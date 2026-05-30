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Aaj Ka Rashifal: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार- नौकरी में बनेगा बिगड़ा काम! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Abhay Sharma

Updated : May 31, 2026, 12:15 AM IST

Aaj Ka Rashifal: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, कारोबार- नौकरी में बनेगा बिगड़ा काम! पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal-  Daily Rashifal - Today Horoscope 

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 31 मई 2026 रविवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है

मेष राशि-
आज के दिन प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी. खर्चों में वृद्धि होगी. कारोबार में वृद्धि होगी. फालतू खर्च बढ़ेगा. आपका मन नए-नए कामों में लगेगा. कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. संतान की उन्नति होगी. अचानक आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, खरीददारी करेंगे.

वृष राशि-
आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. दोस्तों के साथ घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों को अपने करियर में सफलता हासिल हो सकती है. सेहत उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर सकती है. आपके सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें.

मिथुन राशि-
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा. कार्यों में प्रगति होगी. धन प्राप्ति सुगम होगी. भूमि-भवन में निवेश करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा. आपको अपनी मेहनत का मन मुताबिक फायदा मिल सकता है. संतान के करियर में आगे बढ़ने के अवसर हाथ लग सकते हैं.

कर्क राशि-
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. परिजनों के साथ घूमने जाने की योजना बनेगी. आय में वृद्धि होगी. आपकी किसी बड़ी योजना का अच्छा फायदा मिल सकता है. भविष्य के लिए धन इकट्ठा करने में आप सफल रहेंगे.

सिंह राशि-
आज के दिन रुके हुए कार्यों में गति आएगी. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. कुसंगति से दूर रहें. अचानक अपनों से कोई खुशखबरी मिल सकती है. शेयर सट्टे में निवेश करने से पहले अपने परिवार से सलाह करें. छात्रों को कठिन विषयों पर फोकस करना होगा. आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं.

कन्या राशि-
आज का दिन आपके लिए कुछ नया करने और नई सोच की दिशा में सफलता प्रदान करेगा. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. सेहत में उतार-चढ़ाव आएगा. धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे. यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी. आपके द्वारा लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है.

तुला राशि-
आज का दिन आपके लिए मिश्रित अवसर लेकर आएगा. परिवार के प्रति सजग रहें. आपकी सोच सकारात्मक रहेगी. पार्टी-पिकनिक के अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवन में आज ढेरों खुशियां आएंगी. जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा.

वृश्चिक राशि-
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. आलस्य की अधिकता से कार्यों में रुकावट आएगी. कार्यालय में आपके कार्यों की सराहना होगी. अचानक लाभ मिलने के योग हैं. संतान के विवाह के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे. आप अपनी मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे. भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

धनु राशि-
आज का दिन मौज-मस्ती भरा व्यतीत होने वाला है. आज किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी. सामाजिक मेलजोल से आपको खुशी और सुकून मिलेगा. कामकाज में अच्छे नतीजे हासिल होंगे. नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, वे अपने प्रिय के साथ रोमांस भरे पल व्यतीत करेंगे.

मकर राशि-
आज सभी से मधुर संबंध बनाए रखें, अन्यथा तनाव बना रह सकता है. आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है. व्यापार के सिलसिले में लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसे संतुलित कर देगी.

कुंभ राशि-
आज आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे. लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. सकारात्मक बने रहना होगा. आपके मन में कोई पुरानी बात चिंता का कारण बन सकती है. आप कहीं पैसा निवेश कर सकते हैं. घर के बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको अपने किसी जरूरी काम में सफलता हासिल होगी.

मीन राशि-
आज का दिन अति उत्तम रहेगा. दूर से रिश्तेदार का आगमन हो सकता है. प्रेम संबंधों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी. माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा. लाभ के कई अवसर हाथ लग सकते हैं. संतान की उन्नति होगी. आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा.

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