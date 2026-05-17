Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किस राशि के लिए रहेगा खास? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 17 मई रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

मेष राशि

आज आपकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर हो सकती है. आपका कभी हार न मानने वाला रवैया निश्चित रूप से आपको जीवन में ऊंचे स्तर पर ले जाएगा. यह उन सभी कठिन मुद्दों से निपटने का एक सही समय है जिन्हें आपने पहले रोक दिया था. अवसरों को सुनहरी सफलता में बदलने के लिए अब इसका उपयोग करें. आपके लिए आज लाल रंग भाग्यशाली है, आज शाम 5 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा।



वृषभ राशिफल

आज मन की शांत स्थिति में रहेंगे और यह आपको हर प्रकार के कार्य को व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ करने की अनुमति देगा. कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित होगा. आप कोई नया उद्यम या परियोजना बनाने की शुरूआत करने की योजना बना रहे हैं तो यह एक सही समय है महत्वपूर्ण मामलों को शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के बीच संबोधित किया जाना जरूरी है. हरा रंग आज के लिए आपका शुभ रंग है.

मिथुन राशि

आज आप चले आ रहे किसी छोटे झगडे को अनुभव कर रहे होंगे जिसमे आप शांतिपूर्ण हाल प्राप्त कर लेंगे और खुदको बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे. ठंडे और तर्कसंगत दिमाग़ पर आखिरकार नियंत्रण हो सकेगा और परस्परिक रूप से एक मत मिलेगा. आज आप सुर्ख लाल रंग के वस्त्र धारण करें. आपके लिए शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच मे आज भाग्यशाली समय होगा, इसमें आप किसी भीआवश्यक कार्य को संचालित कर सकते है.

कर्क राशिफल

आज वे काम करें जो आपके लिए लकी होगा. आज आप प्रियजनों की मदद करने के लिए तैयार होंगे, अधूरे काम पूरे हो होंगे, आज आप सौभाग्य और सकारात्मक वाइब्स के लिए सुनहरा रंग पहनें, आज दोपहर 2.15 से दोपहर 3 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी हो सकता है.

सिंह राशिफल

आज आप अभी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के मूड में नहीं हैं, आज आपको अपने आंतरिक स्व से जुड़ने में मदद मिल सकती है. अपने प्रियजनों की संगति में कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए करें. सौभाग्य और शांति के लिए गुलाबी रंग में कुछ पहनें. शाम 4:30 से शाम 6 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है.



कन्या राशिफल

आज आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती है, लाइफ में टारगेट को अचीव कर सकते हैं. आज प्रशंसा मिलेगी. अपने घर और ऑफिस में सब कामों को आसानी से संभालें. योजना बनाकर काम सकते हैं. नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, तो आप उन्हें सुलझा लेंगे. हल्का पीला आज आपका लकी कलर है. दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी रहेगा.

तुला राशि

आज अपने जीवनसाथी से मिलने का अच्छा मौका है. किसी भी सामाजिक मिलन या पारिवारिक समारोह में अपने जीवनसाथी से मिलने का एक शानदार समय है. प्रिय लोग आज आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएंगे और आपको अत्यधिक समर्थन देंगे. छोटी-मोटी बाधाओं को आसानी से दूर कर पाएंगे. आज के दिन के लिए शुभ रंग नीला है. आज का शुभ मुहूर्त सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच है.

वृश्चिक राशि

आज आप अपने प्रियजनों के साथ अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं. आज परिवार के सदस्यों के साथ काम करना इस समय आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है. आज नीला रंग में कुछ पहनने से पूरे दिन शांति बनी रहेगी. सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है.

धनु राशि

आज आपको अपने रास्ते में सावधानी से चलने की आवश्यकता पड़ सकती है. आसपास के लोगों की वजह से कुछ तनाव पैदा हो सकता है. सोच थोड़ी सी धुंधली पड़ सकती है, थोड़ा सा भ्रमित भी हो सकते हैं. आज सोच विचार कर और अपनी बौद्धिक गुण का उपयोग करके ही किसी के बारे में कुछ बोले, अपने स्वभाव को संवेदनशील बनाएं, आज बैंगनी रंग आपके लिए शुभ साबित है. दोपहर 3:00 से 4:15 का समय बहुत ही शुभ है.

मकर राशि

आज मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आपको अपने ऑफिस में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. आप सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. रॉयल ब्लू आज आपका लकी कलर है. इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी होगा.

कुंभ राशि

आज आपके अतीत के टूटे हुए रिश्तो पर गर्मजोशी और समझ एक मरहम का काम करती है, गलतफहमी के मसले स्पष्ट होंगे जैसे ही आप मसले को साफ करने के लिए प्रयास करेंगे. अतीत की घटनाओ पर ज्यादा ना सोचे जिन्होंने आपको बुरा अनुभव दिया हो बल्कि चीज़ों को बेहतर बनानेे की और कार्य करने मे लग जाइए, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच मे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ले जो अति आवश्यक है. बैंगनी रंग के हलके रंग आपके लिए शुभ हैं.

मीन राशिफल

आज बहुत सारे अच्छे आर्थिक अवसर आपको मिलेंगे, इन अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको सटीक रणनीतियां बनानी होंगी. आज आने वाली हर प्रकार की चुनौतियों का सामना आप कर पाएंगे. आपके पास विचारों की स्पष्टता होगी और नई परियोजनाय आगे बढ़ेगी. शाम 4 से 6 का समय शुभ है. बेहतर भाग्य के लिए जंगल जैसे हरा रंग पहनने का सुझाव रखते हैं.







