Horoscope 20 February: मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

आज 20 फरवरी शुक्रवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि

आज के दिन आपके लिए किसी बहुप्रतीक्षित कामना की पूर्ति कराएगा लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवनसाथी के साथ व्यवहार में मिठास भी रखनी पड़ेगी अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं.परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.सफलता के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी.समय का दुरुपयोग न करें.

🌹-वृषभ राशि

आज किसी सार्वजनिक कार्य को लेकर भी दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा.महिलाओं का दिमाग़ और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा.आय से अधिक खर्च न करें. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.कारोबार में नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे. खान-पान में विशेष सावधानी रखें.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए खर्चीला रहेगा.आपके स्वभाव भी दिखावा पसंद रहने के कारण जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे.नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा.जोखिम भरे कार्य से बचना चाहिए.कार्य व्यवसाय में सफलता मिल सकेगी.दोस्तों के साथ आज यात्रा के योग बन रहे हैं.आज किसी से मजाक न करें, मुसीबत बन सकता है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.पति पत्नी में किसी बात को लेकर मतभेद और अनबन होने की संभावना रहेगी.अपनी सोच को बदलें.दूसरों को निचा दिखाने का प्रयास न करें.प्रतियोगी परीक्षा में प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी.भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है.जल्द कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं.क्रोध न करें.

🌹-सिंह राशि

आज के आकस्मिक धन अथवा शुभ समाचार मिल सकते हैं.आवश्यक कार्यों आज पूरा कर सकते हैं .अचल सम्पत्ति के कार्यों में आज ढील देना ही बेहतर रहेगा.दिन की शुरुआत से ही कार्य प्रभावित होंगे. आय में वृद्धि होगी.अपनी बुद्धिमानी से आर्थिक स्थिति सुधरेंगे.संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.शरीर में छोटी मोटी परेशानियाँ रहेंगी .

🌹-कन्या राशि

आज के दिन विपरीत फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र पर कोई भी भला बुरा निर्णय लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें.आज यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.जीवनसाथी की भावनाओं को समझें.व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी.पुराने विवाद से मुक्ति मिलेगी.किसी रिश्तेदार से उपहार मिलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.धार्मिक कार्यों में आपकी रूचि बढ़ेगी.मित्रों के सहयोग से निजी समस्या का समाधान होगा.व्यापार में प्रगति के योग हैं. अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करें. आर्थिक निवेश लाभदायक रहेगा.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.परिजनों से विचारों में मतभेद हो सकते हैं.मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी .राज कार्य में सफलता प्राप्त होगी.लंबे समय के बाद व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.उसका सदुपयोग करें.प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी.

🌹-धनु राशि

आज के दिन शिक्षा में प्रगति होगी और निर्माण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे.भौतिक सुखों पर धन खर्च होगा.धार्मिक आस्था बढ़ेगी.कार्य के प्रतिदृढ़ता आपको आज कार्य में अनुकूल सफलता दिलवाने वाली है.नौकरी में तबादला तथा पदोन्नति के योग हैं.

🌹-मकर राशि

आज के दिन दूर-समीप की यात्रा होगी.शारीरिक रूप से आप को अच्छा महसूस होगा.साझेदारी के कार्यों से आपको नुकसान हो सकते हैं .जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी. व्यवसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी.बुद्धि चातुर्य से अनेक कार्य सफल होंगे.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन व्यस्तता पूर्वक रहेगा.पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी.संतान का सहयोग प्राप्त होगा.शत्रु परास्त होंगे.जीवनसाथी के व्यवहार में उग्रता रहेगी.व्यवसायिक नवीन गतिविधियां लाभकारक रहेंगी.घर परिवार में मांगलिक आयोजनों में व्यस्त रहेंगे.

🌹-मीन राशि

आज के दिन विदेश संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे .दैनिक दिनचर्या आछी रहेगी.धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी.आप व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.संतान के रुखे व्यवहार के कारण मन अप्रसन्न रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

