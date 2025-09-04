Rashifal 5 September 2025: कन्या वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा होगा, चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार से जानें...

Today Horoscope: वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों के बारे में बताया गया है. ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक इन सभी राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. ऐसे में राशिफल (Rashifal) से नौकरी, व्यापार, लेन-देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध से लेकर स्वास्थ्य और सेहत के बारे में जान सकते हैं. आज 05 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन (05 September 2025) को ग्रह-नक्षत्रों की दशा आपकी राशि के लिए (Aaj Ka Rashifal) क्या संयोग पैदा कर रही है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजूमदार (Pritika Majumdar) से जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा..

🌹-मेष राशि

आज के दिन मिला जुला रहेगा. आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते है, सरकारी योजनाओं में लाभ होगा, कारोबार में लाभ मिलेगा.आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.विदेश यात्रा की संभावना है .बातचीत में सावधानी बरतें,शारीरिक रूप से स्फूर्ति का अभाव व थकान का अनुभव होगा.आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे.नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं. तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. वाहन सुख में वृद्धि होगी.

🌹-वृषभ राशि

आज के दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे लेकिन मन भी परेशान भी हो सकता है. संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और उनके मतभेद भी भी हो सकते है .ससुराल पक्ष से मधुरता रहेगी .आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे है .पठान पाठन में रुचि बढ़ेगी .आत्मसंयत रहें. क्रोध से बचें. शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे. परिवार से दूर रहना पड़ सकता है.

🌹-मिथुन राशि

आज के दिन मन अशांत रहेगा. पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें अन्यथा तनाव रहेगा लेकिन अपने जीवनसाथी के सहयोग से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते है .कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें .आत्मसंयत रहें. क्रोध से बचें. बातचीत में संतुलित रहें. सप्ताह के प्रारंभ में संतान की सेहत का ध्यान रखें. नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है.

🌹-कर्क राशि

आज के दिन मन परेशान रहेगा.कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से फ़ोकस करें क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक रहेगा .बेकार के खर्चे बढ़ सकते है इसलिए अपने काम को आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी .आत्मसंयत रहें. क्रोध के अतिरेक से बचें. वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी. किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है. पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है. आय में वृद्धि होगी.

🌹-सिंह राशि

आज के दिन आपको काफ़ी तनाव और थकान महसूस हो सकते है जो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते है .मनोरंजन का भरपूर आनन्द मिलेगा और आपको अपनी भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी.मन अशांत रहेगा.जीवनसाथी की सेहत का विशेष ध्यान रखें .व्यर्थ के क्रोध से बचें. बातचीत में संतुलित रहें. कारोबार में वृद्धि होगी. लाभ में भी वृद्धि होगी. शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं.

🌹-कन्या राशि

आज के दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा.नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा क्योंकि आपके लिए समय अनुकूल है.धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.वस्त्राभूषण और धन की प्राप्ति के योग बन रहे है .लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. मन अशांत रहेगा.व्यर्थ के क्रोध से बचें.आय में बढ़ोतरी होगी .व्यय बातचीत में भी संतुलन बनाए रखें. कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं. भागदौड़ अधिक रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

🌹-तुला राशि

आज के दिन मिला जुला असर रहेगा क्योंकि यह समय आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते है. किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं. मन में नकारात्मक विचारों से बचें. यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता होगी. नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी. सेहत के प्रति सचेत रहें.

🌹-वृश्चिक राशि

आज के दिन आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा. शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है. अचानक धन प्राप्ति की संभावना है. घर में पूजा पाठ के योजना बन सकते है, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखें. धैर्यशीलता में कमी रहेगी. परिवार की सेहत का ध्यान रखें. पिता का साथ मिलेगा. कारोबार में कठिनाई आ सकती है. परिवार का साथ रहेगा.

🌹-धनु राशि

आज के दिन मन प्रसन्न रहेगा. विद्या प्राप्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा.आय में वृद्धि होगी .पुराने मित्रों से मुलाक़ात होगी .लालच से दूर रहें .आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी. शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी. बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आय में वृद्धि होगी. खर्चों में वृद्धि होगी.

🌹-मकर राशि

आज के दिन मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे. शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे. बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं. कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी. आज के दिन पेट संबंधित समस्या हो सकते है लेकिन स्वास्थ्य का विशेष सावधानी बरतें अन्यथा नुकसान हो सकते है .संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकते है .यात्रा के योग हैं लेकिन कोई नया कार्य शुरू कर सकते है जिससे आपको सफलता मिल सकते है .किसी अपने के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है.

🌹-कुंभ राशि

आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रसन्नता रहेगी और आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा. पठन-पाठन में रुचि रहेगी. समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगा .मौसम के बदलाव के चलते आपको मानसिक तनाव हो सकते है इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें .शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. सेहत के प्रति सचेत रहें.

🌹-मीन राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे है लेकिन आप किसी भी तरह की यात्रा पर जाने से पहले अपनी दिनचर्या का विशेष सावधानी रखें अन्यथा सेहत बिगड़ सकती है .किसी भी नए या अनजान व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकते है लेकिन आप अपने साथी के साथ समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी .अनजान व्यक्ति को विश्वास न करें अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकते है .आत्मविश्वास में कमी रहेगी. मन परेशान भी रहेगा.पिता की सेहत का ध्यान रखें. भागदौड़ अधिक रहेगी. रहन-सहन कष्टमय हो सकता है. खर्चों में वृद्धि होगी. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकते है.

