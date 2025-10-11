Add DNA as a Preferred Source
राशिफल

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 11, 2025, 07:51 PM IST

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 12 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन (12 October 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा... 

मेष राशि
आज के दिन जीवनसाथी अथवा घर के बढ़े सदस्य का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी, कार्य स्थल पर आज सही निर्णय और समय पर योजना बनने के बाद भी कमी रहेगी. घर के बाहर के खाने से बचें. ऑफिस में अपने विरोधी के षड्यंत्र से सावधान रहें. घर के छोटे सदस्यों के साथ अधिक वक्त बिताएं. उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है.

वृषभ राशि
आज का दिन शुभ है. आज के दिन खर्च  बढ़ेगा. आज धार्मिक यात्रा पर जा सकते है. आर्थिक लाभ कि लिए किसी अन्य के निर्णय का इंतज़ार करना पड़ेगा. अपने प्रेमी से आज मिलन होगा. दिनभर उत्साह बना रहेगा. कुछ असमंजस के कारण मुनाफे के रास्ते में अड़चन आ सकती है. अनुभवी से सलाह लेने पर मामला सुलझ सकता है.

मिथुन राशि
आज के दिन अनैतिक संबंधों अथवा ग़लत गतिविधियों से दूर रहें अन्यथा नुकसान संभव हैं. समाज में मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन परिवार में सुख शांति बनी रहेगी. आज का दिन थोड़ा सावधानी से चलने का है. आसपास के लोगों से बहसबाजी में न उलझें कहासुनी हो सकती है. किसी शुभ मांगलिक कार्य में जाने का मौका मिलेगा. दूसरों की मदद से दिल को सुकून मिलेगा.

कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए सामान्य से अधिक शुभ रहेगा. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. आज के दिन जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे. आस पास वाले लोग उसके विपरीत राय देगें. कार्य क्षेत्र पर धन के आमाद आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी. ईमानदारी से बनाए गए रिश्ते लंबे समय तक आपका साथ निभाएंगे. कुछ लोगों की किस्मत आज चमक सकती है.

सिंह  राशि 
आज का दिन घर में रिश्तेदार और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाला रहेगा. घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी साथ संबंध मजबूत होंगे. यात्रा पर जाने की योजना बनेगी . कमर में खिंचाव आ सकते हैं. मेहनत के बाद उसका फल मिल जाएगा. अपने पार्टनर के साथ शाम का स्पेशल प्रोग्राम कामयाब होगा. इज्जत बढ़ेगी और अचानक घूमने-फिरने से कोई फायदा हो सकता है.

कन्या राशि 
आज का दिन अच्छा बीतेगा. लाभ के मौके मिलेंगे. किसी असरदार शख्स पर पैसा खर्च होगा. जीवन की दिशा नया मोड़ लेगी. कोर्ट कचहरी में आज आपको सफलता मिलेगी. भूमि भवन में निवेश कर सकते है. महिलाओं का स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी. संतान पक्ष से अच्छा सहयोग मिलेगा. यात्रा होगी और जायदाद के कागजों में दस्तावेजों के प्रति सजग रहें.

तुला राशि
आपके लिए आज का दिन एक्टिव है. आज आपको घर बाहर अन्य दिनों की तुलना में कम परिश्रम करना पड़ेगा. धन की स्थिति अच्छी रहेगी. पैसे की परेशानियां सुलझ जाएंगी. हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हल हो जाएंगी. किसी खास व्यक्ति से परिचय होगा और बिजनेस में फायदा पहुंचेगा. किसी खास चीज के गुम होने का दुख हो सकता है.

वृश्चिक राशि
आज के दिन मन चंचल बना रहेगा. धर्म कर्म में रुचि रहेगी इसलिए मन प्रसन्न रहेगा. थोड़ी सी मेहनत से ही सम्मान मिलेगा. आज सेहत में भले सुधार आएगा लेकिन स्वभाव में प्रात काल से ही चिड़चिड़ा पन महसूस होगा. अच्छे व्यवहार से नए दोस्त बनेंगे और नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा. किसी की छोटी मोटी बातें दिल से लगाकर दुखी होंगे. ऑफिस में खास परिवर्तन होंगे व काम भी बनते नजर आएंगे.

धनु राशि 
आज का दिन आपके लिए अच्छा है. राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी. किसी अनुभवी व्यक्ति से लाभ उठाएं लेकिन उस पर धन खर्च होगा. जीवन की दिशा नया मोड़ लेगी. जमीन जायदाद आचल संपत्ति के उलझो मामले आज सुलझ सकते हैं. फ़िज़ूल बातों पर विश्वास न करें अन्यथा आपको परेशानी होगी. खाने पीने में लापरवाही न बरतें वरना तनाव बढ़ सकते है. प्रॉपर्टी के मामले हल होंगे.

मकर राशि
आज के दिन आपको स्वस्थ संबंधित कोई न कोई समस्या लगी रहेगी एक तो पहले से ही स्वभाव आलसी रहेगी ऊपर से सेहत भी थोड़ी हल्की रहने पर काम से मन चुराएंगे. छोटे-मोटे झगड़े दिन के पहले हिस्से में सिर उठाएंगे लेकिन आपकी सूझबूझ से जल्द ही निपट जाएंगे. बढ़ते खर्च पर लगाम लगेगी. अधिक मेहनत करेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे तो फायदे में रहेंगे.

कुम्भ राशि
आज के दिन आवश्यक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. ऑफिस में काम को धीरे-धीरे ही करेंगे तो फायदे हो ही जाएंगे. पढ़ाई-लिखाई में ध्यान दें. प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा. फालतू खर्च बढ़ेगा और काम में रुकावट आएगी लेकिन मेहनत से किए गए काम के अच्छे नतीजे निकलेंगे. ऑफिस में नए साथी काम में हाथ बंटाएंगे.

मीन राशि
आज का दिन लकी रहेगा. भूमि संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी. भूमि भवन में निवेश करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. बिजनस और इन्वेस्टमेंट में टेंशन खत्म होगी. घूमने फिरने और मनोरंजन का सुख मिलेगा. डेली रूटीन और खाने-पीने का पूरा प्रोग्राम व्यवस्थित तरीके से बनाएं. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशान होने का सामना करना पड़ेगा.

