Rashifal 20 October 2025: आज दिवाली के त्योहार पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 20 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन (20 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.दांपत्य जीवन में खर्च करने पर भी शांति स्थापित करने में असफल रहेंगे.सरकारी कार्यों में व्यस्त रहेंगे इसलिए आज आप किसी भी प्रकार के विवाद से बचें.विरोधी उलझाने का प्रयास कर सकते हैं, मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी, पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, नये लोगो से मुलाकात होगी.

🌹-वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला हैं.गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी .समाज में मान सम्मान बढ़ेगा .संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी .धार्मिक कार्यों में मन लगेगा .वाणी पर संयम रखें .पारिवारिक जवाबदारी बढे़गी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला हैं. व्यवसायी वर्ग आज के दिन धन से संबंधित कार्यों में सफलता हासिल कर सकेंगे.घर के अपेक्षा बाहर के लोग आप पर विश्वास करेंगे.तनाव की स्थिति में परिवार का साथ खुशी देगा, रोजगार के इच्छित अवसर मिल सकते हैं, पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी, अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें.

🌹-कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला हैं. घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आत्म सम्मान की कमी रहेगी .दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर खर्च होगा.घर के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .राजकीय मामले में पक्ष मजबूत होगा, प्रापर्टी खरीदने का मन बनेगा, अत्याधिक व्यस्तता होगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, निजी मामलों में एक रूपता रहेगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .आपको आज किसी की भलाई करने पर भी बदले में बुराई ही मिलेगी .बिना मांगे किसी को सलाह न दें.आय के स्रोत विकसित होंगे .मामूली बात को लेकर कार्य स्थल पर परेशानी होगी, अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, श्रम एवं प्रयास करने से विरोधियों का शमन होगा, भाग्यवर्धक समाचार मिलेगा.

🌹-कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला हैं. कार्य क्षेत्र पर भी अधिकारी वर्ग और परिवार में बुजुर्ग कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे.युवाओं को केरिअर में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं, तय कार्यक्रम में बदलाव से परेशानी होगी, प्रिय व्यक्ति के आगमन से प्रसन्नता रहेगी.खानपान पर ध्यान दें.

🌹-तुला राशि

आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा .पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा .संतान पक्ष से अच्छा लाभ मिलेगा .निवेश के लिए समय अनुकूल है .जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिन्ता रहेगी, लोगों की बातों से मन परेशान रहेगा, दिनचर्या नियमित रहेगी, व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होगी.

🌹-वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए सूझबूझ से फैसला लेने में सफलता मिलेगी, जिद में आकर अपना नुकसान न करें, आकस्मिक खर्च में वृद्धि होगी, दैनिक कार्यों में परिवर्तन होगा.धन प्राप्ति के योग हैं .आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें .घरेलू मामलों में सफलता मिलेगी जोखिम व जमानत के कार्य टालें नहीं तो परेशानी बढ़ सकते है .

🌹-धनु राशि

आज का दिन आपके लिए आशापूर्ण रहने वाला हैं. आज किसी के बहकावे न आए.समाज में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से जान पहचान होगी .धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं .योजनओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, इच्छानुसार सभी कामकाज पूर्ण होंगे, आज का दिन सुखद एवं लाभदायक रहेगा, आत्म विश्वास में वृद्धि होगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन मनोरंजन के अवसर बनेंगे .भूमि भवन में निवेश के लिए समय उपयुक्त है .धरेलू वातावरण में परिवर्तन संभव है .संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा .वाणी व्यवहार में संयम रखें.आज पारिवारिक आयोजन में शामिल होकर खुशी मिलेगी, राजकीय उलझनें दूर होंगी, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नई जवाबदारी आ सकती है.

🌹-कुम्भ राशि

आज का दिन आपके लिए नए सौदे हाथ में आने से अच्छा लाभ होगा, व्यापार की चर्चाओं में सफलता मिलेगी, भाग्यवर्धक प्रयास पूर्ण होंगे, निजी मामलों में सामंजस्य बना रहेगा.सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा नुकसान हो सकता है .संपत्ति मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं .यात्रा पर जाने से बचें .

🌹-मीन राशि

आज का दिन आपके लिए सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढे़गी, मेहनत के बावजूद सफलता मिलना मुश्किल है, आर्थिक समस्या का समाधान होगा, पारिवारिक विवादों को टालें.प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी .आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको मानसिक परेशानी होगी .विदेश यात्रा के योग बन रहे है.

