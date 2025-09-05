Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 06 सितंबर 2025 शनिवार का दिन (06 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

मेष राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं. भाग्यौन्नती के प्रयास सफल रहेंगे. शारीरिक कष्ट संभव है. आपको मान-सम्मान प्राप्ति होगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी और आप अपने कार्य को सफल बनाएंगे. कामकाज, व्यवहार, सौदेबाजी हर चीज में ईमानदारी रखें. आपकी यात्रा सफल रहेगी. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी. कोई भी फैसला करने से पहले कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं.

वृषभ राशि

आज के दिन पहले से तुलना में में सुधार वाला रहेगा, लेकिन आज धन की प्राप्ति केवल जोखिम लेकर ही हो सकेगी. कोई व्यक्ति आपके करियर की समस्या का सही समाधान निकाल सकता है. रास्ता साफ होते ही आप उस दिशा में कोशिशें शुरू कर दें. सफलता मिलेगी. काम करना चाहेंगे तो परिस्थितियां आपके साथ हो सकती हैं. धैर्य रखें और समय बीत जाने दें.

मिथुन राशि

आज के दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. धर्म कर्म पूजा पाठ में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे. आज आपको शुभ समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आपका स्वाभिमान बना रहेगा. किसी मजबूर व्यक्ति की मदद कर सकते हैं. किसी धार्मिक काम में भी आपका पैसा लग सकता है. सुबह व्यायाम करें, अतिरिक्त लाभ मिलेगा. आज आपके किसी काम की वजह से बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा.

कर्क राशि

आज के दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. कमर के नीचे के हिस्से में आज कोई नया रोग उभरने की संभावना है. दिन के शुरुआती समय में बड़े फायदे का कोई काम या सौदा आपके सामने आ सकता है. किसी भी बड़ी जरूरत पर कोई न कोई मदद मिल जाएगी. पैसों के संबंध में बड़े फैसले के लिए किसी से सलाह लेनी पड़ सकती है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरु करने के लिए आज का दिन शुभ है. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

सिंह राशि

आज के दिन कोई अज्ञात व्यक्ति आपके साथ समय व्यतीत कर सकते है और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी से राहत मिल सकते हैं लेकिन आप थोड़ा सावधान रहें अन्यथा आपको नुकसान हो सकते हैं. आज आपकी यात्रा आरामदेह रहेगी. आपको नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. किस्मत का साथ मिलेगा. आत्मविश्वास बढ़ सकता है. दिमाग में कई तरह की बातें भी रहेंगी. कुछ कर दिखाने की इच्छा तेज हो सकती है. आमदनी बढऩे के आसार हैं.

कन्या राशि

आज के दिन नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. घर परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण रहेगा. आपका पुराना रोग उभर सकता है. सोचे हुए काम भी समय पर पूरे होंगे. बिजनेस, प्यार और परिवार के बारे में आपको कुछ बातें पता चलेंगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी. अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं.

तुला राशि

आज धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. भूमि संबंधी मामलों में सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान संभव हैं. भागीदारी के कार्यों में निवेश से बचें. आपको शुभ समाचार मिलेंगे. वरिष्ठजनों का सहयोग मिलेगा बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए आने वाले दिनों में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं. जिनसे आपको फायदा भी होगा. रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा. संतान और शिक्षा से जुड़े काम पूरे होंगे.

वृश्चिक राशि

आज के दिन थोड़ा प्रतिकूल स्थिति रहेगा. मुंह पर मीठा बोलने वालीं से सावधान रहें क्योंकि यह लोग आपकी मानसिक परेशानी के कारण बन सकती है. आपके रचनात्मक कार्य लाभदायक रहेंगे. आज आप परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं, बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं तो बेहतर रहेगा. संतान के स्वास्थ्य का विशेष सावधानी रखें. गलतफहमियां दूर होंगी.

धनु राशि

आज के दिन लाभदायक रहेगा. आज नई योजना बनेगी. आपके कार्यप्रणाली में सुधार होगा. किसी काम के लिए सीमा तय करें और खुद पर कंट्रोल करें. अलग-अलग नज़रिए के चलते आपके और आपके जीवनसाथी के बीच वाद-विवाद हो सकता है. कई मामलों में प्रगति होगी. पैसों के मामलों में कोई कदम बढ़ाने के पहले अच्छी तरह जांच लें.

मकर राशि

आज के दिन समाज में मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन अपने जीवनसाथी से संबंध मधुर बना रहेगा. आज आपकी यात्रा मनोरंजक रहेगी. शारीरिक कष्ट संभव है. आप धैर्य और संयम रखें. कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली-भांति जांच पड़ताल कर लें. आपके प्रेम-प्रसंग अनुकूल रहेंगे.

कुम्भ राशि

आज वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है. आज परोपकार की भावना से भरपूर रहेंगे इसलिए अपने मन को स्थिर रखना चाहिए. चोट, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है. आपके आसपास के कुछ लोग तनाव से बाहर आने में आपकी मदद कर सकते हैं. आपके लिए अच्छा रहेगा. घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक किया जाना चाहिए. जीवनसाथी के सहयोग से कोई नया कार्य शुरू कर सकते है.

मीन राशि

आज के दिन आप के लिए अनुकूल समय रहेगा. संतान पक्ष से लाभ मिलेगा. विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे जिससे प्रसन्नता रहेगी. किसी विवाद से बचें. भूमि व भवन संबंधी योजना बनेगी. रोजमर्रा की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं. अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें. अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातें अपने प्रिय से बांटने का सही समय नहीं है. कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी. लेन देन में सावधानी बरतें. जोखिम और जमानत के कार्य टालें.

