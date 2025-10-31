FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें..

Abhay Sharma

Updated : Oct 31, 2025, 11:10 PM IST

Rashifal 1 November 2025: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 1 नवंबर 2025 शनिवार का दिन (1 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...
 
मेष राशि
आज के दिन बीती बातों को भूलकर अपने पार्टनर के साथ नई शुरुआत करें, आप के उन्नति से विरोधी को तकलीफ़ हो सकती है. व्यवसाय में नए अनुबंध लाभदायक रहेंगे. संतान की चिंता रहेगी. नई योजना बनेगी. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विवाद से बचें. वाहन सुख मिलेगा.

वृषभ राशि
आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. राजनीति के चलते शत्रु आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे. समय रहते जरूरी कार्य पूरे करें. धार्मिक यात्रा संभव है. राजकीय बाधा दूर होगी. भूमि भवन में निवेश कर सकते है, भागदौड़ अधिक रहेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आवश्यकता रहेगी. कुछ भी बोलने से पहले सोचें.

मिथुन राशि
आज के दिन मित्रों आप के कार्यो में सहयोग करेंगे. यात्रा सुखद रहेगी. हर किसी पर बहूत जल्दी विश्वास न करें. अपने राज दूसरों को न बताएं, मुसीबत में फंस सकते हैं. पुराना रोग उभर सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें. चोट-चोरी आदि से हानि संभव है, जोखिम ना उठाएं.

कर्क राशि
आज के दिन कार्यस्थल पर सहकर्मी आप की सफलता से उत्साहित रहेंगे. धन आगमन में रुकावट लंबे समय से चली आ रही परिवार की समस्या दूर होगी. गृहस्थ सुख मिलेगा. बाहरी सहयोग से कार्यसिद्धि होगी. अज्ञात भय से चिंता रहेगी. व्यवसाय मनोनुकूल रहेगा.

सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. यात्रा पर जाने के योग बन रहे है. मन अनुकूल काम न होने से परेशानी बढ़ सकती है.  तनाव और चिंता वृद्धि होगी. संपत्ति के कार्य से लाभ होगा. उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. व्यापार अच्छा रहेगा यात्रा होगी. भवन बदलने के योग बन रहे हैं.

कन्या राशि
आज के दिन आपको लाभ मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ सूचना प्राप्त होगी. स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा. जो लोग आपके कार्य में अवरोध पैदा कर रहे थे, वे अब खुद आप के कार्य की प्रशंसा करेंगे. बौद्धिक कार्य सफल होंगे. निवेश व यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे.

तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिला जुला लाभ रहेगा. पूजा पाठ में शामिल होंगे. अपने विवेक से रुके काम पूरे करेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. शारीरिक पीड़ा संभव है. चिंता, तनाव व भय का वातावरण बनेगा. दु:खद समाचार मिल सकता है.

वृश्चिक राशि 
आज के दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. धन प्राप्ति सुगम होगी. प्रतियोगी परीक्षा में प्रयास सफल होंगे. यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे. घर-बाहर पूछ-परख रहेगी. निवेश शुभ रहेगा. धन प्राप्ति सुगम होगी, जोखिम ना लें.

धनु राशि
आज के दिन घर में रिश्तेदार के आगमन की संभावना रहेगी इसलिए अपने जीवनसाथी के साथ आज आपको अच्छा तालमेल बनाकर रखें. समय से अपने काम को करना सीखें. जीवनसाथी की चिंता रहेगी. शुभ समाचार मिल सकता है. धनलाभ होगा. निवेश शुभ रहेगा, जोखिम ना लें.

मकर राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहेंगे. कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. व्यवसाय में उन्नतिप्रद अवसर आएंगे. अचानक लाभ के अवसर हाथ आएंगे. व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. चिंता रहेगी. न्यायपक्ष मजबूत होगा.

कुंभ राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. अनैतिक संबंधों में वृद्धि होगी. न चाहते हुए भी आप को दूसरों के लिए काम करना होगा. विवाद आदि से सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. फालतू खर्च बढ़ेंगे. तनाव व चिंता का माहौल रहेगा.

मीन राशि
आज के दिन अधिक सक्रिय रहेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा. नौकरी में पदोन्नति होगी जिससे प्रसन्नता बनी रहेगी. आप जो सोचते हैं, वो तो करते नहीं है और दूसरे लोगों की बातों पर जल्द विश्वास करते हैं. स्वविवेक से सोचे. प्रयास अधिक करना पड़ेंगे.

