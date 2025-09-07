Add DNA as a Preferred Source
राशिफल

राशिफल

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 07, 2025, 08:42 PM IST

Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 06 सितंबर 2025 सोमवार का दिन (06 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशिआज के दिन सोचा हुआ काम पूरा हो सकता है लेकिन काम में लापरवाही न बरतें अन्यथा आपको मानसिक तनाव हो सकते है.किसी पूजा पाठ में शामिल होने के लिए आज आपको अवसर मिल सकते है.आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी .नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा.कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी.नए कामों की शुरुआत संभव है. 

🌹-वृषभ राशि
आज महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश कर सकते हैं .कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकते है .किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेकर महत्वपूर्ण काम करें.परेशानियों में कमी आने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी .तेज गति से वाहन न चलाएं.अजनबियों से सावधान रहें.कार्यक्षेत्र में सजग रहें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी जिससे आपको प्रसन्नता रहेगी और आपको सफलता मिलेगी लेकिन आप अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ेगा.जीवनसाथी की राय को महत्व दें. कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी.पिता से सहयोग प्राप्त होगा .उच्चस्तरीय एवं सहयोगी व्यक्तियों से मुलाकात लाभकारी रहेगी.चित्त शुद्ध रहेगा तथा शुभ विचारों से मन प्रसन्न रहेगा. 

🌹-कर्क राशि
आज के दिन बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति में सफलता मिलेगी.आज किसी भी प्रकार की विवादों में फँसे रहने की संभावना है लेकिन आप अपने कार्य को पूरा करने में लगे रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिल सकते है .मित्रों तथा रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है. धार्मिक आस्था बढ़ेगी.पराक्रम वृद्धि और कोर्ट कचहरी में विजय संभव है.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.आप आज किसी से मुलाक़ात करेंगे और अपने जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बना पाएंगे.संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिलेगा.कार्य में मन लगेगा.किसी नई योजना पर विचारमग्न होंगे.छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकते है .आलोचना और अपने शुभ चिंतकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा और आपको अपने जीवनसाथी के सहयोग की आवश्यकता होगी जिससे आपको सफलता मिलेगी .किसी विपरीत विचार वाले व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.वाणी पर संयम वाद-विवाद से बचा सकता है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है.कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए प्रतिकूल रह सकते है क्योंकि आप आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा होगा इसलिए आज आपको अपनी भावनाओं और विचारों को ध्यान से देखें अन्यथा आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकते है.कारोबार में लाभ कम ही मिलेगा.कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा गुजरेगा.जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इसमें सफलता मिल सकते है .दिन सामान्य रहेगा .

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए मंगलमय रहेंगे. इसलिए आज आपको अपने जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे. ग्रह-नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि आज आपके सितारे उत्कर्ष पर हैं. धन व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी कार्य मन के अनुकूल होने पर मन प्रसन्न रहेगा. धन निवेश भी लाभ देगा. दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति कर लिए प्रयत्नशील रहें.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी लेकिन आप किसी से कुछ कहने से पहले सोच समझकर काम करें अन्यथा आपका काम प्रभावित हो सकते है .यात्रा लाभप्रद रहेगी.सुख, आनंद की प्राप्ति होगी.रोग-मुक्ति के योग बन रहे हैं. प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्मान एवं लाभ प्राप्त होगा.स्वास्थ्य एवं सुस्त पड़े कारोबार में सुधार का दिन है.इच्छित धन लाभ होने से मनोबल बढ़ेगा.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव से कार्य करेंगे और अपनी प्रतिभा के अनुरूप सफलता हासिल कर सकेंगे .कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. अत्यधिक व अनावश्यक खर्च से बचने की जरूरत है.चिंता और अशांति का माहौल परेशान कर सकता है. असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए रखें. परिजनों की छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें.

🌹-कुंभ राशि
आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको अपने जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत होगा.व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.लोगों का व्यवहार नम्र और सहयोगपूर्ण रहेगा. ग्रह-नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि घर में आय के नए स्रोत विकसित होंगे. नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा. समय का लाभ उठाएं.

🌹-मीन राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ और सुखद रहेगा क्योंकि आपके सोच हुआ कार्य सफल होगा .आज कार्य की व्यस्तता रहेगी. जीवन के प्रति आज आपकी सकारात्मक सोच कोई नई उपलब्धि दिला सकती है. किसी से पहली बार मुलाकात लाभदायक रहेगी. आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गण लेना पड़ सकता है.कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करने को मजबूर हो सकता है .अनैतिक कार्यों से दूर रहें अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकते है.

