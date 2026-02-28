Horoscope 1 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें रविवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 1 मार्च रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज के दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. मित्रों की सहायता करने का अवसर प्राप्त होगा. किसी अपरिचित की बातों में न आएं, यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. बिजनेस में उतार-चढ़ाव के बावजूद लाभ मिलेगा. निवेश करने से बचें. सामाजिक कार्यों में सक्रिय लोगों को सम्मान मिलेगा. नया प्रोजेक्ट इनकम बढ़ा सकता है.

वृषभ राशि

आज का दिन फायदेमंद रहेगा. सोच-समझकर निवेश करना चाहिए, अन्यथा नुकसान संभव है. शारीरिक कष्ट संभव है. परिवार में मनमुटाव हो सकते हैं. इनकम के नए स्रोत बनेंगे. जीवनसाथी से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.

मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. दूसरों के झगड़ों में न पड़ें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है. धोखेबाज लोगों से बचें. संपत्ति विवाद में जीत मिल सकती है. खरीदारी में धन व्यय होगा. माताजी के साथ योजनाएं बनाकर कार्य करें.

कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए दिन शुभ रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. यात्रा के योग हैं. किसी की बातों में आकर कोई निवेश न करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सामाजिक कार्यों में नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा.

सिंह राशि

आज के दिन आपके लिए दिन लाभकारी रहेगा. उत्साह से काम कर पाएंगे. नवीन वस्त्राभूषण और उपहार की प्राप्ति संभव है. बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलेगा. विदेश यात्रा की योजना बनेगी. बाधाएं दूर होंगी और प्रतिद्वंद्वियों पर जीत मिलेगी. हालांकि, मन में किसी बात को लेकर उलझन रह सकती है.

कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. काफी समय से अटका हुआ पैसा मिलने का योग है, प्रयास करें. आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. दोस्तों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा.

तुला राशि

आज के दिन आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. नौकरी में तरक्की होगी. विवाद से बचें. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. सरकारी नौकरी वालों को काम पर ध्यान देने की सलाह है. प्रेम जीवन सुखद रहेगा. विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक राशि

आज के दिन विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित अटके हुए मामले सुलझ सकते हैं. परिवार में विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है. भाग्य का साथ मिलेगा और निवेश के लिए समय अनुकूल है.

धनु राशि

आज के दिन आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी. रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे. थकान महसूस होगी. वाणी और व्यवहार पर संयम रखें. आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें. सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी.

मकर राशि

आज के दिन पारिवारिक प्रसन्नता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा. कोर्ट-कचहरी के कार्यों में अनुकूलता रहेगी. दिन महत्वपूर्ण रहेगा. योजनाओं पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा. पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे. मित्र की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. तनाव से बचने की सलाह दी जाती है.

कुंभ राशि

आज के दिन आपके लिए दिन ऊर्जावान रहेगा. दूर से किसी भी प्रकार के शुभ समाचार प्राप्त होंगे. बजट बिगड़ेगा. पुराना रोग उभर सकता है. जीवन में सुधार होगा. संतान के साथ घूमने जा सकते हैं. धन में वृद्धि होगी. रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलेगा.

मीन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. संतान की उन्नति होगी. मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा. तीर्थ यात्रा संभव है. दिन सकारात्मक रहेगा. सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा.

