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Today Horoscope 6 May: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

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Nitin Sharma

Updated : May 05, 2026, 09:48 PM IST

Today Horoscope 6 May: सिंह और वृश्चिक वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

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Aaj Ka Rashifal: ज्योतिष के अनुसार, आज 6 मई बुधवार का दिन परंपरागत रूप से ज्ञान, सलाह और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़ा है. आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और संतुलन लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को संयम और सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि भावनात्मक फैसलों की बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा. आइए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है.

🌹-मेष राशि
आज के दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा .घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी बरतें.आज मन प्रसन्न रहेगा. नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. समाज में अच्छे लोगों से भेंट होगी जो आपके हितचिंतक रहेंगे.व्यापार-नौकरी में लाभ होगा.परिजन की मदद से कार्य सम्पन्न होंगे. 

🌹-वृषभ राशि
आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा.सरकारी नौकरी के मामले में आपको सफलता के योग बनेंगे.धन लाभ के योग बन रहे है,जिसे आप किसी काम का न समझते थे आज वही आप के कार्यो में सहभागी बनेगा. यात्रा का योग है.रिश्तेदारों से मुलाकात होगी .

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन का पूर्वार्ध आपकी आशाओं से थोड़ा कम लाभ देगा फिर भी कार्यों को बेहतर रूप से करने की कोशिश करेंगे.सामाज के कुछ लोग आपके द्वारा किये कार्यों से नाखुश होंगे. हालांकि, इन्हीं कार्यों से परिजन में प्रशंसा मिलेगी.मन में उत्साह बढेगा, जिससे कार्य की गति बढ़ेगी.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए आछा रहेगा.चल सचल संपत्ति के कारण परिवार में कहसुनी हो सकतें हैं .आप की दिनचर्या बदलाव होगा.यश कीर्ति में वृद्धि होगी.भागीदारी में आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से लाभ संभव है.रचनात्मक अथवा व्यापारिक कार्यों से आर्थिक लाभ होगा. नवीन योजनाओं में निवेश संभव है. 

🌹-सिंह राशि
आज के दिन पारिवारिक वातावरण उदासीन फिर भी शांत रहेगा .व्यापार-व्यवसाय अनुकूल रहेगा.परिवार में तनाव से चिंता बढ़ेगी.संतान पक्ष की तरफ़ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे .जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है.परोपकार में रुचि बढ़ेगी.धर्म-कर्म में समय व्यतीत होगा. 

🌹-कन्या राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा.जोखिम वाले कार्यों में निवेश किसी की सलाह के बाद ही करें.दिन मध्यम है. संतान की आजीविका संबंधी समस्या का हल होगा. किसी शुभचिंतक से मेल-मुलाकात आत्मबल मजबूत करेगी.लापरवाही से काम न करें. 

🌹-तुला राशि
आज प्रेम में सफलता मिलने का योग है.आलस्य प्रगति का शत्रु है, इसे त्यागें.किसी की मदद करने से पीछे न रहें.घर के बुजुर्ग आप पर प्रसन्न रहेंगे.आप की मेहनत से व्यापार-व्यवसाय लाभप्रद रहेगा.सश्रम किए गए कार्य सफल होंगे.पारिवारिक कष्ट और समस्याओं का अंत संभव है.

🌹-वृश्चिक राशि
आज आकस्मिक लाभ हो सकता है.घर के बुजर्ग आप पर प्रसन्न रहेंगे जिसे आपनी बात मनवाने में आसानी रहेगी.निकटजनों की प्रगति से मन में प्रसन्नता होगी.परिश्रम से स्वयं के कार्यों में भी शुभ परिणाम मिलने की उमीद है.विदेश जाने के योग बनेंगे. 

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.शारीरिक रूप से चूस्त रहेंगे लेकिन असमय क्रोध आने से रक्तचाप अनियंत्रित हो सकता हैं.घर में जीवनसाथी की सेहत के प्रति सचेत रहें .पारिवारिक जिम्मेदारी बढऩे से व्यस्तता बढ़ेगी.कार्य में नवीनता के भी योग हैं. संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान बढ़ेगा. 

🌹-मकर राशि
आज के दिन आपके लिए प्रत्येक कार्य में विजय दिलाने वाला रहेगा परंतु विरोधी पक्ष भी प्रबल रहेंगे .घर में किसी बीमार के स्वास्थ में सुधार आयेगा परंतु आपको गैस, कब्ज संबंधित समस्या रहेगी.रुके काम बनेंगे और सफलता मिलेगी.दूसरों के झंझटों में न पड़ें. 

🌹-कुम्भ राशि
आज के दिन का पूर्वार्ध आपकी आशाओं से थोड़ा कम लाभ लेगा फिर भी कार्यों को बेहतर रूप से करने की कोशिश करेंगे.आज बिना सोच विचार के कोई भी काम न करें.मांगलिक आयोजनों के लिए रूपरेखा में परिवर्तन होगा.अच्छे कार्यो के लाभकारी परिणाम मिलेंगे.

🌹-मीन राशि
आज के दिन शुभ फलदायक रहेगा.सेहत छोटी मोटी व्याधि को छोड़ सामान्य रहेगी लेकिन फिर भी कार्यों में आलस्य करने से विलंब होगा .आलस्य से बचकर रहें अन्यथा बने काम बिगड़ सकते हैं.कार्यों में रुकावट आ सकती है.कार्यस्थल पर किसी के भरोसे न रहकर अपना कार्य स्वयं करें.

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