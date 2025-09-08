Add DNA as a Preferred Source
Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 08, 2025, 10:21 PM IST

Rashifal 9 September 2025: तुला और मकर वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 09 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन (09 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज के दिन अनुकूल वातावरण रहेगा .सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन लाभ होगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा.लंबे समय से अटके रोजगार से संबंधित कार्य पूरे होंगे. नौकरी में कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है.किसी की निंदा करने से बचें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते है.सरकारी कामों में सफलता मिलेगी. आलस्य, प्रमाद से बचें.यात्रा से धन प्राप्त होगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में न पड़ें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते हैं.अनजाने में हुई गलती से दुखी होंगे.कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है.समय मध्यम रहेगा.नौकरी में पदोन्नति होगी .परिस्थिति में पहले से कुछ सुधार होगा. मन में आलस्य व निष्क्रियता के भाव होंगे.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन लाभदायक रहेगा क्योंकि आज आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकते है लेकिन अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी .कारोबार विस्तार के लिए समय उपयुक्त है.जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता जरुर मिलेगी.भावनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. आपके कार्य की प्रशंसा होगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन मिला जुला असर रहेगा लेकिन आज आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा जिससे आपको लाभ होगा .समय अनुकूल रहेगा जिससे आप अपने रुका हुआ कार्य पूर्ण करेंगे .तकनीकी खराबी के कारण आप के कार्य लंबित होंगे. आपकी लापरवाही से कार्यक्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है.सन्तान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं .व्यस्तता के कारण निजी जीवन में उथल-पुथल संभव है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता होगी जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता में भी वृद्धि होगी जिससे आप प्रसन्न रहेंगे.सेहत का ध्यान रखें और अपने मन को भी स्वस्थ रखें .आपको पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.पुराने रोगों से परेशान रहेंगे. प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ मिलेगा. संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा.नौकरी में बदलाव होगा.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन उत्तम फल प्राप्त होगा .धन लाभ के प्रबल आसार बनेंगे लेकिन आज आपको अपनी आय में बढ़ोतरी होगी जो आपको अच्छा लाभ दिला सकते है परिवार में शुभ प्रसंग के अवसर आयेंगे.परिजनों के सहयोग से ही कार्य होगा.भाग्य साथ देगा और आप की समस्या का समाधान होगा. जिस किसी पर आप शंका कर रहे हैं, वह गलत है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा .धन कमाने के लिए समय अनुकूल रहेगा .रुका हुआ धन प्राप्त होगा दुपहर के बाद काम काज की स्थिति बनेगी जिसे समय रहते पूरा करें अन्यथा आपको परेशानी होगी .कई दिनों से अधूरे काम आज पूरे होंगे. धन की स्थिति में सुधार होगा. परिवार में शुभ प्रसंग होंगे तथा स्वास्थ्य में सुधार होगा. चित्त प्रसन्न रहेगा. शुभ व अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन किसी सामाजिक आयोजन में जाने की योजना बनेगी जिसे टालने की योजना बनेगी जिसे टालने की कोशिश वातावरण अशांत कर सकते है.कार्य क्षेत्र में नया काम शुरू होने के आसार है.आपकी मनमर्जी के कारण नुकसान होने की संभावना है. अपने व्यवहार में नर्मी लायें.यात्रा के योग है.नकारात्मकता हावी होने से निर्णय लेने में विलंब होगा.

🌹-धनु राशि
आज के दिन उठापटक वाला वातावरण रहेगा और धन की स्थिति में भी सुधार आएगा जिससे आय में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी .दवाइयों पर अधिक खर्च करना पड़ेगा .किसी की भी निंदा न करें. अपनों से व्यवहार कमजोर होगा. दोस्तों के साथ मनोरंजन आदि में समय व्यतित होगा. व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य जरूरी है.

🌹-मकर राशि
आज के दिन कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी .धार्मिक पूजा पाठ के साथ ही शुभ कार्य में भी सफलता प्राप्त होगी जिससे मन आनंदित रहेगा .साझेदारी में धन का निवेश लाभकारी रहेगा.पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करेंगे.स्थानादि परिवर्तन के योग बनेंगे.शत्रु परास्त होंगे .स्त्री पक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन भागीदारी के व्यवसाय में अधिक लाभ की संभावना रहेगी साथ ही शेयर आदि कार्यो में निवेश निकट भविष्य के लिए लाभदायी रहेगा .कारोबार में समय व परिस्थिति में सुधार होगा.कम समय में काम को पूरा करेंगे. शुभ समाचार प्राप्त होगा.यात्रा पर जाने के योग बन रहे है.बाहर के लोगों के कारण मन उदास हो सकते है .लेखा-जोखा के कार्य में विशेष सावधानी बरतें. आपका अपना आप को धोखा दे सकता है.

🌹-मीन राशि
आज के दिन मित्र और जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत होगा .खर्च अधिक रहेगा तथा नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहेगी इसलिए आप अपने कार्य को पूरा करने की कोशिश करें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.शेयर मार्केट में धन निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है.घर में शुभ व मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी.संतान के वैवाहिक प्रस्ताव सफल होंगे.समय अनुकूल रहेगा और परिवार में खुशी रहेगी.

