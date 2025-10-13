Add DNA as a Preferred Source
Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 13, 2025, 09:31 PM IST

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन (14 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

🌹-मेष राशि
आज के दिन बचते बचते किसी से कलह होने की संभावना है, पुरानी बातों को भूल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.आर्थिक मामलों को लेकर किसी भी प्रकार की जबरदस्ती न करें सहज रूप से जितना मिल जाए उसी में संतोष करें वरना हाथ का भी नहीं बचेगा .यात्रा के योजना बनाने के योग बन रहे है .सेहत का विशेष सावधानी रखें अन्यथा परेशानी हो सकते है .

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा दिन के आरंभ से मध्यान तक परिस्थितियां हर प्रकार से अवरोध डालने वाली रहेगी लेकिन इसके बाद स्तिति सामान्य होने लगेगी .सेहत में धीरे धीरे सुधार आने पर अधूरे कार्यों को पूरा करने पर ध्यान रहेगा.यात्रा देशाटन अथवा सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी.जब भी कोई परिवार में मतभेद करें तो आप उनको प्रेम से समझाएं क्योंकि समय जैसे ही गुजरेगा वैसे ही सब कुछ ठीक होता चलेगा. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आर्थिक स्थिति डांवाडोल ही रहेगी आवशकता के समय धन की कमी के कारण चिंता रहेगी .आज संध्या के बाद थकान रहने पर भी दिन की तुलना में बेहतर अनुभव करेंगे. स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन भी आएगा लेकिन सेहत का विशेष सावधानी रखें .व्यावसायिक प्रयास सार्थक होंगे.संगीत के क्षेत्र में आप अगर रुचि रखते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आप के लिए अनुकूल रहेगा .भूमि भवन में निवेश करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा .सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन आपको अपनी सेहत के बारे मे सतर्क रहने की आवश्यकता है.शेयर बाज़ार या म्युचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको अपने घर में एकबार बात करनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो.आज किसी को उधार नहीं देना.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन मन में सकारात्मक विचार आएंगे और सफलता मिलेगी जो आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा .शारीरिक छोटी मोटी समस्याओं से परेशान रहेंगे इसलिए अपने मन की बात कहने में समय खराब न करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते है.वाणी पर नियंत्रण रखें.व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.सभी लोग आपसे खुश और संतुष्ट रहेंगे.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन नौकरी पेशा वाले जातक पुराने कार्यों को पूरा करने में अधिक व्यस्त रहेंगे.आज के दिन धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है.आज आप जो सोचेंगे प्रतिक्रिया उसके विपरीत ही मिलेगी चाहे वह आपसी व्यवहार में हो अथवा व्यवसाहिक कार्यों में लाभ की तुलना में हानि भी हो सकते है .व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी यात्रा और देशाटन संभव है. ध्यान से अपना कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी.अपने सबल व दुर्बल पक्ष को समझने का प्रयास अवश्य करें. 

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपको किसी रूप में थोड़ी बदली रहेगी,सम्मान या धन जितना मिलेगा उतनी ही और पाने की भूख बढ़ेगी.कार्यों क्षेत्र का वातावरण सामान्य रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी.धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी.अपने किसी मित्र अथवा सहकर्मी के कार्य में मदद करेंगे तो आपको अच्छा सुकून मिलेगा.सुबह किसी गरीब को भोजन करा दें.भूमि मकान संबंधित मामलों में सावधानी बरतें .शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन शुभ फलदायक रहेगा.बुद्धि विवेक पर अचानक क्रोध पानी फेर देगा.धर्म में आस्था बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बनेगी.आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी आपका समय अब अच्छा रहेगा. अपने अधिकारी तथा अपने सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि आपको जीवन में सब कुछ अच्छा-अच्छा महसूस हो.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपका ध्यान अपने कार्यों पर केंद्रित रहेगा,अधूरी कार्य पूर्ण करने की संभावना रहेगी .रुका हुआ धन प्राप्त होगा लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है .गुप्त शत्रु परास्त होंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी.रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा क्योंकि आज आपके धन की स्थिति मजबूत होगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.संतान की तरफ़ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.संतान के दायित्व की पूर्ति होगी.परिवार में कोई शादी या फंक्शन की वजह से आप व्यस्त भी रहेंगे.दूर के मित्र और रिश्तेदारों से मिलकर मन प्रसन्न होगा. 

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.धर्म में आस्था बढ़ेगी .घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.धार्मिक आयोजन में हिस्सेदारी रहेगी. तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अतः अपना मन केवल निश्चित काम पर ही लगाए.जीवनसाथी के साथ संबंध ठीक रहेंगे.तीखी वाणी से बचें अन्यथा आपको मानसिक रूप से कष्ट होगा .

🌹मीन राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेंगे.दांपत्य जीवन में सुखमय होगा. उपहार और सम्मान में वृद्धि होगी.व्यावसायिक जीवन में भी सफलता मिलेगी.माता-पिता के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं.नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे है.

