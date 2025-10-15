FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

Bihar: राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने भरा पर्चा, नामांकन के समय लालू-राबड़ी देवी भी रहें मौजूद

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स; इस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट

16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश दौरे पर PM Modi, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, जानें पूरा कार्यक्रम

Bihar Election 2025: राजापाकर सीट पर कड़ा मुकाबला होने के आसार, पासवान-रविदास वोटर निर्णायक

IND vs AUS 2025: ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई टीम इंडिया, विराट-रोहित से गले मिले गिल, BCCI ने शेयर किया वीडियो

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को रक्षामंत्री ने दिया दिवाली गिफ्ट, कुछ ऐसे मिलेगा फायदा...

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

जानें क्यों चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए काल बनेगी भारतीय Astra-Mk2 Missile...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?

Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 15, 2025, 10:02 PM IST

Rashifal 16 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार का दिन (16 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.कोर्ट व कचहरी में लंबित कार्य पूरे होंगे.जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.व्यापार में वृद्धि होगी जिससे व्यापार अच्छा चलेगा और कारोबार में उन्नति होगी.धन लाभ आज अवश्य होगा लेकिन असमय होने से उत्साहित नही करेगा.व्यवसायी वर्ग नई योजना की रूप रेखा बना कर रखें शीघ्र ही इसपर काम करना पड़ेगा.व्यावसायिक यात्रा आज स्थगित रखें आशाजनक नही रहेगा .स्वास्थ्य छोटे-मोटे विकारों को छोड़ सामान्य रहेगा.

🌹-वृष राशि
आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थिति वाला रहेगा पूर्व में सोची योजनाए सिरे चढ़ने से आय के नए मार्ग विकसित होंगे लेकिन आज आप जो भी योजना बनाएंगे उसके शीघ्र फलित होने में संदेह रहेगा.सामाजिक कार्यो में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे दान-पुण्य भी करेंगे लेकिन इनके पीछे दिखावे की भावना भी रहेगी मान-सम्मान मिलने से  अहम बढेगा.सहकर्मी अथवा परिजनों की मांग पूरी करने पर धन का व्यय होगा.निवेश करने के लिए समय अनुकूल है .

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.आज के दिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें जल्दबाजी भविष्य के लिये हानिकारक हो सकती है. पारिवारिक सदस्य आर्थिक अथवा अन्य व्यक्तिगत कारणों से विरोध प्रकट करेंगे.धैर्य का परिचय दें वाणी अथवा व्यवहार से किसी का दिल ना दुखे इसका ध्यान रखें अन्यथा बाद में ग्लानि होगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन नौकरी वाले लोग अधिकारियों से विशेष सतर्क रहें आपकी छोटी सी लापरवाही बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है.व्यवसायी वर्ग को आज लाभ मिलने के आसार रहेंगे .नौकरी में प्रभाव बढ़ेगा लेकिन आप किसी भी कार्य में व्यस्त रहेंगे.घरेलू वातावरण में हल्की फुल्की नोकझोंक लगी रहेगी इसके बाद किसी गलतफहमी के कारण कलह बढ़ने की संभावना है. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आरंभिक भाग अवश्य ही व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा लेकिन फिर सन्ध्या के बाद इसका सार्थक परिणाम मिलने से संतोष होगा. कार्यों में प्रगति होगी तथा कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.संतान पक्ष से कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी.कार्य व्यवसाय में आज कोई नई समस्या आने से कुछ समय के लिये परेशानी होगी लेकिन इसका समाधान भी शीघ्र ही हो जाएगा. पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहेगी .

🌹-कन्या राशि
आज के दिन परोपकार की भावना भी प्रबल रहेगी अपने कार्य छोड़ अन्य की सहायता करने में तत्पर रहेंगे.नौकरी वाले लोगो से जल्दबाजी में त्रुटि होने की संभावना है सतर्क रहें अन्यथा अधिकारी वर्ग की नाराजगी देखनी पड़ेगी.सेहत की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा.यात्रा में सावधानी रखें .घर का वातावरण वैसे तो शांत रहेगा लेकिन बीच मे आपसी तालमेल की कमी के चलते उग्र हो सकता है. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन संचित कोश में वृद्धि होगी .आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी.आज आपमे भावुकता अधिक रहेगी.वात-कफ संबंधित शिकायत बनेगी शरीर भी शिथिल होने के कारण कार्य मे मन नही लगेगा.शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें अन्यथा आपको परेशानी होगी.कार्य व्यवसाय से आज मध्यान तक ही उम्मीद रहेगी इसके बाद का समय उदासीन रहेगा फिर भी खर्च निकल जाएंगे. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन पिछले दिनों की अपेक्षा सुधार वाला रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे है .नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी .लाभ के अवसर हाथ आएंगे.व्यस्तता के कारण मन अशांत रहेगा.छोटी सफलता मिलने पर अहम की भावना अतिशीघ्र आएगी इससे बचें अन्यथा बड़े लाभ से वंचित रह जाएंगे.परिजन का व्यवहार थोड़ा उटपटांग लगेगा फिर भी सहन करने में ही भलाई है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन विद्यार्थी वर्ग सफलता प्राप्त करेगा.दूसरों के उकसाने में न पड़ें .सेहत आज साथ नही देगी आवश्यक कार्य इससे पहले ही पूर्ण करने का प्रयास करें.व्यवसायी वर्ग एवं नौकरी वाले लोग नया कार्य आरम्भ कर सकते है.मेहनत करने के बाद भी धन की आमद अनिश्चित रहेगी घरेलू खर्च अधिक होने के कारण बजट बिगड़ेगा.मित्र परिचित मीठा बोलकर अपना हित साधेंगे भावुकता से बचें.

🌹-मकर राशि
आज के दिन पूर्व में किये गए गलत आचरण की ग्लानि मन में रहेगी.आज किसी से उधार न लें अन्यथा आपको हानि होगी .घरेलू उलझने कार्य क्षेत्र पर भी परेशान करेंगी मानसिक बेचैनी खुलकर निर्णय नही लेने देंगी जिसके परिणाम स्वरूप आज केवल आशवासनो से ही काम चलाना पड़ेगा धन की आमद ना के बराबर रहेगी.आज किसी के आगे बुद्धि प्रदर्शन ना करें. 

🌹-कुंभ राशि
आज का दिन आपकी आशाओ के विपरीत रहने से मन मे नकारात्मक भाव आएंगे लेकिन आध्यात्म से जुड़ने का लाभ भी किसी ना किसी रूप में अवश्य ही मिलेगा.कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों का उद्दंड व्यवहार क्रोध दिलाएगा धैर्य से काम लें वरना अकेले ही काम करना पड़ेगा.गृहस्थ का वातावरण मंगलमय रहेगा आपस मे थोड़ी बहुत मनमुटाव होगी फिर भी एकता बनी रहेगी. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन किसी भी निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें.थकान कमजोरी महसूस होगी.यात्रा के योजना बन सकते है.आज आप जल्दी से किसी ठोस निर्णय पर नही पहुच पाएंगे .संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा .आज आवश्यकता अनुसार हो ही जायेगा.नौकरी वाले जातक अपने किये कार्य से संतृष्ट रहेंगे लेकिन अधिकारी वर्ग फिर भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है
5 ऐसे खौफनाक जानवर, जिन्हें देखकर बाघ भी दबे पांव निकल लेता है
पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?
पटाखों और ग्रीन पटाखों में क्या होता है अंतर, जानिए कैसे होते हैं तैयार?
Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Diwali Bus Ticket Price: फ्लाइट से भी महंगे हो गए बस टिकट, दिल्ली से लखनऊ-कानपुर तक की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE