्य स्थापित होगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से