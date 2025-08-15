'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

पुतिन से मीटिंग के लिए अलास्का रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा; बातचीत फेल होने पर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Aug 15, 2025, 11:11 PM IST

Rashifal 16 August 2025: आज किन राशि वालों की खुलेगी किस्मत, चमकेगा भाग्य? जानें अपना राशिफल

Aaj ka Rashifal

TRENDING NOW

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 16 अगस्त 2025 शनिवार का दिन (16 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि
आज का दिन बीते दिन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. किसी से किए अभद्र व्यवहार का पश्चाताप होगा लेकिन फिर भी स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करेंगे, आज सकारात्मक समाचार मिल सकता है. अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये तैयार रहें. आपको किसी प्रकार के बदलाव करने पड़ सकते है लेकिन ये बदलाव आपके लिए सही निर्णय साबित होगा. अधूरे कार्य कार्य पूरे होंगे. जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता आएगी. 

वृषभ राशि
आज के दिन सामाजिक क्षेत्र पर आप भाग्यशाली माने जाएंगे लेकिन घरेलू मामलों में कुछ कमी अनुभव होगी. गूढ़ विषयो में रुचि लेंगे दूरदर्शी सोच रहने के कारण कार्यों की गति धीमी रहेगी. पेशेवर तौर पर अपने अच्छे काम की पहचान आपको मिल सकती है. शेयर सट्टे के प्रति रुचि अधिक रहेगी. काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है. आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. 

मिथुन राशि
आज के दिन अपने लापरवाह व्यवहार के कारण लोगो से शत्रुता मोल लेंगे लेकिन दिन का अधिकांश समय अनुकूल रहेगा, छोटी मोटी धरेलू कहसुनी तुरंत शांत हो जाएगी लेकिन बाहर किसी से बिना बात न उलझे अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. आपको व्यावसायिक सफलता मिल सकती है. विदेशी संबंधों से लाभ संभावित है. आपकी निर्णयशक्ति मजबूत होगी. व्यापारिक निर्णय लेने में देरी न करें. निवेश कर सकते हैं.

कर्क राशि
आज के दिन आप नई नई तकनीक की पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लोग आपके मुंह पर मीठा बोलेंगे लेकिन मन में ईर्षा भारी रहेगी पीठ पीछे कुछ न कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. आप नई नौकरी पर विचार करना चाहेंगे. आप जिस नई नौकरी या नए काम की तलाश में हैं, उस पर ठीक से विचार कर लें. नीरस स्वभाव के कारण रचनात्मक योजनाओं को सार्थक करने में मन असमर्थ होगा, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में अरुचिकर लगेगा. कार्य स्थल शांति एवं सुख बढ़ेगा.

सिंह राशि
आज किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है. धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं और किसी पर अनैतिक दबाव या काम न कराएं. पूजा पाठ में मन कम ही लगेगा. जरूरत पडऩे पर आपको मदद जरूर मिलेगी. आर्थिक मदद मिलेगी. कोई सत्ताधारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा. सेहत का ध्यान रखें. सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है. 

कन्या राशि
आज के दिन तर्क वितर्क करने में निपुण रहेंगे, आपनी मीठी बातों से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं लेकिन व्यवसाय में तुरंत लाभ प्राप्त करने की चाह न रखें, लाभ हर हाल में आवश्यकता अनुसार होगा पर धीरे धीरे ही सही. सकारात्मक विचारों के ज़रिए समस्याओं से निजात पायी जा सकती है. निजी मसले नियन्त्रण में रहेंगेअपनी भावनाओं को नियन्त्रित करने में कठिनाई होगी. मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें. वाणी पर संयम रखे. पारिवारिक मामलों में सचेत रहें. 

तुला राशि
आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी. आज एकल व्यवसाय की तुलना में साझेदारी के कार्यों अथवा जोखिम के कार्यो में लाभ की संभावना अधिक रहेगी. आज आपका अपने परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. खान पान उत्तम मिलेगा. विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त करेंगे. अगर आप किसी करण उत्तेजित हो भी जाएं तो बात को समझते हुए अपने गुस्से पर काबू रखें. धर्म-आस्था में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि
आज भूमि, जायदाद सम्बन्धी मामले में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. व्यावसायिक समस्याओं का हल आपके माध्यम से हो सकेगा. राजकाज से सफलता मिलेगी. निर्माण कार्य से लाभ होगा. संबंध में परिजनों के विरोध से मन दुखी होगा. दूर स्थान से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी. परिवार में सौहार्द पूर्ण वातावरण रहेगा कुछ मामलों में आपसी सहमति से समझौता हो सकते हैं.

धनु राशि 
मित्रों से सुख मिलेगा. दूर-समीप की यात्रा होगी. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा. परिवार में सामंजस्य बनेगा. परिजनों के प्रयासों से वैवाहिक अड़चनें समाप्त होंगी. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी. नए सौदे अभी न करें. शुभ समय का इंतजार करें. क्रोध और आवेश के अतिरेक से बचें. किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. धन का आगमन होगा.

मकर राशि
आज के दिन शुभता दायक रहेगा. आज बोल चाल में सफलता मिलेगी. मन इच्छित स्थान की यात्रा में जाने की योजना बन सकती है. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. परिवार से खुशी मिलेगी. धन का लाभ होगा. मित्रों से स्नेह बढ़ेगा. सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार का विस्तार होगा. अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे. इच्छित काम पूर्ण हो सकेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. वाहन पर खर्च संभव है. नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी.

कुम्भ राशि 
अच्छे कार्य में धन खर्च होगा. निर्माण कार्य से लाभ होगा. आज योजनाओं के फलीभूत होने से आपका मन प्रसन्न होगा. आपकी मेहनत, लगन व कार्य कुशलता को परखने के लिए आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है, जिसे आपको निर्धारित समय में ही पूरा करना होगा. घर परिवार में सुख शांति के अवसर प्राप्त होंगे. विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. शारीरिक रूप से आप सफल रहेंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

मीन राशि
आज के दिन धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा. स्त्री पक्ष से झूट बोलने से बचें अन्यथा आपको मानसिक रूप से परेशानी हो सकते हैं. पराक्रम में वृद्धि होगी. आज किसी भी मौके को ना चूकें. व्यावसायियों को अपने कार्यक्षेत्र या मित्रों की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है. इन अवसरों को हाथ से ना जाने दें. इन सफलताओं से आर्थिक लाभ भी मिलेगा. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'प्याज बम' ले जा रहे युवक की स्कूटी हुई ब्लास्ट, हादसे में एक की मौत, 6 घायल, देखें Viral Video
'प्याज बम' ले जा रहे युवक की स्कूटी हुई ब्लास्ट, हादसे में एक की मौत, 6 घायल, देखें Viral Video
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
Neck and Back Pain: कमर और गर्दन के दर्द से हैं परेशान तो न बरतें लापरवाही, इन गलतियों से बढ़ सकती है समस्या
कमर और गर्दन के दर्द से हैं परेशान तो न बरतें लापरवाही, इन गलतियों से बढ़ सकती है समस्या
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE