Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता

कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां

Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में विराट या धोनी कौन है आगे?

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

28000 की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 4 करोड़ की कंपनी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

Bihar: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, जानें किस पार्टी और कौन सी सीट से भरेंगी पर्चा

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 12, 2025, 10:00 PM IST

Rashifal 13 October 2025: सिंह और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 13 अक्टूबर 2025 सोमवार का दिन (13 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

मेष राशि
आज के दिन आपके जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इस समय किसी के दबाव में आकर कुछ गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए. आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी. अपने व्यवहार को बदलें. स्वभाव में चिड़चिड़ापन आज का दिन खराब कर सकता है. रचनात्मक रुचि बढ़ेगी. वैवाहिक मामले यथावत रहेंगे. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि
आज के दिन आपको अधिक मेहनत करना पड़ सकता है. इसलिए आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए ताकि आपको सफलता मिल सके. अपने निजी कार्यों के लिए समय की कमी रहेगी. घर-परिवार की परेशानी से दु:ख होगा. नए संबंधों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है. संतान की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं.

मिथुन राशि
आज के दिन की उपयोगिता को समझें. सुख साधनों में कमी आएगी. पेट संबंधित परेशानी से परेशान हो सकते है लेकिन आज आपको मानसिक रूप से भी कुछ परेशानी रहेगी. जीवनसाथी के सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको लाभ होगा. व्यर्थ समय नष्ट न करें. खर्चों में कमी करने का प्रयत्न आवश्यक है. कामकाज के सिलसिले में महत्वपूर्ण फैसले लेंगे.

कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. मनचाहा जीवनसाथी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आमदनी से पहले खर्च दिखेंगे. सुख वृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी. विरोधी परास्त होंगे. नौकरी में कार्य की प्रशंसा के योग हैं. व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें. कार्यस्थल पर किसी महिला मित्र से संबंध मजबूत होंगे.

सिंह राशि
आज के दिन आपको लाभ मिलेगा. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, जो करना चाहिए वो करिए. शांति से विचार कर निर्णय लें. राजनीति में लिए फैसले लाभदायक रहेंगे. आर्थिक लाभ होगा. पुराने निवेश से लाभ होगा. सोचे हुए कार्य आशा से बढ़कर होंगे. नए लोगों से संबंध बनेंगे. पारिवारिक स्थिति संतोषजनक रहेगी.

कन्या राशि 
आज के दिन आजीविका के स्तोत्र में वृद्धि के आसार हैं. पुराने निवेश से लाभ होगा. दूसरों की निंदा न करें. आय से ज्यादा व्यय नहीं करें. संतान पक्ष से लाभ होगा. नौकरी में इच्छित कार्य पूर्ण होंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. व्यापार अच्छा चलेगा. कर्मचारियों से विवाद हो सकता है.

तुला राशि
आज के दिन कार्यों की अधिकता के कारण हर कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशी रहेगी. परिवारजनों के साथ आज मनोरंजन में समय बीतेगा. भौतिक सुख के साधन मिलेंगे. खान-पान में सावधानी रखें. व्यापार में काम के विस्तार के लिए समय उपयुक्त हैं. वाहन सुख संभव है.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन मन में कोई सुविधाएं चल रही हैं, आध्यात्मिक बल से लाभ होगा. धन कोष में वृद्धि होगी. अपने आपसी संबंधों को महत्व दें. मानसिक प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. कारोबार में स्वयं के निर्णय लाभप्रद रहेंगे. व्यापार-व्यवसाय संतोषप्रद रहेगा. विदेश जाने के योग हैं.

धनु राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. कार्य क्षमता में वृद्धि होगी जिससे धन प्राप्ति होगी. पारिवारिक मांगलिक उत्सवों में शामिल होने के अवसर आएंगे. अपने प्रयासों से उन्नति होगी.  व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे. भवन निर्माण के लिए कर्ज की व्यवस्था सुलभ होगी.

मकर राशि
अपने व्यवहार से लोगों का दिल जितने में सफल होंगे. नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे जिससे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. सहकर्मियों की आर्थिक सलाह उपयोगी रहेगी. अल्प परिश्रम से ही लाभ होगा. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. रुका कार्य होने से हर्ष होगा. नए विचार, योजना पर चर्चा संभव है.

कुम्भ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. शांति से फैसले लें जल्दबाजी न करें अन्यथा नुकसान संभव है. मित्रों से मुलाक़ात होगी. आपके काम करने के तरीके पुराने हो गए हैं. आप खुद कुछ करते नहीं न ही दूसरों को करने देते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. प्रत्येक कार्य, निर्णय सावधानी से लें.

मीन राशि 
आज के दिन क्या करूं क्या न करूं इसी स्थिति से आप जुजर रहे हैं. शांति बनाए रखें अन्यथा नुकसान संभव हैं .रिश्तेदार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी. किसी के दबाव में आकर कोई कार्य न करें. आज परिजनों से शुभ सूचना प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. कार्य में सफलता मिलेगी
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Test में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान फील्डर, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता
कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां
कौन हैं अहमदिया मुस्लिम? जिन पर पाकिस्तान में फिर चली गोलियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE