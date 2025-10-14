FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs PAK: भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर लगा विराम!

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

WHO की रिपोर्ट: दुनिया का हर 3 में से 1 आदमी मस्तिष्क विकार से ग्रस्त, साल में 11 मिलियन लोग गंवा बैठते हैं जान

'रणजी खेल सकता हूं, तो वनडे क्यों नहीं?' ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुने न जाने पर भड़के Mohammed Shami

राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा, AC बस में लगी भीषण आग, 10-12 लोगों के मरने की आशंका

'टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अच्छी पिचों पर खेलना जरूरी', दिल्ली की पिच को लेकर गौतम गंभीर ने दिया बयान

Time Magazine ने दिखाए कम बाल तो नाराज हुए Trump, पत्रिका को लेकर Truth पर कह दी इतनी बड़ी बात...

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की आबोहवा बिगड़ी, GRAP-1 के तहत पाबंदियां लागू, जानें किन-किन चीजों पर लगी रोक

Bihar Election 2025: 'HAM' ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, बाराचट्टी से ज्योति देवी को बनाया प्रत्याशी; यहां देखें पूरी सूची

राजीव शुक्ला ने विराट कोहली-रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर दिए सभी सवालों के जवाब, जानें क्या बोले BCCI उपाध्यक्ष

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

नितिन शर्मा

Updated : Oct 14, 2025, 09:48 PM IST

Rashifal 15 October 2025: कर्क वालों का समाज में बढ़ेगा मान सम्मान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन (15 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

🌹-मेष राशि
आज के दिन भाई बहनों से मनमुटाव हो सकते है.धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी जिससे परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा.दिन सामान्य रहेगा.बजट का ध्यान रखें. आज खर्च की अधिकता रहेगी.कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद के कारण तनाव हो सकता है.वाणी पर नियंत्रण रखें और संयम से काम लें.यात्रा सामान्य लाभप्रद रहेगी. 

🌹-वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा.पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी.दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी .कोई रुका हुआ कार्य जो आपका नहीं बन पा रहा हो,आज उसे पूरा करने का प्रयास करें सफल होंगे.आनंदित रहेंगे. माता के स्वास्थ की चिंता रहेगी इसलिए माता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझें .अपने कार्यकौशल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन कुल मिलाकर अनुकूल समय.किसी की बातों में जल्द फँस जाने की संभावना है,ख़ुद को परिपक्क और मज़बूत बनाने की कोशिश करें अन्यथा आपको नुक़सान होगा.कल जो आपका कार्य नहीं बना, वह आज बनने की संभावना है.सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा.उच्चाधिकारी से वाद-विवाद होने से कानूनी पक्ष नया मोड़ ले सकता है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन नया काम शुरू करने से पहले अनुभवियों और बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक रहेगा .भाग्य का साथ मिलेगा.दिन शुभ और उन्नतिदायक रहेगा.बिगड़े कार्य बनने लगेंगे.आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी, समाज में मान-प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा. आज का दिन आपके लिए लाभकारक है.आज किसीको कर्ज़ न दें .

🌹-सिंह राशि
आज के दिन वैचारिक मतभेद दूर होंगे.किसी को आपने मन की बात बताने का मौक़ा मिलेगा.आज अपनी प्रिय वस्तु, मोबाइल आदि का ध्यान रखें, लापरवाही के कारण कोई चीज गुम हो सकती है, गुप्त शत्रु आज हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. पारिवारिक जीवन में संयम से काम लेना होगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन बीती बातों को नजरअंदाज करें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.संतान की सेहत पर ध्यान दें .प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा.नया कार्य, रोजगार आदि शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन इस काम के लिए अच्छा है, सफलता मिलेगी.कार्य-व्यवहार से जुड़े सभी विवाद आज सुलझ सकते हैं.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ और लाभदायक साबित होगा.समाज में मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन आप अपनी वाणी पर संयम रखें.दिन धनदायक और आनंददायक है.शत्रुओं और विरोधियों का प्रभाव कम होगा. भाग्य प्रबल रहेगा, आय के नए साधन बनेंगे.प्रयास के अनुरूप सफलता मिलेगी.आज किसी नई डील से अचानक धन का लाभ होगा.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर आपको प्रसन्नता मिलेगी.आज अपनी प्रतिभा का पूर्ण लाभ ले सकेंगे.नई योजनाएं लाभ देंगी,मनोरंजन कार्य पर खर्च हो सकता है. प्रेम प्रसंग में सफलता और आनंद प्राप्त होगा.जमीन-जायदाद से संबंधित विवाद में हानि हो सकती है.

🌹-धनु राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा .कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता से ईर्षा करेंगे.क्रोध पर नियंत्रण रखें.अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. मन आज बेचैन हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. खान-पान और वाणी पर संयम रखना जरूरी है.आर्थिक उन्नति के बहुत सारे अवसर आपको मिलते रहेंगे.

🌹-मकर राशि
आज के दिन धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे.पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी .आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा.मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है, शुभ दिन है.आपके किसी भरोसेमंद व्यक्ति से लाभ मिल सकता है, संपर्क बनाकर रखें.ऑफिस में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन जीवनसाथी का साथ मिलेगा.दिन सामान्य रहेगा.कहीं से रुके धन की प्राप्ति होगी.शेयर आदि में भी धन का निवेश आज लाभदायक रहेगा.नौकरी और व्यवसाय में दिन अनुकूल रहेगा. पुराने मित्र से मुलाकात होगी.भूमि संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी .भौतिक सुख के साधनों की वृद्धि होगी.

🌹-मीन राशि
आज के दिन कारोबार के विस्तार के योग बन रहे है.नए संपर्क स्थापित हो सकते है.यात्रा के योग बन रहे है.आप को ख्याति दिला सकते है.आप अपने प्रयास से काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का विचार हो सकता है.मनोरंजन कार्यों पर खर्च हो सकता है.

