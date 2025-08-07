Twitter
राशिफल

Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Aug 07, 2025, 10:17 PM IST

Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 8 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन (8 August 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि
आज आपका व्यवहार अनाड़ियों जैसा रहेगा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे जिससे लोगो मे आपकी छवि खराब हो सकती है.घर में किसी महमान का आगमन हो सकते है .जीवनसाथी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने में सफल रहेंगे.कार्य व्यवसाय में  कुछ लाभ के अनुबंध हाथ लगेंगे.आज कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं .खर्च की अधिकता रहेगी.धन की आमद किसी न किसी रूप से प्रभावित हो सकती है .आपको हानि होते होते किसी अनुभवी का मार्गदर्शन बचा लेगा लेकिन अभिमानी स्वभाव रहने के कारण फिर भी कृतज्ञ नही रहेंगे.

🌹-वृष राशि 
आज की दिनचार्य के कारण आपको सफलता मिलेगी,दिन अच्छा रहेगा .आज प्रियजनों से मुलाक़ात हो सकते हैं .काम-धंधे को लेकर आज ज्यादा झंझट में पड़ना पसंद नही करेंगे नौकरी वाले लोग भी आज का दिन शांति से बिताना पसंद करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ काम आने से कामना पूर्ति नही हो सकेगी.आपको धन की अपेक्षा सम्मान लाभ अधिक मिलेगा.सार्वजनिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी.मित्र परिचितों के साथ धार्मिक क्षेत्र की यात्रा होगी. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन परिवार में कोई शुभ कार्य की योजना बन सकते हैं .आपका लक्ष्य घर मे सुख के साधनों की वृद्वि करना रहेगा इसमे काफी हद तक सफल भी रहेंगे व्यवसायी वर्ग खर्च करने से पीछे नही हटेंगे.कार्य व्यवसाय में आकस्मिक उछाल आने से व्यस्तता बढ़ेगी पूर्वनियोजित कार्य मे फेरबदल करना पड़ेगा.पारिवारिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें .आय में निश्चितता बनी रहेगी .नौकरी वाले जातको से मितव्ययी व्यवहार के कारण परिजन नाराज हो सकते है. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे.आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी.घरेलू कार्य के साथ पूर्वनियोजित कार्य एक साथ सर पर आने से असुविधा होगी.जबरदस्ती करने पर ही कार्य करने के लिए तैयार होंगे लेकिन एकबार आरम्भ करने के बाद पूर्ण करके ही छोड़ेंगे. परिजन आपके हित के लिये कड़ा व्यवहार करेंगे लेकिन अंदर से हमदर्दी भी रखेंगे.आज आपने जुवान पर काबू रखे वरना किसी से गरमा गरमी हो सकती है यहाँ धैर्य और विवेक का परिचय दें अन्यथा मन की इच्छा मन मे ही रह जायेगी. 

🌹-सिंह राशि
आज का दिन कार्य क्षेत्र पर सहकर्मियों की कमी भी लाभ को सीमित करने का कारण बनेगी फिर भी काम चलाऊ धन किसी ना किसी प्रकार मिल ही जायेगा.मित्र के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे .लंबी दूरी की यात्राओं से बचें .व्यवहारिकता स्वभाव में दिखावा मात्र ही रहेगी स्वार्थ साधने के लिये मीठा व्यवहार करेंगे अन्यथा किसी से बात करना भी पसंद नही होगा. आवश्यक कार्य संध्या से पहले पूर्ण कर लें इसके बाद व्यर्थ की गतिविधियों में फंसने के कारण अधूरे रह सकते है. 

🌹-कन्या राशि
आज आपको कुछ अतिरिक्त कार्य सौपे जाएंगे लापरवाह एवं आलसी स्वभाव के चलते आरम्भ में ये झंझट लगेंगे लेकिन कुछ समय बीतने पर इनमे ही मग्न हो जाएंगे कार्य व्यवसाय में मध्यान तक ही रुचि लेंगे इसके बाद का समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे. आज आप एकबार लिए निर्णय से पीछे नही हटेंगे चाहे हानि ही क्यो ना हो घर मे मांगलिक आयोजन होंगे वातावरण आत्मबल देने वाला रहेगा.पूर्व में किये कार्यो की समीक्षा में बीतेगा इससे संतोष की प्राप्ति होगीं.मन काल्पनिक दुनिया मे खोया रहेगा.परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग प्राप्त होगा .

🌹-तुला राशि
आज के दिन धर्म कर्म पूजा पाठ में सम्मिलित होने के सुअवसर प्रदान करेगा.आध्यत्मिक भावना भी बढ़ी रहने से पुण्य और परोपकार के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे लेकिन आज घरेलू एवं व्यावसायिक कार्यो से मन प्रसन्न रहेगा .अधिकांश कार्य स्वयं के बल पर ही करने पड़ेंगे.घर के किसी सदस्य की जिद कुछ समय के लिये परेशानी में डालेगी पूरी होने पर ही वातावरण सामान्य बन सकेगा. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी .नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं .शारीरिक रूप से भी कुछ ना कुछ कमजोरी बनी रहेगी महिलाये विशेष ध्यान रखें कमजोरी के कारण हाथ पैर में शिथिलता रहेगी. कार्य व्यवसाय में हानि के डर से आज महत्त्वपूर्ण फ़ैसले लेने से डरेंगे. ज्यादा सोच विचारने के चक्कर मे लाभ के सौदे हाथ से निकल सकते है.धन लाभ ले देकर हो ही जायेगा परन्तु पर्याप्त नही होगा. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आप पूर्व नियोजित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे.धर का वातावरण आशा से अधिक शांत मिलेगा सभी सदस्य अपने अपने काम मे मस्त रहेंगे लेकिन किसी काम की बोलने पर विपरीत व्यवहार भी कर सकते है.धन लाभ के एक दो प्रसंग ही बनेंगे लेकिन खर्च के हिसाब से पर्याप्त नही होंगे.आपका मन अनैतिक कार्यो में शीघ्र आकर्षित होगा बचकर रहें वरना बैठे बिठाये नई मुसीबत

🌹-मकर राशि
आज के दिन खर्च तुलना में आय में कमी के कारण मन में निराशा रहेगा.आप बाहर के लोगो को आचरण में रहने का उपदेश देंगे लेकिन घर मे स्वयं के ऊपर लागू नही करेंगे.परिजन आपसे किसी ना किसी बात को लेकर विरोधाभास रखेंगे.कार्य क्षेत्र पर भी सहकर्मी अथवा अधीनस्थों पर नाजायज रौब दिखाना अपमानित कराएगा. धन लाभ के लिये किसी की चाटुकारिता करनी पड़ेगी जो आपको पसंद ना होने पर सीमित साधनों से निर्वाह करना पड़ेगा.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन स्वयं की तुलना अन्य लोगों से करने पर मन हीन भावना से ग्रस्त रहेगा. आज आप मेहनत करने के पक्ष में बिलकुल नही रहेंगे बैठे बिताये लाभ पाने के चक्कर मे छोटे मोटे लाभ से भी वंचित रहना पड़ेगा. कार्य क्षेत्र पर धन लाभ की संभावनाए बनेंगी लेकिन अंत समय मे निराश ही होना पड़ेगा. लोग मतलब से व्यवहार रखेंगे काम निकलने के बाद भूल जाएंगे.गृहस्थ में भी धन संबंधित अभाव अनुभव होगा मन की इच्छाएं आज कम रखें अन्यथा दुख होगा. 

🌹-मीन राशि
आज के दिन सामान्य रहेगा.आज आपने वाणी पर नियंत्रण रखें .परिजनों से तालमेल बिठाना आज नामुमकिन ही रहेगा.कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखें .धन को लेकर विवाद गहरा सकता है.मित्र मंडली में भी आपका रुखा व्यवहार रंग में भंग डाल सकते हैं .विवेक से काम लें आर्थिक लाभ के अवसर हाथ आते आते निकल सकते है.आवश्यक कार्यो को छोड़ व्यसन अथवा अन्य व्यर्थ के कार्यो पर खर्च करेंगे.

