Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 22 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन (22 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कार्यस्थल पर अधिकारियों से मतभेद हो सकते है .आपकी कार्यशैली में परिवर्तन आ सकते है.व्यवहार कुशलता की तारीफ़ होगी. वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.भाई बहनों से विवाद की स्थिति बन सकती है. दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देना बंद करें.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .कार्य में सफलता मिलेगी और सफलता से प्रसन्नता प्राप्त होगी .धीमी शुरुआत के बावजूद कार्यों में सफलता मिलेगी.व्यापार में विस्तार होगा.कारोबार में नया अवसर प्राप्त होगा .जीवन में धोखे आसानी से मिल जाते हैं पर मौके नहीं मिलते समय का भरपूर लाभ लें.समय उत्तम है.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन मित्रों से शुभ समाचार प्राप्त होगा लेकिन आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा .सफलतादायक समय चल रहा है.संतान के कार्यों से मन दुखी होगा.आज का दिन जरूरी कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा.रुका हुआ पैसा वापस मिल सकते है .यात्रा हो सकती है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन पुराने मित्र-संबंधी से मुलाक़ात होगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी.आपके निकटतम लोग ही नहीं चाहते की आप आगे बढें, सतर्क रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें.भितरघात वालो से सावधान रहें.कार्य स्थल पर विवाद की स्थिति निर्मित होगी.आर्थिक मामले में जल्दबाजी न करें .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन किसी से विवाद न करें.आपने अधिकारों का ग़लत प्रयोग न करें .यात्रा लाभकारी रहेगी.निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा.स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.विधुत उपकरण खरीदने के योग है.वाहन मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करें. राजकीय कार्यों में अवरोध आ सकते है.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.सोच समझकर कार्य करें अन्यथा हानि संभव है.किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. नौकरी में बदलाव के योग हैं.तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे.पेट में विकार की संभावना है.संतान पक्ष से संबंधित मामलों में चिंता रहेगी .मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन स्वादिष्ठ भोजन का आनंद मिलेगा .भूमि भवन में निवेश करने से लाभ होगा .वर्तमान समय शुभ फल देने वाला है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.बने काम बिग? सकते है. अपनी सोच को बदलें न की दूसरों को बदलने की कोशिश करें. क्रोध पर नियंत्रण रखें. सेहत का विशेष सावधानी रखें .इष्ट आराधना सहायक होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके हौसलें से ही आप उन्नति करेंगे.नए वस्त्र की प्राप्ति संभव है .माता पिता की सेहत का विशेष सावधानी रखें .छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आना आप के लिए नुकसान दायक हो सकता है.कई दिनों से जो कार्य आप करना चाहते थे, वह आज कोई और कर जायेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन किसी दूर की रिश्तेदारों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है.नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल है .स्वास्थ्य में सुधार होगा. अपने आगामी भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे.मन में कई विचार आयेंगे. व्यवसाय में उन्नति होगी.भूमि भवन संबंधित मामले पक्ष में हल होंगे.प्रशासन से जुड़े कार्य सहज हो जायेंगे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे.आजीविका को लेकर आप चिंतित हैं. पारिवारिक सुख प्राप्त होगा.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी .विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है.मित्रों से सहयोग मिलेगा .कारोबार विस्तार करने का मन होगा. वाहन सुख की प्राप्ति संभव है.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन मिश्रित रहेगा .अपने मन की बात हर किसी को बताने से नुकसान आपका ही है. सुख-सुविधा की वस्तुओं और धन खर्च होगा. आप की उन्नति से विरोधी नाखुश होंगे. अपने वाक् चातुर्य से अधिकारी प्रभावित होंगे.विदेश जाने के योग बन रहे हैं.

🌹-मीन राशि

आज दिन की शुरुआत में आलस हावी रहेगा .संतों का आशीर्वाद मिलेगा.वाहन,मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी बरतें.अपने चंचल स्वभाव के कारण नुकसान संभव है.अपने से बड़ो की बातों को सुने उनके अनुभव आप के लिए लाभप्रद साबित होंगे.वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा.

