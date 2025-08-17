'Add DNA as a Preferred Source'
Rashifal 17 August 2025: आज इन राशि वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक का सभी राशियों का भाग्यफल

महज 20 मिनट में होगा नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक का सफर! इस एक्सप्रेसवे से मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

Gujrat News: आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रूपये और ज्वेलरी, सच जानकर पुलिस भी रह गई हैरान

पाकिस्तान से आए भारत, फिर बना दिया 600 करोड़ का बिजनेस; ठेले से की थी शुरुआत

देश के लोगों से मिलने..., सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट रहे शुभांशु शुक्ला, पोस्ट के जरिए लिखा भावुक संदेश

IPL में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

IPO Launch: इन 5 बड़े कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, यहां देखें सभी डिटेल्स

'काले जादू' की वजह से रन नहीं बना पा रहे हैं Babar Azam, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

महज 20 साल की उम्र में तिलक पंडित ने छठ पूजा वाला ठेकुआ को बना दिया ब्रांड, मां की रेसिपी से मिला था बिजनेस आइडिया

रविवार को करें सूर्य चालीसा का पाठ, सुख-समृद्धि और धन-धान्य में होगी वृद्धि

आज इन राशि वालों को मिलेगा धन लाभ, जानें मेष से मीन तक का सभी राशियों का भाग्यफल

महज 20 मिनट में होगा नोएडा से IGI एयरपोर्ट तक का सफर! इस एक्सप्रेसवे से मिलेगी तेज कनेक्टिविटी

पाकिस्तान से आए भारत, फिर बना दिया 600 करोड़ का बिजनेस; ठेले से की थी शुरुआत

IPL में शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

इन 5 बड़े कंपनियों के आईपीओ अगले हफ्ते होंगे लॉन्च, यहां देखें सभी डिटेल्स

राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aman Maheshwari

Updated : Aug 17, 2025, 12:10 AM IST

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 17 अगस्त 2025 रविवार का दिन (17 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज के दिन संतान या किसी अन्य करनी के लिए यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं.अधिक मेहनत करने से आपको सफलता प्राप्त होगी .पिता के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.अपनी ही आदतों के कारण अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे.घर मे सुख सुविधा के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी पर अधिक खर्च होगा फिर भी सभी को संतुष्ट नही कर पाएंगे.कम मेहनत से भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है आरम्भ में थोड़े व्यवधान भी आएंगे लेकिन यह निकट भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा. 

वृष राशि

आज के दिन आस पढ़ोधियों के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा.व्यवसाय से लाभ हानि बराबर रहेगी धन की आमद होने के साथ ही खर्च भी हो जाएगी.अधिक बोलने से बेहतर है कि मौन धारण करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकते हैं .मौज शौक एवं मनोरंजन पर दिखावे के लिये विशेष खर्च करेंगे.भाई बंधुओ से आर्थिक लाभ की संभावना है इसे सही जगह पर ही निवेश करें अन्यथा बैठे बिठाये नया झगड़ा मोल लेंगे.पिता का सुख ना के बराबर रहेगा सरकारी कार्यो में फंसने की संभावना है .

मिथुन राशि

आज के दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी .प्रत्येक कार्य सोच समझकर करें.अधिक बोलने से बचें.आपका जिद्दी स्वभाव घर मे कलह का कारण बनेगा विशेष कर माता को कष्ट हो सकते हैं.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.अधिक कार्य व्यवसाय से धन लाभ अवश्य होगा परन्तु हाथ खुला रहने के कारण धन आने के साथ ही जाने के रास्ते भी बना लेगा.बड़े भाई बहन से सतर्क रहें आपकी गतिविधयों पर नजर रखे हुए है.सरकारी कार्य आज अधूरे ही रहेंगे लेकिन निकट भविष्य में अवश्य ही कुछ ना कुछ लाभ देंगे.

कर्क राशि

आज दिन धन लाभ वाला है विशेष कर व्यवसायियों को पूर्व में कई मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा .संतानों के ऊपर खर्च अनियन्त्रित रहने के कारण बचत नही कर पाएंगे.माता के द्वारा प्रसंशा होने पर आंनदित रहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र पर भी आदर बढ़ेगा. कार्य व्यवसाय से बुद्धि चातुर्य से हानि वाले कार्यो से भी लाभ होगा.पेट संबंधित परेशानी हो सकते हैं .धार्मिक यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं .परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा .

सिंह राशि

आज के दिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे.आज चिढ़ छिड़ा स्वभाव और मानसिक तनाव रह सकते हैं .कार्य क्षेत्र पर कोई भी कार्य जबरदस्ती बनाने का प्रयास ना करें वरना हानि ही होगीं.सहज रूप से आवश्यकता अनुसार लाभ हो जाएगा.आध्यात्मिक उन्नति होगी लेकिन इससे अहम भी बढ़ेगा दिखावे के लिए परोपकार करेंगे फिर भी यह शत्रुओ के दमन में सहायता करेगा. पिता के एकमत रहने से पैतृक संबंधित अथवा लाभ पाने के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी .

कन्या राशि

आज के दिन स्त्री वर्ग से शारीरिक और भावनात्मक संबंधों में मजबूती आएगी.लेन देन में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव है.आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.अधिकांश कार्य हड़बड़ाहट में करेंगे.कार्य व्यवसाय में आज पिता का सहयोग तो कम रहेगा लेकिन प्रतिष्ठा का लाभ अवश्य किसी न किसी रूप में मिलेगा स्वयं के पराक्रम से इसमे वृद्धि भी करेंगे.सार्वजनिक क्षेत्र पर अपनी बचकानी हरकतों से हास्य के पात्र बनें.

तुला राशि

आज आप धर्म की ओर आकर्षित होंगे .प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी .अनैतिक गतिविधि से दूरी बनाए रखें अन्यथा पारिवारिक सुख शांति बिगड़ सकती है.समाज से सम्मान मिलेगा लेकिन मन को संतोष नही रहेगा.मन ही मन उलझे रहेंगे लेकिन किसी को बताएंगे नही पर ध्यान दे मन मे चल रही उलझन प्रियजनों से बांटने पर ही कम हो सकती है.पिता के साथ आध्यात्मिक बातो को बांटने पर कुछ समय के लिए मानसिक राहत मिल सकते हैं .

वृश्चिक राशि

आज का दिन सार्वजनिक क्षेत्र और कार्यो से सम्मान दिलाएगा.रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकेंगे और समाज में आपकी प्रशंसा होगी .भूमि संबंधित विवादों से घिरे हुए रह सकते हैं लेकिन अपने जीवनसाथी के सहयोग से आपको सफलता मिल सकते हैं.धन लाभ कम समय मे आवश्यकता से अधिक हो जाएगा.सामाजिक कार्यो के लिये भी समय निकालना पड़ेगा.सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी क्षवि उदार एवं धनवानों जैसी बनेगी.

धनु राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .देखा देखी में पूजा पाठ में भी भाग ले सकते है लेकिन मन कही और ही भटकेगा. कार्य व्यवसाय से लाभ के अवसर मिलेंगे धन लाभ प्रयास करने पर अवश्य होगा लेकिन घरेलू और व्यक्तिगत खर्चो के लिए कम ही पड़ेगा. शत्रु पक्ष से सावधान रहें.घुटनो अथवा अन्य जोड़ो में समस्या के कारण चिड़चिड़ी  रह सकते हैं महिला वर्ग .

मकर राशि

आज के दिन बेरोज़गारों को रोजगार मिलने की संभावना है परंतु मन चाहा रोजगार पाने के लिए अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा.कार्य व्यवसाय को लेकर मन मे चिंता रहेगी दोपहर के बाद व्यवसाय में वृद्धि के योग है धन लाभ भी आसानी से हो जाएगा कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी हावी रहेंगे फिर भी आपके कार्य को क्षति नही पहुचा पाएंगे.पूजा पाठ  से जुड़े लोगों को आध्यात्म में नई अनुभूति होगी.

कुंभ राशि

आज के दिन आपका स्वभाव रहस्यमय रहेगा.संतानों के सेहत पर खर्च होने की संभावना रहेगी.नौकरी में पदोन्नति के आसार दिखाई दे रहे हैं .कार्य व्यवसाय में जोड़ तोड़ के बाद काम चलाऊ आय हो जाएगी.जुखाम के कारण आज परेशानी रह सकती है.तले भुने से परहेज करें.घरेलू कार्यो को करने में टालमटोल करेंगे लेकिन मनोरंजन के लिये तैयार रहेंगे इस वजत से घर मे कहा सुनी होगीं.महिलाए आज घर सजाने में व्यस्त रह कर अपने परिवार को खुश रखेंगे .

मीन राशि

आज के दिन अनुकूल रहेगा.व्यवसायी वर्ग कार्य व्यवसाय से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी .खर्च अनियंत्रित रहेंगे सुखोपभोग एवं मनोरंजन पर आंख बंद कर व्यय करेंगे इससे संचित कोष में कमी आएगी.आज परिवार में किसी सदस्य को छाती अथवा पेट संबंधित संमस्या रहेगी.पुराने मित्रों से मुलाक़ात होगी जिससे आपको प्रसन्नता प्रात हो सकते हैं.आकस्मिक धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं .यात्रा से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी.

