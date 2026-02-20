FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी SC के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज रात 11:15 बजे ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

Donald Trump को बड़ा झटका, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ को बताया गैरकानूनी

Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लालच देकर बुलाते थे घर... बांदा में दंपति की 33 मासूमों के साथ दरिंदगी की खौफनाक कहानी, फांसी की सजा   

लालच देकर बुलाते थे घर... बांदा में दंपति की 33 मासूमों के साथ दरिंदगी की खौफनाक कहानी, फांसी की सजा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 20, 2026, 10:28 PM IST

Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज 21 फरवरी शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आर्थिक रूप से दिन संतोषजनक रहेगा.घर परिवार में सुख और आनंद की अनुभूति होगी.संतान की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.जल्दबाजी से बचें.आत्मविश्वाश में वृद्वि होगी.कार्य स्थल पर आज अधिकारी वर्ग का सहयोगात्मक वातावरण रहेगा.व्यवसायी वर्ग को आज जहां से उम्मीद नही रहेगी वहां से भी आकस्मिक लाभ होगा. 

🌹-वृष राशि
आज के दिन व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे है.किसी पुराने सौदे अथवा व्यवहार से असमय धन की आमद हो सकती है जिससे भविष्य की चिंताओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन महिलावर्ग अथवा संताने किसी कामना पूर्ति के लिये जिद करेंगे पूर्ति होने पर घर का वातावरण आंनदमय रहेगा.वस्त्र-आभूषणों की खरीददारी की योजना बन सकती है. 

🌹-मिथुन राशि
आज कार्यो में सफलता प्राप्त होगी.सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे परंतु किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें वरना नुकसान हो सकता हैं.परिवार में मांगलिक आयोजनों की योजना बन सकते हैं.जल्दबाजी में बिना विचारे कोई भी कार्य ना करे.आज स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम भी रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना हितकर रहेगा. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़संकल्पित रहेंगे. कोई भी कार्य आरंभ करने के बाद उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे उत्साह भी बना रहने से निर्धारित समय पर पूर्ण कर पाएंगे. जिससे हर क्षेत्र में प्रशंशा के पात्र बनेंगे.  आकस्मिक यात्रा के योग बन सकते है इसमे खर्च तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ लाभ भी होगा.परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूप रेखा बनेगी. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आज बैठे बिठाए लाभ की स्थिति में रहेंगे.नए कार्य का विस्तार आज मध्यान के बाद करना शुभ रहेगा इसके लिये आवश्यक सहयोग थोड़े से प्रयास के बाद मिल जायेगा. पूर्व में किसी की सहायता करने के लिये आज समाज एवं कुटुंब में मान-सम्मान बढेगा.पेट अथवा जोड़ो की तकलीफ हो सकती है सतर्क रहें. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से अनुकूल रहेगा.लंबे समय से उलझे हुए रिश्ते में सुधार आएगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.नौकरी अथवा व्यापार में किसी अपरिचित से पहचान भविष्य के लिए लाभदायी रहेगी.आर्थिक मामले आरम्भ में अटकते नजर आएंगे लेकिन थोड़ा प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है.दोपहर के बाद का समय मनोरंजन में बिताएंगे. परिजनों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा.

🌹-तुला राशि
आज के दिन शरीर में थकान बैचैनी शारीरिक अंगों में अकड़न महसूस होने से कार्य के प्रति उत्साह की कमी रहेगी.सहकर्मियों का कार्य में विलम्ब से किसी से किया वादा पूर्ण नही कर पाएंगे.आर्थिक दृष्टिकोण से दिन निराश करने वाला रहेगा ले देकर कही से धन की आमद होगी वह भी तुरंत ही हाथ से निकल जायेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.शेयर-सट्टे में निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें .आज पुराने दोस्त या पुराने परिचितो से भेंट होंगी.आज उधारी की वसूली के लिए भी उपयुक्त समय है.जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे कोई काम न करें अन्यथा नुकसान की संभावना रहेगी .परिवार में किसी अविवाहित के रिश्ते आएंगे. आध्यत्म के प्रति रुचि बढ़ेगी. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा .आज परिजनों के साथ बैठकर समस्याओं से निजात पा सकते हैं.स्वभाव में भावुकता अधिक रहने से किसी से धोखा या हानि होने की संभावना है बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों पर शीघ्र भरोसा ना करें. माता या किसी अन्य वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह ले कर कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करें. 

🌹-मकर राशि
आज का दिन जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखें अन्यथा तनाव भी हो सकते हैं.आपके अंदर अतिआत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी असंभव कार्य को भी संभव बनाने का प्रयास परिजनों अथवा किसी नजदीकी जानकार के साथ बहस कराएगा. जिससे कुछ समय के लिये मन मे नकारात्मक विचारों की अधिकता आएगी.स्वयं अथवा किसी परिजन की बीमारी पर खर्च हो सकता है.कमर सम्बंधित पीड़ा की संभावना है .

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन आपमें क्रोध की अधिकता रहने से परिवारजनों के साथ विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकते हैं.संतान की उन्नति के प्रति सचेत रहें अन्यथा किसी भी प्रकार के ग़लत संगत से परेशानी हो सकते हैं.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें .आँख एवं पेट से ऊपरी भाग सम्बंधित रोग होने की सम्भावना है.नए कार्य का आरंभ एवं यात्रा संभव हो तो आज टाले. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.लेखक एवं कला क्षेत्र से जुड़े जातको को प्रतिभा प्रदर्शन के सुअवसर मिलेंगे.महिलावर्ग अथवा संतने किसी कामना पूर्ति के लिए जिद करेंगे.व्यापार व्यवसाय भी आज सामान्य से अधिक उन्नत रहेगा.नौकरी पेशा जातको की वेतन वृद्धि हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
7 साल रिजेक्टेड गानों की लिस्ट में था Mohammad Rafi का ये गाना, 58 Yr बाद बना संगीत की दुनिया का सरताज
MORE
Advertisement
धर्म
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
Numerology: टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
टैलेंटेड होने के बावजूद काम टालने की वजह से खाली हाथ रह जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मिनटों में चाहते हैं रिजल्ट
Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग
Phulera Dooj Vrat Katha: आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
आज फुलेरा दूर पर इस कथा को पढ़नें पर ही पूर्ण माना जाएगा व्रत, मिलेगा राधा रानी और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
MORE
Advertisement