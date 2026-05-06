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Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 06, 2026, 11:01 PM IST

Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 7 मई गुरुवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बन सकती हैं.संतानों की और से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा.विदेश से आछी खबर प्राप्त होगी.परिवारजनों तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्वक पलों को मनाएंगे.
मेहमानों का आवागमन बना रहेगा

🌹-वृषभ राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.यात्रा पर जाने से बचें अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी.कार्यों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा.रियल एस्टेट और वित्तीय लेन-देन के लिए अच्छा दिन है.आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे.

🌹-मिथुन राशि 
आज के दिन आपके लिए किसी बढ़ी कंपनी से डिल हो सकती हैं.किसी परिचित व्यक्ति से लंबे समय बाद मिलने की संभावना रहेगी.कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें.गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी .सकारात्मक विचारों के कारण प्रगति के योग बनेंगे.

🌹-कर्क राशि 
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा.कारोबार में आर्थिक लाभ होगा.अचानक धन खर्च होने के आसार हैं.आजीविका में नए प्रस्ताव मिलेंगे, जो आपके लिए शुभ रहेंगे. मित्रों में वर्चस्व बढ़ेगा.साहस और पराक्रम में वृद्धि संभव है.व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ की संभावना बनती है.

🌹-सिंह राशि 
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.वस्र-आभूषण के प्रति उझान बढ़ेगा.दोस्तों के साथ मिलने-जुलने के कारण मन प्रसन्न रहेगा.अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा.किसी विशेष कार्य के होने से ईश्वर पर आस्था बढ़ेगी.

🌹-कन्या राशि 
आज के दिन आपके लिए विशेष शुभ रहेगा.जीवनसाथी के साथ समय बिताने की योजना बनेगी .घर के बुजुर्ग से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं .योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे.विद्यार्थियों का भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मन लगेगा.कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं.

🌹-तुला राशि 
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा.सेहत अच्छी बनी रहेगी.आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए, जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है.

🌹-वृश्चिक राशि 
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.सोच समझकर कर ही कोई भी फैसला लें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.आपके प्रयासों से आजीविका में परिवर्तन अथवा नवीन अवसर प्राप्त हो सकेंगे.नए रोमांचक हालात आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे.

🌹-धनु राशि 
आज का दिन लाभदायक रहेगा.वाणी में मधुरता से नए संबंध बनेंगे.ख़र्चों की अधिकता रहेगी .सेहत में सुधार आएगा.घरेलू कार्यों को लेकर चिंता रहेगी.धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी .आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है.निजी जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.आकस्मिक लाभ होने के योग बन रहे हैं.

🌹-मकर राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.आजीविका के नए साधन मिलेंगे.वाणी पर संयम रखें.आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा.आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

🌹-कुंभ राशि 
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकते हैं.घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.वाहन सुख का आनंद प्राप्त होगा.मन की बात कहने से शांति मिलेगी.वाहन खरीदने का मन सार्थक होगा.खर्चों में इजाफा होगा.मन में किसी निर्णय को लेकर दुविधा रहेगी.

🌹-मीन राशि 
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बनेगी.नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा.बुजुर्ग की सेवा करना शुभ फल देगा.पिता के साथ संबंध मजबूत रहेंगे.कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.खर्च अधिक रहेगा.धन प्राप्ति के स्रोत स्थापित होने के योग हैं.

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