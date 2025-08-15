Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 अगस्त 2025 शनिवार का दिन (16 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज का दिन बीते दिन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. किसी से किए अभद्र व्यवहार का पश्चाताप होगा लेकिन फिर भी स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करेंगे, आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है. अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये तैयार रहें. आपको किसी प्रकार के बदलाव करने पड़ सकते है लेकिन ये बदलाव आपके लिए सही निर्णय साबित होगा. अधूरे कार्य कार्य पूरे होंगे. जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता आएगी.

वृषभ राशि

आज के दिन सामाजिक क्षेत्र पर आप भाग्यशाली माने जाएंगे लेकिन घरेलू मामलों में कुछ कमी अनुभव होगी. गूढ़ विषयो में रुचि लेंगे दूरदर्शी सोच रहने के कारण कार्यों की गति धीमी रहेगी. पेशेवर तौर पर अपने अच्छे काम की पहचान आपको मिल सकती है. शेयर सट्टे के प्रति रुचि अधिक रहेगी. काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है. आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

मिथुन राशि

आज के दिन अपने लापरवाह व्यवहार के कारण लोगो से शत्रुता मोल लेंगे लेकिन दिन का अधिकांश समय अनुकूल रहेगा, छोटी मोटी धरेलू कहसुनी तुरंत शांत हो जाएगी लेकिन बाहर किसी से बिना बात न उलझे अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. आपको व्यावसायिक सफलता मिल सकती है. विदेशी संबंधों से लाभ संभावित है. आपकी निर्णयशक्ति मजबूत होगी. व्यापारिक निर्णय लेने में देरी न करें. निवेश कर सकते हैं.

कर्क राशि

आज के दिन आप नई नई तकनीक की पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लोग आपके मुंह पर मीठा बोलेंगे लेकिन मन में ईर्षा भारी रहेगी पीठ पीछे कुछ न कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. आप नई नौकरी पर विचार करना चाहेंगे. आप जिस नई नौकरी या नए काम की तलाश में हैं, उस पर ठीक से विचार कर लें. नीरस स्वभाव के कारण रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में मन असमर्थ होगा, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में अरुचिकर लगेगा. कार्य स्थल शांति एवं सुख बढ़ेगा.

सिंह राशि

आज किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है. धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं और किसी पर अनैतिक दबाव या काम न कराएं. पूजा पाठ में मन कम ही लगेगा. जरूरत पडऩे पर आपको मदद जरूर मिलेगी. आर्थिक मदद मिलेगी. कोई सत्ताधारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा. सेहत का ध्यान रखें. सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है.

कन्या राशि

आज के दिन तर्क वितर्क करने में निपुण रहेंगे, आपनी मीठी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं लेकिन व्यवसाय में तुरंत लाभ प्राप्त करने की चाह न रखें, लाभ हर हाल में आवश्यकता अनुसार होगा पर धीरे धीरे ही सही. सकारात्मक विचारों के ज़रिए समस्याओं से निजात पायी जा सकती है. निजी मसले नियन्त्रण में रहेंगेअपनी भावनाओं को नियन्त्रित करने में कठिनाई होगी. मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें. वाणी पर संयम रखे. पारिवारिक मामलों में सचेत रहें.

तुला राशि

आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी. आज एकल व्यवसाय की तुलना में साझेदारी के कार्यों अथवा जोखिम के कार्यो में लाभ की संभावना अधिक रहेगी. आज आपका अपने परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. खान पान उत्तम मिलेगा. विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करेंगे. अगर आप किसी करण उत्तेजित हो भी जाएं तो बात को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें. धर्म-आस्था में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

आज भूमि, जायदाद सम्बन्धी मामले में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. व्यावसायिक समस्याओं का हल आपके माध्यम से हो सकेगा. राजकाज से सफलता मिलेगी. निर्माण कार्य से लाभ होगा. संबंध में परिजनों के विरोध से मन दुखी होगा. दूर स्थान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार में सौहार्द पूर्ण वातावरण रहेगा कुछ मामलों में आपसी सहमति से समझौता हो सकते हैं.

धनु राशि

मित्रों से सुख मिलेगा. दूर-समीप की यात्रा होगी. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा. परिवार में सामंजस्य बनेगा. परिजनों के प्रयासों से वैवाहिक अड़चनें समाप्त होंगी. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. नए सौदे अभी न करें. शुभ समय का इंतजार करें. क्रोध और आवेश के अतिरेक से बचें. किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. धन का आगमन होगा.

मकर राशि

आज के दिन शुभता दायक रहेगा. आज बोल चाल में सफलता मिलेगी. मन इच्छित स्थान की यात्रा में जाने की योजना बन सकती है. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. परिवार से खुशी मिलेगी. धन का लाभ होगा. मित्रों से स्नेह बढ़ेगा. सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार का विस्तार होगा. अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे. इच्छित काम पूर्ण हो सकेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. वाहन पर खर्च संभव है. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.

कुम्भ राशि

अच्छे कार्य में धन खर्च होगा. निर्माण कार्य से लाभ होगा. आज योजनाओं के फलीभूत होने से आपका मन प्रसन्न होगा. आपकी मेहनत, लगन व कार्य कुशलता को परखने के लिए आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है, जिसे आपको निर्धारित समय में ही पूरा करना होगा. घर परिवार में सुख शांति के अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. शारीरिक रूप से आप सफल रहेंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

मीन राशि

आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा. स्त्री पक्ष से झूट बोलने से बचें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकते हैं. पराक्रम में वृद्धि होगी. आज किसी भी मौके को ना चूकें. व्यावसायियों को अपने कार्यक्षेत्र या मित्रों की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. इन अवसरों को हाथ से ना जाने दें. इन सफलताओं से आर्थिक लाभ भी मिलेगा. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.