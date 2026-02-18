FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मुख्यमंत्री ने दिल्ली को दिया बड़ा तोहफा, CM रेखा गुप्ता ने की 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने दिल्ली को दिया बड़ा तोहफा, CM रेखा गुप्ता ने की 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाओं की शुरुआत

India AI Impact Summit 2026: डर्बी रेस में दौड़ रहे गर्दभ!

India AI Impact Summit 2026: डर्बी रेस में दौड़ रहे गर्दभ!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

Homeराशिफल

राशिफल

Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Feb 18, 2026, 10:43 PM IST

Horoscope 19 February: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज 19 फरवरी गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा माना जाता है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने वाला रहेगा. लंबित कामों को निपटाने का अच्छा अवसर मिलेगा. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय लें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, जीवनसाथी का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा. सेहत में ऊर्जा रहेगी, फिर भी पर्याप्त आराम करें. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. दिन के दूसरे भाग में कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है.

वृषभ राशि
आज आपको आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी और वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें. किसी पुराने मित्र से संपर्क लाभकारी साबित हो सकता है. यात्रा के योग बन सकते हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें.

मिथुन राशि
आज आपके लिए संवाद और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लें. मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसलिए ध्यान या प्रार्थना लाभकारी रहेगी. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है. जोखिम भरे निवेश से बचें.

कर्क राशि
आज का दिन संतुलन और धैर्य की मांग करता है. कार्यक्षेत्र में प्रयासों का परिणाम मिलने लगेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, विशेषकर पाचन संबंधी मामलों में. निवेश करने से पहले सलाह लें. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

सिंह राशि
आज आपको नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. नौकरी या व्यवसाय में आपकी बात को महत्व मिलेगा. आर्थिक लाभ के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहें. कोई नई योजना शुरू करने का विचार बन सकता है. यात्रा के योग बन रहे हैं. दिन सकारात्मक रहेगा.

कन्या राशि
आज का दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त है. कार्यक्षेत्र में नई रणनीति लाभ दे सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

तुला राशि
आज आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. किसी बड़े निर्णय को टालना बेहतर रहेगा. दिन के अंत में राहत मिल सकती है.

वृश्चिक राशि
आज सावधानी बरतने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम रखें. आर्थिक मामलों में जोखिम न लें. पारिवारिक जीवन में गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, थकान महसूस हो सकती है. किसी भी बड़े निवेश या समझौते से पहले सोच-विचार करें. धैर्य और शांत व्यवहार ही आपको लाभ देगा.

धनु राशि
आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. करियर में नई दिशा मिल सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ होगा. परिवार में खुशियां रहेंगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कोई शुभ समाचार मिल सकता है. मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं.

मकर राशि
आज आपको मेहनत का फल मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. निवेश के लिए दिन अनुकूल है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभकारी रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. यात्रा के योग हैं. दिन शुभ रहेगा.

मीन राशि
आज आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. दिन के अंत में संतोष की अनुभूति होगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति
भारत का वो गांव जिसके लोगों के पास है 'दोहरी नागरिकता'! सिर काटने की प्रथा के लिए जानी जाती है यहां की जनजाति
T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल
MORE
Advertisement
धर्म
Ramzan 2026: 19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
19 या 20 फरवरी रमज़ान का महीना कब शुरू हो रहा है? यहां देखें सेहरी और इफ़्तार का समय
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
MORE
Advertisement