Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: आज से नये साल का आगाज हो रहा है. आज नये साल का पहला दिन 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 7 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, आपका साल का पहला दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से...

🌹-मेष राशि

आज के दिन कम प्रयास से ही कार्यसिद्धि होगी और शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सोच विचार कर ही निर्णय लें अन्यथा नुकसान संभव है.सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा.जो भी करें बहुत होशियारी और समझदारी से करें.कई लोगों की नजर आप पर हैं.व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी.लाभ के अवसर हाथ आएंगे

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.जीवनसाथी के स्वास्थ्य की ओर आपने सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.अध्ययन में रुचि न होने से परिवारजनों से अनबन हो सकती है.अचानक लाभ संभव है.नई व्यावसायिक योजना बनेगी.कार्यप्रणाली में सुधार होगा.निवेशादि लाभदायक रहेंगे.आज के काम कल पर नहीं टालें अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा.अप्रायशित लाभ प्राप्त हो सकते है.सट्टे व लाटरी के व्यापार में धन खर्च करने से बचें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा.परिजनों के साथ तीर्थस्थल पर जा सकते हैं.बाहरीजनों से सहयोग मिलेगा.मन इच्छित कार्यसिद्धि होगी.भवन निवेश शुभ रहेगा.हड्डी में पीड़ा संभव है.नए वस्त्रों , आभूषण की प्राप्ति संभव है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन आपके लिए अनुकूल समय रहेगा.उपहार और सम्मान मिलेगा जो आपको अच्छा महसूस कराएगा.जल्दबाजी में कोई भी लेन देन न करें अन्यथा नुकसान संभव है.कारोबार में वृद्धि के आसार रहेंगे.आवास निवास की समस्या का समाधान होगा.परिणय प्रयास सफल रहेंगे.परिजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.धन प्राप्ति सुगम होगी.भागदौड़ अधिक होगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन किसी अपरिचित व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें.नौकरी में उन्नति के योग बन रहे है.समझ और संभल कर कार्य करें, सफल रहेंगे.निजी जीवन में व्यस्तता रहेगी.जीवनसाथी के सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे.धनलाभ होगा.साझेदारी संभल कर करें.नौकरी में आधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन शेयर मार्केट व कारोबार में सफलता मिलेगी .नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी.नई योजना बनेगी.आपकी कार्य पद्धति से अधिकारी खुश होंगे.संतान के कार्यों से तनाव, चिंता बढ़ सकती है.अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे.कीमती वस्तुएं संभालकर रखें. विरोधी सक्रिय रहेंगे.विद्युत उपकरण पर खर्च संभव है.

🌹-तुला राशि

आज के दिन सन्तान पक्ष से अध्ययन संबंधी चिंता रहेगी.भूमि भवन में निवेश से लाभ होगा.घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगे.मित्रों की सहायता करनी पड़ेगी.पिकनिक-पार्टी का आनंद मिलेगा.कलात्मक कार्य सफल होंगे. निवेशादि शुभ रहेगा.जीवनसाथी की चिंता रहेगी.उपहार की प्राप्ति संभव है.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगे.लाभ के अवसर हाथ आएंगे.सुख के साधनों की प्राप्ति हो सकती है.धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी.मित्रों की सहायता करनी पड़ेगी.पिकनिक-पार्टी का आनंद मिलेगा.कलात्मक कार्य सफल होंगे. निवेशादि शुभ रहेगा.जीवनसाथी की चिंता रहेगी.जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

🌹-धनु राशि

आज के दिन प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें .युवक व युवतियों को आज किसी भी प्रकार की समस्या से दूर रहना चाहिए.आकस्मिक धनलाभ होगा. आत्मसम्मान बढ़ेगा. संतान पक्ष की चिंता स्वास्थ्य खराब कर सकती है.विरोधी शांत रहेंगे.निवेश शुभ रहेगा.

🌹-मकर राशि

आज के दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.आय में बढ़ोतरी होगी .लेन देन में सावधानी रखें.आपके व्यवहार के कारण लोग आप की तारीफ करेंगे. वाहन-मशीनरी, अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें. कीमती वस्तु गुम हो सकती है.गलत मार्ग पर जाकर जोखिम न लें.भविष्य के लिए किसी निवेश की आशंका है.

🌹-कुम्भ राशि

आज के दिन घर-बाहर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा.जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा.हल्की हँसी-मजाक करने से बचें.किसी की बुरी संगत के कारण अपमानित होना पड़ सकता है. प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी. शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा.परिणय संबंध के लिये की गई यात्रा सफल रहेगी. वायदा बाजार में लाभ होगा.

🌹-मीन राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति की संभावना रहेगी.भूमि भवन में निवेश कर सकते है.रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे.निवेश करने में जल्दबाजी न करें.संपत्ति के कार्य लाभ देंगे.व्यवसायिक उन्नति होगी.विवेक से कार्य करें, लाभ होगा.यश कीर्ति में वृध्दि होगी.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

