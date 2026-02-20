Horoscope 21 February: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

आज 21 फरवरी शनिवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.आर्थिक रूप से दिन संतोषजनक रहेगा.घर परिवार में सुख और आनंद की अनुभूति होगी.संतान की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.जल्दबाजी से बचें.आत्मविश्वाश में वृद्वि होगी.कार्य स्थल पर आज अधिकारी वर्ग का सहयोगात्मक वातावरण रहेगा.व्यवसायी वर्ग को आज जहां से उम्मीद नही रहेगी वहां से भी आकस्मिक लाभ होगा.

🌹-वृष राशि

आज के दिन व्यापार व्यवसाय में आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे है.किसी पुराने सौदे अथवा व्यवहार से असमय धन की आमद हो सकती है जिससे भविष्य की चिंताओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन महिलावर्ग अथवा संताने किसी कामना पूर्ति के लिये जिद करेंगे पूर्ति होने पर घर का वातावरण आंनदमय रहेगा.वस्त्र-आभूषणों की खरीददारी की योजना बन सकती है.

🌹-मिथुन राशि

आज कार्यो में सफलता प्राप्त होगी.सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे परंतु किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें वरना नुकसान हो सकता हैं.परिवार में मांगलिक आयोजनों की योजना बन सकते हैं.जल्दबाजी में बिना विचारे कोई भी कार्य ना करे.आज स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम भी रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना हितकर रहेगा.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़संकल्पित रहेंगे. कोई भी कार्य आरंभ करने के बाद उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे उत्साह भी बना रहने से निर्धारित समय पर पूर्ण कर पाएंगे. जिससे हर क्षेत्र में प्रशंशा के पात्र बनेंगे. आकस्मिक यात्रा के योग बन सकते है इसमे खर्च तो होगा लेकिन कुछ ना कुछ लाभ भी होगा.परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूप रेखा बनेगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आज बैठे बिठाए लाभ की स्थिति में रहेंगे.नए कार्य का विस्तार आज मध्यान के बाद करना शुभ रहेगा इसके लिये आवश्यक सहयोग थोड़े से प्रयास के बाद मिल जायेगा. पूर्व में किसी की सहायता करने के लिये आज समाज एवं कुटुंब में मान-सम्मान बढेगा.पेट अथवा जोड़ो की तकलीफ हो सकती है सतर्क रहें.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन शारीरिक और मानसिक रूप से अनुकूल रहेगा.लंबे समय से उलझे हुए रिश्ते में सुधार आएगा और नए अवसर प्राप्त होंगे.नौकरी अथवा व्यापार में किसी अपरिचित से पहचान भविष्य के लिए लाभदायी रहेगी.आर्थिक मामले आरम्भ में अटकते नजर आएंगे लेकिन थोड़ा प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है.दोपहर के बाद का समय मनोरंजन में बिताएंगे. परिजनों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन शरीर में थकान बैचैनी शारीरिक अंगों में अकड़न महसूस होने से कार्य के प्रति उत्साह की कमी रहेगी.सहकर्मियों का कार्य में विलम्ब से किसी से किया वादा पूर्ण नही कर पाएंगे.आर्थिक दृष्टिकोण से दिन निराश करने वाला रहेगा ले देकर कही से धन की आमद होगी वह भी तुरंत ही हाथ से निकल जायेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.शेयर-सट्टे में निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें .आज पुराने दोस्त या पुराने परिचितो से भेंट होंगी.आज उधारी की वसूली के लिए भी उपयुक्त समय है.जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे कोई काम न करें अन्यथा नुकसान की संभावना रहेगी .परिवार में किसी अविवाहित के रिश्ते आएंगे. आध्यत्म के प्रति रुचि बढ़ेगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा.भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा .आज परिजनों के साथ बैठकर समस्याओं से निजात पा सकते हैं.स्वभाव में भावुकता अधिक रहने से किसी से धोखा या हानि होने की संभावना है बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों पर शीघ्र भरोसा ना करें. माता या किसी अन्य वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह ले कर कोई महत्त्वपूर्ण कार्य करें.

🌹-मकर राशि

आज का दिन जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर रखें अन्यथा तनाव भी हो सकते हैं.आपके अंदर अतिआत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी असंभव कार्य को भी संभव बनाने का प्रयास परिजनों अथवा किसी नजदीकी जानकार के साथ बहस कराएगा. जिससे कुछ समय के लिये मन मे नकारात्मक विचारों की अधिकता आएगी.स्वयं अथवा किसी परिजन की बीमारी पर खर्च हो सकता है.कमर सम्बंधित पीड़ा की संभावना है .

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन आपमें क्रोध की अधिकता रहने से परिवारजनों के साथ विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकते हैं.संतान की उन्नति के प्रति सचेत रहें अन्यथा किसी भी प्रकार के ग़लत संगत से परेशानी हो सकते हैं.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें .आँख एवं पेट से ऊपरी भाग सम्बंधित रोग होने की सम्भावना है.नए कार्य का आरंभ एवं यात्रा संभव हो तो आज टाले.

🌹-मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.लेखक एवं कला क्षेत्र से जुड़े जातको को प्रतिभा प्रदर्शन के सुअवसर मिलेंगे.महिलावर्ग अथवा संतने किसी कामना पूर्ति के लिए जिद करेंगे.व्यापार व्यवसाय भी आज सामान्य से अधिक उन्नत रहेगा.नौकरी पेशा जातको की वेतन वृद्धि हो सकती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से