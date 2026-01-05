FacebookTwitterYoutubeInstagram
राशिफल

राशिफल

Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Jan 05, 2026, 08:48 PM IST

Rashifal 6 January 2026: आज मिथुन राशि वालों का सपना होगा पूरा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj ka Rashifal

Today Horoscope: आज से नये साल का आगाज हो रहा है. आज नये साल का पहला दिन 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार है. इस दिन विशेष योग बन रहे है. कई राशियों पर आज इसका असर देखने को मिलेगा. आज 6 जनवरी 2025 को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, आपका साल का पहला दिन कैसा रहने वाला है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से...

🌹-मेष राशि
आज के दिन धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं लेकिन सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.स्वभाव में परोपकार की भावना रहेगी लेकिन स्वार्थ सिद्धि भी रहेगी आपने मतलब के काम के लिए न नहीं कहेंगे बेकार के कामों में रुचि नहीं लेंगे.व्यवसाय में लाभ होने के संयोग हैं.घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं.अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा.

🌹-वृषभ राशि 
आज कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी जिससे आपकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा .सेहत का विशेष ख़याल रखें.अपनी वाणी पर संयम रखें.आज किसी नए कार्य का प्रारंभ न करें और क्रोध एवं आवेश में वृद्धि न आए इसका ध्यान रखें.आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक़्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे.जरूरत से ज्यादा वक़्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च न करें.

🌹-मिथुन राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थिति वाला रहेगा पूर्व में सोची योजनाएं सिरे चरने से आय के नए मार्ग विकसित होंगे लेकिन आज आप जो भी योजना बनाएंगे उसके शीघ्र फलित होने में संदेह रहेगा.परिवार में आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी.दिन के कार्यभार से कुछ थकान का अनुभव होगा, परंतु स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.आज आपके सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है.

🌹-कर्क राशि
आज के दिन आपके लिए हानिकारक हो सकते है.व्यवसाय में बाधा उपस्थित होने की संभावना है. मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी.सहकर्मी अथवा परिजनों की माँग पूरी करने पर धन का व्यय होगा .कार्यक्षेत्र के नज़रिए से दिन आपका है.इसका भरपूर फायदा उठाएँ.आप पैसा बना सकते हैं,बशर्ते आप अपनी जमा-पूंजी पारम्परिक तौर पर निवेश करें.

🌹-सिंह राशि
आज आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से भरपूर अनुकूलता का अनुभव करेंगे.महिलाये आज कही सुनी बातों पर घर में कलह करेगी बाद में स्तिति स्पष्ट होने पर पश्चाताप होगा.यात्रा के योग है.मन में उत्साह का संचार होगा, जिस वजह से दिनभर का समय आनंदपूर्वक बीतेगा.आज उच्च पदाधिकारी खुश होंगे.सरकारी लाभ होगा.आज कोई महत्त्वपूर्ण योजना भी बना सकते हैं.

🌹-कन्या राशि
आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.सेहत दिन भर बेहतर रहेगा.लेन-देन में सावधानी बरतें. कानूनी मसले हल होंगे. किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी.पत्नी एवं पुत्र की तरफ से लाभदायी समाचार मिलेंगे.मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद मिलेगा.परिजनों की उम्मीद के विपरीत कार्य करने पर बहस हो सकती है.किसी आत्मीय व्यक्ति से भेंट हो सकती है.परिवार के सदस्यों की मदद रहेगी.

🌹-तुला राशि
आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.आज स्वजनों और स्नेहीजनों के साथ मतभेद खड़े होंगे, परिणामस्वरूप घर में विरोध का वातावरण उपस्थित होगा.आज के कार्य अधूरे रह सकते हैं.किसी कारणवश व्यय भी अधिक होगा.यदि पुरानी बातों को कुरेद कर नोक-झोंक करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे.आपके कार्यों की प्रशंसा होगी.

🌹-वृश्चिक राशि
आज के दिन आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे है.आज व्यापार अच्छा चलेगा. विवाद समाप्त होने से शांति एवं सुख बढ़ेगा. परोपकारी स्वभाव होने से दूसरों की मदद कर पाएंगे.कामकाज की जिज्ञासा बढ़ेगी.सुखवृद्धि एवं पारिवारिक उन्नति होगी.परिवार में क्लेश, मनमुटाव हो सकता है.आज आप अपने जीवनसाथी को विशेष खुशी देने की कोशिश करेंगे.

🌹-धनु राशि
आज के दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थिति वाला समय रहेगा .आज आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं.आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं. आज आपका पारिवारिक वातावरण आनंद व उल्लास से लबालब भरा रहेगा. तन में चेतना एवं स्फूर्ति का संचार होगा. उनसे मिली भेट व सौगात पाकर आप आनंदित होंगे. यात्रा-पर्यटन के योग हैं.

🌹-मकर राशि
आज के दिन काम-धंधा लगभग ठीक रहेगा.सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे.आज आलस्य को त्यागकर कार्यों को समय पर करने से सफलता प्राप्त हो सकती है.पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा.सोच-समझकर व्यय करें.कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बाधाओं से मन अशांत रहेगा.आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

🌹-कुम्भ राशि
आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है.आपका आज का दिन आनंद व उल्लास से भरा हुआ होगा व शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा.संतान पक्ष की चिंता रहेगी .आज के कार्य अधूरे रह सकते हैं.किसी कारणवश व्यय भी अधिक होगा.आज किए गए हर कार्य में सफलता मिलेगी. घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा.

🌹-मीन राशि
आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुनहरा अवसर है. रचनात्मक कार्य में मन लगेगा.कर्मनिष्ठ होकर हाथ पर रखे काम को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे.आपका व्यवहार आज न्यायानुकूल रहेगा.विवाहिताओं को आज मायके से भी लाभ हो सकता है व अच्छे समाचार मिल सकते हैं.सहकर्मी अथवा जीवनसाथी की सहायता से कार्य संपन्न होंगे.शत्रु परास्त होंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

