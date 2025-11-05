FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पश्चिम बंगाल में बवाल! नदिया के नवद्वीप में सुकांता मजूमदार के काफिले पर बदमाशों का हमला, मची अफरातफरी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Homeराशिफल

राशिफल

Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 05, 2025, 10:05 PM IST

Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Add DNA as a Preferred Source

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 6 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन (6 November 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा...

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी .आज धार्मिक कार्य सम्पन्न होगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. राजकाज में संघर्ष होगा.दैनिक रोजगार में प्रगति होगी.मन प्रसन्न होगा. कारोबार से लाभ होगा. दैनिक रोजगार नियमित रहेगा. मित्र से मिलाप होगा.

🌹-वृष राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.परिजनों से विचारों में मतभेद रह सकते है .आज कोई आपकी चुगली करने की कोशिश कर सकते है.दूर-समीप की यात्रा बनेगी.परिवार पर व्यय होगा. मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. दायित्व का निर्वाह होगा. राजकाज में सफलता मिलेगी.पराक्रम में वृद्धि होगी.परिवार में सहयोग मिलेगा .प्रतियोगिता में विजय होगी. 

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन मिला जुला रहेगा.रुका हुआ धन प्राप्त होगा .परिवार में सामंजस्य बनेगा. संतान सुख मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. शिक्षा में प्रगति और निर्माण कार्य में बाधा आयेगी.अधिकारी से विवाद हो सकता है.पारिवारिक समस्याएं आयेंगी. निर्माण में प्रगति होगी. भौतिक सुखों पर धन खर्च होगा.

🌹-कर्क  राशि
आज के दिन आप महत्व पूर्ण कार्य को दरकिनार करके पार्टी में शामिल होंगे.शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आएगी.मानसिक तनाव अधिक होगा.व्यय अधिक होगा. दूर-समीप की यात्रा होगी. शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आयेगी.व्यय अधिक होगा.दूर-समीप की यात्रा होगी. साझेदारी से लाभ होगा.

🌹-सिंह राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .कुटुम्बजनों में प्रसन्नता रहेगी.धन का लाभ होगा. समस्या का समाधान होगा. मानसिक शांति मिलेगी. कार्य में विजय प्राप्त होगी. पारिवारिक समस्याएं आयेंगी. पराक्रम में वृद्धि होगी. संतान का सहयोग मिलेगा. शत्रु परास्त होंगे. राजकाज में सफलता मिलेगी.

🌹-कन्या राशि
आज के दिन विदेश संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी .धन का लाभ होगा.नौकरी में उन्नति होगी. समस्या का समाधान होगा. व्यापार में विस्तार होगा. दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी. दैनिक दिनचर्या अच्छी रहेगी. कार्यों में प्रगति होगी. धन का लाभ मिलेगा.  

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.कारोबार में विस्तार और लाभ होगा.संतान का सहयोग मिलेगा.धर्म कार्य सम्पन्न होंगे.पराक्रम में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च अधिक होगा. दूर-समीप की यात्रा होगी. पराक्रम में वृद्धि होगी. 

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा .संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा .कारोबार में सहयोग मिलेगा. कठिनाइयां दूर होगी. योजना का विस्तार होगा. शिक्षा पर धन खर्च होगा. धन का लाभ होगा. समस्या का समाधान होगा.परिवार की समस्या रहेगी.प्रतिष्ठा का लाभ होगा. शत्रु पर विजय प्राप्त होगी.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी .घर में महमानों के आगमन से प्रसन्नता होगी.व्यापार में लाभ होगा. शिक्षा में लाभ मिलेगा. उदर-विकार होगा.कठिन परिश्रम करना पडेगा. धन का लाभ मिलेगा.धन का लाभ मिलेगा. परिवारिक समस्याएं रहेंगी.मान-सम्मान का ध्यान रखें.

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा .गुप्त शत्रु से हानि हो सकती है.मानसिक परेशानी रहेगी.शारीरिक कष्ट संभव है .उदर-विकार होगा.दैनिक रोजगार सामान्य रहेंगे. पत्नी के स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा.दैनिक कार्य में बाधाएं आयेंगी.राजकाज में विलम्ब होगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन किसी आस पड़ोसी से उधार लेने से बचें अन्यथा नुकसान हो सकते हैं .यात्रा के दौरान आपको सावधान रहना होगा .व्यय अधिक होगा. कारोबार से आर्थिक लाभ पहले से बढेगा. राजकाज में वृद्धि होगी. शिक्षा में लाभ मिलेगा. धन का लाभ होगा. अपव्यय रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज के दिन शारीरिक रूप से थकान महसूस करेंगे परंतु अपने परिवार के लिए समय निकाल कर आगे बढ़ेंगे.आय बनी रहेगी .घर परिवार में सुख शांति रहेगी .धन का लाभ मिलेगा. व्यापार में विस्तार होगा.मित्रों का सहयोग मिलेगा. संतान सुख मिलेगा.नई योजनाएं बनेंगी. कार्य में उत्साह रहेगा.राजनीतिक लाभ मिलेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान
Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'
So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'
Coconut Oil at Night: रात में ऐसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल, चमक जाएगी स्किन! इन समस्याओं से मिलेगा निजात
Coconut Oil at Night: रात में ऐसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल, चमक जाएगी स्किन! इन समस्याओं से मिलेगा निजात
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी 
Ayurvedic Yellow Water: मोटापा, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं? ठंड में 1 महीने लगातार पी कर देखें ये पीला पानी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE