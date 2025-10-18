Rashifal 19 October 2025: आज इन राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस, अचानक होगा धन लाभ! जानें मेष से मीन तक का राशिफल

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Abhay Sharma

Updated : Oct 18, 2025, 10:22 PM IST

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 19 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन (19 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

मेष राशि
आज के दिन समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वयं को गंभीर रखें. आप का व्यवहार ही लोगों को आकर्षित करता है. धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं. व्यापार विस्तार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है. जीवनसाथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें.

वृषभ राशि 
आज के दिन महिलाएं घरेलू कार्यों को जल्दी पूरा कर बाहर धूमने की योजना ने रहेगी, लेकिन कोई न काम आने से समय नहीं मिल सकेगा. रुके कार्यों में गति आएगी. स्वयं को अकेला महसूस करेंगे. न्यायालयीन फैसला आप के पक्ष में हो सकता है. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. समय अनुकूल है.

मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. काम धंधा सामान्य रहेगा. किसी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. धन की आमद के योग हैं. नौकरी में बदलाव के योग हैं. तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी सफल होंगे. पेट संबंधित समस्या से परेशान हो सकते है. निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा. मेहनत के अनुकूल फल प्राप्त नहीं होगा.

कर्क राशि
आज के दिन धन की आमद कम रहेगी, इसलिए आज व्यर्थ के खर्च भी कम रहेंगे. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए समय सफलता लिए हुए है. यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा. आप के कार्य की प्रशंसा होगी. अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है. विवाह योग्य जातकों के लिए समय उपयुक्त है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा कारोबारी यात्रा लाभप्रद होगी.

सिंह राशि
आज के दिन धर्म कर्म करते समय मन एकाग्र रहेगा. आय के नए स्रोत स्थापित होंगे. बाहरी आकर्षण के बाद भी धरेलू वातावरण में अधिक सहज महसूस करेंगे. भाग्य का साथ और इष्ट के आशीर्वाद से नई सफलताएं मिलेंगी. पारिवारिक खर्च बढ़ेगा. कार्यस्थल पर कुछ कर्मचारी आपका विरोध कर सकते हैं.

कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा, आपको घर बाहर अन्य दिनों की अपेक्षा में कम परिश्रम करना पड़ेगा. अध्ययन में अवरोध आ सकते हैं. कार्यस्थल पर कर्मचारियों से परेशान रहेंगे. पेट संबंधित विकार उभर सकते है. जीवनसाथी से अनादर प्राप्त हो सकता है. वाहन सुख संभव है.

तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. पराक्रम में वृद्दि होगी. कार्य पद्दति बदलने से लाभ होगा. रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है. विरोधी परास्त होंगे।निवेश के लिए समय अनुकूल है. परिवार में किसी वृद्धजन का स्वास्थ बिगड़ सकता है.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके के लिए शुभ रहेगा. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. समय रहते अपने मन की बात कह दें. यदि आप सच्चे हैं तो सफलता मिलेगी. आप के सीधेपन का लोग फायदा उठायेंगे, सतर्क रहें. व्यापार विस्तार के योग है.

धनु राशि 
आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. कारोबार में जल्दबाजी में निर्णय न लें. बीती बातों को लेकर अपना समय बर्बाद न करें. अपनों का साथ मन को शांति देगा. प्रेम-प्रसंगों के चलते विवाद संभव है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा. घर परिवार में सुख शांति रहेगी. धार्मिक यात्रा की रूपरेखा बनेगी. विवाह प्रस्ताव संबंधों में बदल सकते हैं. मनचाही नौकरी मिलने के आसार है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. भावनात्मक संबंधों में नजदीकियां आएंगी. लोग आपकी सफलताओं की प्रशंसा करेंगे.

कुम्भ राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य से अधिक सुखद रहेगा. वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है. विदेश जाने के योग बन रहे हैं. शारीरिक आकारण से परेशान रहेंगे. आप की उन्नति में आ रही बाधा समाप्त होगी. समय रहते उचित विद्वानों का मार्गदर्शन लें. समय अभी अनुकुल नहीं है.

मीन राशि
आज के दिन आपकी सेहत तो ठीक रहेगी, लेकिन पेट और कमर संबंधी समस्याओं से परेशानीं रह सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी. आपके निकटतम लोग ही नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, सतर्क रहें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें. भितरघात वालों से सावधान रहें. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

