Rashifal 17 October 2025: कर्क और कुंभ वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन (17 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि आप अपने मेहनत से व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी.शिखर पर पहुँचने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे.व्यावसायिक मामलों में फैसले लेते वक्त आपको सुस्पष्ट सोच से काम करना होगा.सहजता और तेजी के साथ कई मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करेंगे.आप स्वयं को बेहतर महसूस करेंगे आज

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी.उत्साह में बढ़ोतरी होगी.समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करें अन्यथा हानि संभव है .आर्थिक मामलों में तकदीर आपका साथ देगी. स्थापित कारोबार का विस्तार होगा. त्रिपक्षीय साझेदारी करने की स्थिति बनेगी, लेकिन निजी संबंधो के मामले में त्रिपक्षीय रिश्ते अनुकूल साबित नहीं होंगे.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आत्म विश्वास और आपसी तालमेल में वृद्धि होगी.नौकरी में पदोन्नति होगी.आपने पहले से ही जो उम्मीदें संजो रखी हैं या फिर आप जैसा चाह रहे होंगे, उनके पूरा न होने से आप हताश हो सकते हैं.हो सकता है, जब आपको जरूरत होगी तब आपको परिवार के सदस्यों और दोस्तों से मदद नहीं मिलेगी.इस कारण आप निराश हो सकते हैं.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन दिखावे की प्रवृत्ति से बचें क्योंकि पारिवारिक विवाद में आपको परेशानी हो सकते है.कार्यक्षेत्र में आप युवा लोगों को प्रोत्साहित करने में सफल रहेंगे.आपकी पुत्री करियर के मामले में स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकती है.सेहत का विशेष सावधानी रखें .सावधान रहें कि आपके परिवेश से जुड़े चालाक लोगों से बातचीत करने से बचें .

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आत्म विश्वास में वृद्धि होगी.कारोबार में सफलता मिलेगी और सौभाग्य भी साथ देगा.आत्म सम्मान और उत्साह में वृद्धि होगी.इस कारण आप खुलकर खरीददारी कर सकते हैं.कार्यक्षेत्र में आप ईमानदारी से काम करना चाहेंगे.बच्चे और परिवार के सदस्य फरमाइशें पेश कर सकते हैं, जिन्हें आप खुशी-खुशी पूरा करेंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन परिश्रम के तुलना में सफलता कम मिलेगी.विदेश जाने की इच्छा रखने वालो के लिए यह समय अच्छा रहेगा और विदेश जाने की योजना बनेगी.आपके परिवेश में तेजी से बदलाव हो रहे हैं.नए अवसर सामने आएंगे.विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने का वक्त आ गया है.अपनों के मध्य पुरानी तल्ख यादों को बयान करें, इससे आपका मन हल्का हो जाएगा. फैसले लेते वक्त दिल की पुकार को सुनें.

🌹-तुला राशि

आज के दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी .कार्य में प्रगति होगी.अतीत के एक दौर की समाप्ति हो रही है और एक नया दौर शुरू होने वाला है.जैसे ही आप व्यावसायिक परियोजना को पूरा कर लेते हैं, वैसे ही आप हल्का व तनावरहित महसूस करेंगे.नए अवसरों को सामना करने के लिए तैयार रहें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे.विभिन्न शख्सियतों के बीच आप अलग छाप छोडऩे में सफल रहेंगे.आप असंभव से दिखने वाले कार्यों और चुनौतियों से सामना हो सकता है और उनका समाधान निकालकर ही दम लेंगे.ऐसे लोगों से बचकर रहें, जो दिखावा पसंद हैं.खुलकर खरीददारी करने से आपका मासिक बजट बिगड़ सकता है.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.जिंदगी जो भी घटनाएं आपके समक्ष पेश कर रही हैं, उनका भरपूर लुफ्त उठाएं, तभी आप अतीत के अपराधबोध, नकारात्मक विचारों आदि को भुला सकेंगे. अगर नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो फिर भावनात्मक रूप से दु:खी होंगे.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.यात्रा के योग हैं.असमंजस के बादल छंटेंगे.पुराने तौर-तरीकों में सुधार करेंगे और आपके दृष्टिकोण में भी नयापन झलकेगा.आप बदलाव के एक महत्वपूर्ण मुहाने पर हैं.ध्यान की गहराईयों में जाएं, अस्तित्व की या परमसत्ता की अनुभूति होगी.

🌹-कुंभ राशि

आज के दिन घर परिवार में सुख समृद्धि की अनुभूति होगी .लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें अन्यथा नुकसान होगा.अतीत और भविष्य की योजनाओं में न डूबकर आप वर्तमान में रहें और हर लम्हे का आनंद उठाएं. अगर आप सचेत नहीं रहे, तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल सकता है. आंतरिक और बाहरी रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरेंगे.

🌹-मीन राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा .वाणी पर नियंत्रण रखें .दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा लोगों से संवाद स्थापित करने का वक्त है.व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें.निजी व व्यावसायिक मामलों को आप विलक्षण ढंग से और रचनात्मक प्रवृत्ति से अंजाम देंगे.घर के उम्रदराज लोगों को आपके सहयोग की दरकार है.नौकरी में स्थानांतरण की संभावना रहेगी.रुका हुआ धन मिलने की संभावना है.

