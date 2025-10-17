FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Oct 17, 2025, 11:04 PM IST

Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 18 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन (18 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन धार्मिक माहौल में समय व्यतीत होगा.धनार्जन के नए अवसर प्राप्त होंगे.भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे.विरोधी सक्रिय रहेंगे. यात्रा मनोरंजक रहेगी. कोई बड़ा काम होने से प्रसन्नता रहेगी.कारोबार में वृद्धि होगी.धन प्राप्ति सुगम होगी.समय अनुकूल है.जोखिम व जमानत के कार्य टालें.परिवार के साथ समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन अनुकूल रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी .बीमारी के कारण तनाव पैदा हो सकते है.पुराने मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी. उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी. किसी बड़े काम को करने की योजना बनेगी.आत्मसम्मान बना रहेगा. व्यापार लाभदायक रहेगा.घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है.घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपको लाभ मिलेगा.कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे.शत्रु परास्त होंगे.भाग्य अनुकूल रहेगा.मेहनत का फल मिलेगा.मित्रों का सहयोग करने का मौका प्राप्त होगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. घर-बाहर पूछ-परख रहेगी.लेन-देन में सावधानी रखें.अपरिचितों पर अंधविश्वास न करें.लाभ के अवसर हाथ आएंगे. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी .विवाद को बढ़ावा न दें.कानूनी अड़चन से सामना हो सकता है.स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें. दौड़धूप से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.आय बनी रहेगी.व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा. नौकरी में कार्यभार रहेगा. जोखिम न लें.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके आदतों के कारण अपनों से दूरियाँ बना लिया ली.नए संपर्क स्थापित होंगे. रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे.किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा.पार्टी व पिकनिक का आयोजन हो सकता है.नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.स्थायी संपत्ति के कार्य मनोनुकूल लाभ देंगे.किसी बड़ी समस्या का हल सहज ही प्राप्त होगा.किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.भाग्य अनुकूल है. व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी. धन प्राप्ति सुगम होगी.घर बाहर प्रसन्नता रहेगी.किसी व्यक्ति की बातों में न आएं. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन धन लाभ के सुगम अवसर मिलेंगे.किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार लाभदायक रहेगा.पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा.प्रसन्नता में वृद्धि होगी. नौकरी में मातहतों से अनबन हो सकती है. शारीरिक कष्ट संभव है.जल्दबाजी से हानि होगी.जोखिम व जमानत के कार्य टालें. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन जोखिम व जमानत के कार्य टालें .सुख सुविधा पर खर्च संभव है.चोट व दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है. दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं. किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें.किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़ें.व्यापार ठीक चलेगा. आय में निश्चितता रहेगी.मित्रों के साथ समय अच्‍छा व्यतीत होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी .सुख सुविधा पर ध्यान केंद्रित करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है.जोखिम उठाने की बजाय दूसरों को सलाह देना बेहतर रहेगा .मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.तीर्थदर्शन की योजना फलीभूत होगी.सत्संग का लाभ मिलेगा.आत्मशांति रहेगी.यात्रा संभव है.व्यापार ठीक चलेगा.संपत्ति के कार्य मनोनुकूल लाभ देंगे.नौकरी में चैन रहेगा.दूसरों की जवाबदारी न लें. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन कारोबार में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे.रुके कार्यों में सफलता मिलेगी.कार्यस्थल पर परिवर्तन की योजना बनेगी.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा.नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे. ऐश्वर्य व आरामदायक साधनों पर व्यय होगा.आपने सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है .जोखिम व जमानत के कार्य टालें. जल्दबाजी से बचें. घर-बाहर प्रसन्नता बनी रहेगी.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन बीती बातों को नजरअंदाज करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का अनुभव होगा.डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है. यात्रा मनोरंजक रहेगी.नौकरी में मातहतों का सहयोग प्राप्त होगा. शेयर मार्केट में जल्दबाजी न करें.व्यापार लाभदायक रहेगा.पारिवारिक सहयोग मिलेगा. घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी.लेन-देन में सावधानी रखें.चोट व रोग से कष्ट संभव है. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन लाभ दायक रहेगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.वाणी पर नियंत्रण रखें.स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा.विवाद को बढ़ावा न दें.किसी के व्यवहार से क्लेश होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा.नौकरी में प्रमोशन मिल सकते है.आय में निश्चितता रहेगी.नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा.

