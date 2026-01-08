FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

क्या बला है Fictosexuality, जिसमें असली नहीं फिल्मी किरदारों से हो जाता है प्यार? जानें क्यों आया ट्रेंड में

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जिया और 3 इंडियन... US ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा, उसमें इन चार देशों के 28 क्रू मेंबर्स

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

देश में इस रूट पर दौड़ेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानिए कितनी होगी इसकी स्पीड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 08, 2026, 09:59 PM IST

Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Today Horoscope: आज से नये साल का आगाज हो रहा है. आज नये साल का पहला दिन 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 9 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से कैसा रहेगा आपका आज का दिन...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है.संतान पक्ष से स्वस्थ और अध्ययन संबंधी समस्याएं आ सकते है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है.आज अपनों को अपने प्रति बड़ा मददगार पाएंगे और उनके छोटे-छोटे प्रयास भी आपका दिल छू लेंगे.आत्मविश्वास के बल पर आनेवाली सभी कठिनाइयां आसानी से पार कर सकेंगे.अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें. कहीं दूर में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह सही वक्त है.

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन मानसिक शांति प्रदान करेगा कोई शुभ समाचार या रुका हुआ धन प्राप्त होगा.किस्मत का साथ मिलेगा, कम प्रयास से ही अधिक सफलता मिल जाएगी.आज किसी असहाय की मदद करने से खुशी मिलेगी.पेशेवर मोर्चे पर प्रयास सफल रहने की संभावना है.बड़े रोजगार के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं. ध्यान से इस बारे में सोचें और पूर्ण संतुष्ट होने पर अपने कैरियर की दिशा परिवर्तित करें. विरोधियों को आमंत्रित करने और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है.

🌹-मिथुन राशि
आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा.नई योजनाओं पर कार्य करने की संभावना रहेगी.साझेदारी के काम में संभलकर रहें वर्ना नुकसान हो सकता है.सेहत के प्रति सजग रहें.घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे.पुराने रोग उभरने की आशंका रहेगी.धन लाभ के योग बन रहे हैं.आज किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी.बच्चों से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है.मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएंगे.

🌹-कर्क राशि 
आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.खानपान का ध्यान रखें.स्वभाव में उग्रता और क्रोध रहने के कारण काम करने में मन नहीं लगेगा.नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी रहेगी.वाद-विवाद में अहंकार के कारण किसी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.आय बढ़ेगी.कार्यस्थल पर ध्यान भटक सकता है जिससे उत्पादकता कम हो सकती है.प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी .

🌹-सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा.जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.आज आपके आसपास के लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे.आज खर्च पर नियंत्रण रखें. अच्छे प्रदर्शन के कारण अधिकारी आपको अधिक उत्तरदायित्व सौंपने पर विचार करेंगे.आज का दिन भाग्यशाली है.शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मनानुकूल लाभ दे सकते है.खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करेंगे.

🌹-कन्या राशि
आज का दिन अनुकूल रहेगा .धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी .धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी.घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा.रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा.विज्ञान के छात्रों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, कैरियर के अच्छे अवसर मिलेंगे.आज यात्रा ज्यादा होने से थकान महसूस करेंगे.कलाकारों के लिए दिन अच्छा रहेगा, उनकी कला की तारीफ होगी.परिवार में किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आप किसी आछे जानकार से पैसे से संबंधित सुझाव प्राप्त कर सकते है जिससे आपको लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है. पूरे दिन सक्रिय रहेंगे.जिस काम में आप लगे हैं उसमें फल अवश्य मिलेगा.कोई भी बात नापतौल कर करें.कुछ लोग आज विरोधी हो सकते हैं.शायद मित्रों और सहकर्मियों से कोई मदद न मिले.इससे शायद निराशा भी हो, लेकिन याद रखें कि हर किसी की अपनी कुछ सीमाएं भी होती हैं.बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें .

🌹-वृश्चिक राशि
आज कुछ नया करने की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए.कुछ नया करने या नया खेल खेलने की तीव्र इच्छा मन में चल रही है.आज सौभाग्य आपके साथ होगा और आप अपने कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त कर लेंगे.अपने सपनों को पाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण चीज है.दृढ़ इच्छाशक्ति आज आप अपनी ऊर्जा शक्ति को एकत्रित कर पाएंगे.आर्थिक मामलों में बड़ी मुश्किलें आपके सामने रहेंगी.

🌹-धनु राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा.यात्रा पर जाने की संभावना रहेगी .भाई-बहन के रिश्तों में मिठास आएगी.एक-दूसरे से दिल खोलकर बातें शेयर करें.दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.आप एक-दूसरे की परेशानियों को अच्छी तरह समझेंगे.मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी, मेहनत करते रहें सफलता अवश्य मिलेगी.आपको अपने कैरियर के संबंध में किसी निपुण सलाहकार की सलाह की जरूरत होगी आज .

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल समय रहेगा.कानूनी अड़चनें दूर होकर स्तिति मनानुकूल रहेगी.आज परिश्रम अधिक करना होगा तभी आय के साधनों में वृद्धि कर पाएंगे.मन दुविधायुक्त रहेगा.बोलने पर संयम रखें.किसी के साथ वाद-विवाद या झगड़े में पड़ने से मामला खराब हो सकता है.गलतफहमी हो तो फौरन खुलकर बात करें, इससे बात जल्दी खत्म हो जाएगी.

🌹-कुंभ राशि
आज की दिन सुख साधनों की प्राप्ति होगी.प्किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के शुभ अवसर प्राप्त हो सकते है .ये सब कड़ी मेहनत का ही फल है.इस समय आपकी कोई संपत्ति नष्ट होने का योग है.इसलिए कीमती सामान के प्रति सजग रहें.विशेषकर उन वस्तुओं के प्रति जिन पर अधिक रुपये खर्च हुए हों, जैसे कार.आपकी सवारी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और आपकी कीमती वस्तुओं के खोने या नष्ट होने की आशंका है. आज धन लाभ के योग बन रहे हैं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.प्रसिद्धि के जादू दिनभर छाया रहेगा.संतान पक्ष की उन्नति होगी .जीवनसाथी के स्वास्थ्य की प्रति ध्यान रखें अन्यथा कोई समस्या आ सकते है .आज दिन की शुरुआत कुछ मीठा खाकर करें.नया वाहन खरीदने के लिए दिन अच्छा है.माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, अभी सर्दी है ऐसे में उन्हें सर्दी से बचा कर रखें.कोई रुका हुआ काम जीवन-साथी के सहयोग से पूरा होगा.प्रेम प्रसंग में हड़बड़ी न करें अन्यथा विवाद संभव है.आय से व्यय अधिक रहेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत
किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी दिल्ली की जामा मस्जिद? जानिए कितने एकड़ में फैली है यह भव्य इमारत
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, भारत की टॉप 5 कमाने वाली फिल्मों में हुई शामिल, देखें लिस्ट में कौन है सबसे ऊपर
बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल
बिना मा-बाप के बीता बचपन, फिर भी बना डाला अरबों का साम्राज्य; आज ब्लैक में भी बिकता है माल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
जब बजट भाषण बना मैराथन, संसद में थक गए थे सांसद...जानें भारत का सबसे लंबा Budget Speech किस वित्त मंत्री ने दिया?
MORE
Advertisement
धर्म
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
MORE
Advertisement